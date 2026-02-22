Pista
El bogotano Jordan Parra se corona campeón panamericano de la eliminación en Santiago 2026
Cosecha dorada para Colombia en el último día del Campeonato Panamericano de Pista Élite, que se realiza en Santiago de Chile. El primer oro de la jornada llegó de la mano de Jordan Parra, quien se coronó campeón panamericano de la eliminación.
El pedalista bogotano se lució en el Velódromo de Peñalolén de la capital chilena y se subió al primer cajón del podio, en el día final del evento pistero, que cumplió su quinta y última jornada.
La selección nacional fue gran protagonista en todas las pruebas del día, en las que estuvo buscando sumar la cantidad de medallas, que se disputaron este domingo. Faltando la madison masculina la delegación colombiana sumó dos oro, una plata y un bronce.
A falta de una prueba, el combinado tricolor dirigido por John Jaime González consiguió una tres preseas doradas, seis medallas de plata y dos de bronce.
Pista
Campeonato Panamericano de Pista 2026: Cristián Ortega se queda con la presea dorada en la prueba del kilómetro
En una gran actuación, el barranquillero Cristián Ortega se consagró campeón en la prueba del kilómetro, en la quinta y última jornada del Campeonato Panamericano de Pista 2026 que se llevó a cabo en Santiago de Chile.
La medalla de oro quedó en manos del colombiano, quien logró un registro final de 1:00.240. El podio lo completaron el estadounidense Dalton Walters y el canadiense James Hedgock.
El combinado nacional finalizó su participación en el certamen continental, celebrado en el Velódromo de Peñalolén, con un balance final de 11 medallas en total, 3 preseas doradas, 6 de plata Y 2 bronces.
Así mismo, se obtuvo un nuevo récord panamericano en el kilómetro con Stefany Cuadrado, y un nuevo registro en la persecución por equipos masculina.
Pista
Stefany Cuadrado revalidó el título panamericano del kilómetro en Santiago 2026 con récord incluido
Con una impecable actuación y registrando un guarismo de 1:05.743 Stefany Cuadrado se coronó campeona del kilómetro en el Campeonato Panamericano de Pista Élite, que se realiza en Santiago de Chile.
Cuadrado, que revalidó el título panamericano del kilómetro, sumó el primer oro nacional en la Velódromo de Peñalolén de la capital chilena, además de batir el récord panamericano que ella misma había impuesto.
Cuando van cuatro días de competencias, el combinado nacional dirigido por John Jaime González acumula una presea dorada, cinco medallas de plata y una de bronce.
El certamen panamericano terminará este domingo en territorio chileno, con la quinta y última jornada, donde tendremos las finales de la eliminación y el kilómetro masculino; el keirin femenino y la madison en ambas ramas.
Pista
Panamericano de Pista 2026: Cristián Ortega pierde el duelo ante Nicholas Paul y se queda con la medalla de plata en el sprint
Las buenas noticias para el ciclismo de pista siguieron llegando desde Chile, en el Campeonato Panamericano de Pista 2026, esta vez con el barranquillero Cristián Ortega, quien obtuvo la medalla de plata en la prueba del sprint.
Ortega, que venía de conseguir el bronce en esta misma prueba el año pasado en Paraguay, perdió la final ante el trinitario Nicholas Paul, vigente campeón de la prueba, que revalidó su titulo panamericano tras ganarle al colombiano en los dos heats.
Por otro lado, Juan Esteban Arango finalizó cuarto en el ómnium, tras sumar 153 puntos, a tan solo seis unidades del bronce de la prueba.
Este domingo 22 se cerrará el certamen panamericano con las finales de la eliminación y el kilómetro masculino; el keirin femenino y la madison en ambas ramas.
La Selección Colombia tendrá en competencia a:
Kilómetro – Santiago Ramírez y Cristián Ortega
Keirin – Stefany Cuadrado y Juliana Gaviria
Eliminación: Jordan Parra
Madison: Jordan Parra y Juan Esteban Arango
Madison – Elizabeth Castaño y Luciana Osorio