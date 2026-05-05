Einer Rubio y Orluis Aular, entre los escogidos por el Movistar Team para el Giro de Italia 2026

El equipo Movistar Team anunció su alineación para la primer gran vuelta de la temporada, el Giro de Italia. Entre los elegidos quedaron el escalador colombiano Einer Rubio y el venezolano Orluis Aular, que aportará velocidad en las llegadas masivas.

La escuadra telefónica acudirá a la cita italiana con un bloque equilibrado que combina experiencia en grandes vueltas, talento emergente y versatilidad para afrontar todo tipo de etapas. La formación estará liderada por Enric Mas, debutante en la ‘Corsa Rosa’, que ambiciona estar lo más arriba posible en la clasificación general.

Junto a los mencionados anteriormente, estarán Javier Romo, pieza clave en la montaña. Iván García Cortina, quien ofrecerá opciones en etapas quebradas y llegadas explosivas, al lado de Lorenzo Milesi, especialista en las cronos.

Completa el bloque Juanpe López, con experiencia contrastada en la ronda italiana, y Nelson Oliveira, cuya labor será fundamental en el control de carrera y el apoyo estratégico en momentos clave.

La edición 2026 del Giro presenta un recorrido innovador con salida inédita en Bulgaria, lo que añade un atractivo especial a una prueba que mantiene su esencia con el final en Roma. El Movistar Team afronta este desafío con la ambición de ser protagonista en la general y buscar triunfos parciales a lo largo de las tres semanas de competición.

*Con Información Prensa Movistar Team