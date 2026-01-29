Connect with us

Ruta

El Avinal – Alcaldía El Carmen de Viboral definió la nómina que competirá en el Campeonato Nacional de Ruta

Publicado

Hace 6 mins

el

El equipo Avinal – Alcaldía El Carmen de Viboral se alista para el Campeonato Nacional de ruta. (Foto © Avinal – Alcaldía El Carmen de Viboral)
Ruta

Vuelta a San Juan 2026: Leonardo Cobarrubia se impone con clase en un intenso sprint y Tomás Contte sigue líder

Publicado

Hace 1 hora

el

28 enero, 2026

Por

El argentino Leonardo Cobarrubia ganó la quinta etapa de la Vuelta a San Juan 2026. (Foto © Vuelta a San Juan)
Ruta

Pedalazos en Colombia y el Mundo

Publicado

Hace 2 horas

el

28 enero, 2026

Por

El equipo NU Colombia se alista para aforntar los Campeonatos Nacionales de Ruta. (Foto © RMC)
Ruta

Así quedaron los seis suramericanos en la primera prueba de la Challenge de Mallorca

Publicado

Hace 3 horas

el

28 enero, 2026

Por

El colombiano Diego Pescador, el mejor suramericano en el Trofeo Calvia 2026. (Foto © Movistar Team)
