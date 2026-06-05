Ruta
El Bahrain Victorious confía en su escalador Santiago Buitrago para un Dauphiné que estrena nombre
Luego de abandonar el Giro de Italia por una caída, el bogotano Santiago Buitrago afrontará con el Bahrain Victorious, la primera carrera por etapas de preparación para la próxima Gran Vuelta, el Tour de Francia: el recién renombrado Tour Auvergne-Rhône-Alpes, antes conocido como Critérium du Dauphiné.
Además de su nueva identidad, que rinde homenaje a la región anfitriona y a su compromiso con el evento, la carrera se mantiene fiel a su formato tradicional. En su 78ª edición, contará con ocho etapas desde el 8 de junio hasta el 15 de junio, a lo largo de un recorrido predominantemente montañoso.
Junto al escarabajo estarán el italiano Alberto Bruttomesso, el español Pello Bilbao, el belga Vlad Van Mechelen, los eslovenos Matej Mohorič y Matevž Govekar, así como los alemanes Nikias Arndt y Phil Bauhaus.
“Será una carrera muy exigente, pero aprovecharemos las diferentes fortalezas de nuestros corredores para buscar buenos resultados. En cuanto a las etapas de montaña y los finales en alto, nuestro hombre será Buitrago. Sin embargo, regresa a la competición tras su caída en el Giro de Italia. Aunque sus lesiones no fueron graves, tuvo que descansar un par de semanas. Veremos cómo transcurren los primeros días y cómo se siente hacia el final de la semana”, dijo el director deportivo del equipo Michal Golaś.
Con más de 1200 kilómetros desde Vizille hasta Plateau de Solaison, la carrera francesa ofrece oportunidades para especialistas en escapadas y escaladores que aspiren a la clasificación general, pero también permitirá que los velocistas brillen. La primera etapa y las tres últimas serán exigentes pruebas de montaña, mientras que las cuatro restantes incluyen una contrarreloj por equipos y tres jornadas con desnivel, de las cuales solo una podría ser apta para velocistas puros.
Ruta
Vuelta de la Juventud de Venezuela 2026: Alejandro Pamplona suma su segunda victoria y consolida su liderato
Una de las nuevas promesas del ciclismo colombiano, Alejandro Pamplona (GW Erco Sportfitness), siguió con su paso firme en búsqueda de llevarse el título en la Vuelta de la Juventud de Venezuela 2026, al imponerse con autoridad este viernes en la segunda etapa de la carrera, una jornada montañosa, que tuvo como sitio de partida La Fría con final en La Grita, en un recorrido exigente de 85 kilómetros.
El joven escarabajo marcó un tiempo de 2 horas, 23 minutos y 35 segundos, superando en la definición al venezolano Jairo Escalante (Lotería del Táchira) y por 33 segundos al local Andrés López (Lotería del Táchira), que se reportó en la tercera posición.
Ahora en la general individual, el propio Pamplona sigue comandando la prueba con un tiempo de 4 horas, 57 minutos, 25 segundos, seguido por los venezolanos Alejandro Camargo (Family Team Gallina Dorada) y Jairo Escalante (Lotería del Táchira), quienes completan el podo parcial.
La carrera venezolana para juveniles continuará este sábado con la tercera y penúltima etapa, un circuito en San Cristóbal de 107,9 kilómetros con características eminentemente planas.
RESULTADOS SEGUNDA ETAPA
Ruta
Alejandro Peña sale del NU Colombia para reforzar el equipo español Cortizo
El Equipo Cortizo acaba de reforzar su plantilla con el joven ciclista colombiano Alejandro Peña, subcampeón de ruta de su país el año pasado en la categoría junior. Nacido 2007 en Paipa, Boyacá, el joven escarabajo se estrena esta campaña como sub-23 después de haber despuntado como juvenil y postularse como una de las promesas del ciclismo colombiano ya en 2024, cuando conseguía el segundo puesto de la general y dos triunfos de etapa en el Tour del Porvenir.
“Me considero un ciclista rápido, que se desenvuelve bien en el sprint y en la media montaña. Estoy muy agradecido por esta bonita oportunidad en una de las escuadras españolas más importantes. Espero contribuir con mi trabajo a que el equipo siga acumulando victorias”, dijo Peña, ya incorporado a la disciplina de la escuadra española.
El nuevo fichaje del Cortizo firmó hasta final de temporada, aunque el director deportivo, Marcos Serrano, desearía que con esta operación se repitiese “el caso de Samuel Flórez”, compatriota de Alejandro Peña y que también llegó a mitad de campaña, pero en 2024.
“Samu se adaptó muy rápido a aquel equipo histórico, convirtiéndose en uno de los corredores más destacados. En la temporada siguiente dio un paso al frente, continuó brillando y pudo cumplir su sueño de saltar al ciclismo profesional”, recordó Serrano.
Alejandro Peña se estrenó oficialmente este viernes en el GP Abimota de Portugal, una prueba de 441 kilómetros que tendrá tres etapas y en la que estará junto a Maxim Bilyi, Bernardo Cambareri, Adam Strejcek, Héctor Fernández, Pablo Osorio y Presley Evans.
“Este fichaje nos permitirá reforzar la plantilla de cara el calendario del verano, en el que afrontaremos varias vueltas y muchos días de competición, por lo que será importante contar con un importante fondo de armario. Además, es un buen velocista, un perfil del que andábamos escasos tras la marcha de Jordi Artigues”, concluyó Serrano.
*Con Información Club Ciclista Padronés Cortizo
Ruta
¡Renovado hasta 2028! Einer Rubio seguirá en el Movistar Team dos años más
Después de ser el pedalista más combativo del Giro de Italia, el Movistar Team anunció la ampliación del contrato del boyacense Einer Rubio, que alcanzará los nueve años defendiendo los colores de la escuadra telefónica.
“Estoy muy feliz de haber renovado un par de años más y seguir siendo parte de la familia Movistar. Espero seguir creciendo y mejorando junto con ellos”, dijo el escarabajo, en declaraciones difundidas por su propio equipo.
El oriundo de Chiquiza, Boyacá, llegó al conjunto español en 2020 procedente del Aran Cucine Vejus y hasta el momento ha conseguido dos victorias, las dos en la campaña 2023, una en el UAE Tour y la otra en la ‘Corsa Rosa’.
“Agradezco mucho la confianza, es un honor llevar la M como segunda piel. Seguimos rodando juntos hacia el futuro”, concluyó Rubio, que este año correrá el Tour de Francia y la Vuelta, a España completando las tres grandes en una misma temporada.
Por su parte, el mánager general de la formación, Eusebio Unzué, se vio complacido ante la noticia. “Einer es un corredor que ha crecido con nosotros hasta convertirse en uno de los pilares de Movistar Team. Nueve temporadas seguidas en el equipo dicen mucho de la relación que hemos construido juntos. Estamos muy contentos de ampliar nuestro compromiso hasta 2028”.