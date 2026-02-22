El bogotano Jordan Parra se corona campeón panamericano de la eliminación en Santiago 2026

Cosecha dorada para Colombia en el último día del Campeonato Panamericano de Pista Élite, que se realiza en Santiago de Chile. El primer oro de la jornada llegó de la mano de Jordan Parra, quien se coronó campeón panamericano de la eliminación.

El pedalista bogotano se lució en el Velódromo de Peñalolén de la capital chilena y se subió al primer cajón del podio, en el día final del evento pistero, que cumplió su quinta y última jornada.



El podio de la prueba de eliminación, en el Campeonato Panamericano de Pista Santiago 2026. (Foto © FCC)

La selección nacional fue gran protagonista en todas las pruebas del día, en las que estuvo buscando sumar la cantidad de medallas, que se disputaron este domingo. Faltando la madison masculina la delegación colombiana sumó dos oro, una plata y un bronce.

A falta de una prueba, el combinado tricolor dirigido por John Jaime González consiguió una tres preseas doradas, seis medallas de plata y dos de bronce.