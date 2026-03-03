Egan Bernal distinguido entre los mejores deportistas del mundo; nominado en los prestigiosos Premio Laureus

El GW Erco Sportfitness se destacó en la Clásica Alcaldía de Cómbita

Luego de un prólogo de 5,8 kilómetros y un circuito, el podio de la carrera boyacense en la categoría élite lo conformaron Edwar Rondón (Fundación Gero – Combita) 1°, Juan Carlos López (GW Erco Sportfitness) 2° y Henry Rosas (Club Rap Sogamoso) 3°. Entre los juveniles, Alejandro Pamplona (GW Erco Sportfitness) se coronó campeón general y de la montaña. El segundo puesto lo ocupó José Luis García (Club Real Cycling Duitama) y Daniel Robayo terminó tercero (GW Erco Sportfitness).

Oficializado el recorrido de la Vuelta al Valle Paraíso de Todos 2026

Serán cinco emocionantes etapas que recorrerán los paisajes más hermosos de la geografía del departamento del Valle del Cauca, reuniendo a lo mejor del ciclismo del país. La carrera iniciará el martes 24 de marzo en el municipio de Candelaria y cerrará el sábado 28 de marzo en el Polideportivo Boulevar la Carbonera del municipio de Palmira. Una crono, un circuito y tres etapas en línea, decidirán a los nuevos campeones de la Vuelta al Valle.

Santiago Parra, ganador del circuito de Ibagué en la categoría juvenil

El joven corredor de la Liga de Ciclismo de Risaralda salió victorioso en el circuito de Ibagué en la categoría prejuvenil, que hizo parte de la Vuelta al Tolima. “Bastante feliz, me desarrollo muy bien en los circuitos y bueno al final pudimos disputar el embalaje, no es mi especialidad, pero lo supimos llevar. Fue un circuito bastante explosivo desde el inicio, donde me costó mucho por el ritmo descontrolado, después intente atacar como en la feria, pero me controlaron bien”, dijo Aguilera, quien competirá en Rionegro y Anapoima.

Andrés Aguilera salió victorioso en el circuito de Ibagué en la categoría prejuvenil

El corredor fusagasugueño de 15 años, que va bien en todos los terrenos y sueña con llegar a un equipo profesional, ganó el circuito de Ibagué en la categoría prejuvenil, que hizo parte de la Vuelta al Tolima. “Muy contento porque venimos muy bien en este inicio de temporada, gracias Dios venimos invictos. Estoy super muy motivado, hoy estuve un poco forzado por un percance mecánico que me obligó a perseguir en al parte inicial, luego conseguí entrar y sabia que al sprint o en la fuga podía ganar, al final me guarde un poco y bueno al final nos fugamos con uno de Chía y ya al sprint hice lo que mejor se hacer”, dijo Aguilera, que tiene como ídolos a Alberto Contador y Tadej Pogacar y hace parte del Team Cadena Fusagasugá.

Inició proceso de Acreditación de la Prensa para el Campeonato Panamericano de Ruta 2026

La Federación Colombiana de Ciclismo informó a los medios de comunicación nacionales e internacionales que se encuentra abierto el proceso oficial de acreditación de prensa para el cubrimiento del Campeonato Panamericano de Ruta 2026, que se disputará en Montería, Córdoba, del 16 al 22 de marzo. El certamen continental reunirá a las delegaciones de los países afiliados a la Confederación Panamericana de Ciclismo (COPACI) y contará con la participación de las principales figuras del ciclismo de ruta del continente en las categorías élite, sub-23 y junior, en ambas ramas.

¡Misión cumplida en Brasil! Colombia cierra el Panamericano de Paraciclismo con un total de 58 medallas

Excelente presentación de la Selección Colombia, aportando 27 medallas (16 oros, 8 platas y 3 bronces), destacando Paula Ossa (WC5) y Esneider Muñoz (MC3) como los mejores, con 7 medallas (6 oros y 1 plata) cada uno. Les siguieron Juan José Ríos con 5 medallas (3 oros y 2 platas), Edwin Matiz con 6 preseas (2 oros, 3 platas y 1 bronce) y Juan Andrés Gómez con 5 medallas (3 platas y 2 bronces).

La Pista de Bicicrós Mario Andrés Soto fue escenario de la II Válida Distrital de BMX

Desde el partidor hasta la meta, la competencia realizada en la Unidad Deportiva el Salitre estuvo marcada por la velocidad, la técnica y la adrenalina en cada manga, consolidando este evento como un espacio clave para el fortalecimiento y proyección del BMX en la ciudad. La segunda válida distrital reunió a cerca de 700 deportistas de todas las categorías.

Se alista renovación del velódromo Martín Emilio “Cochise” Rodríguez

La Alcaldía de Medellín en cabeza de Federico Gutiérrez sigue en un plan contundente de remodelación y actualización de los escenarios deportivos de la ciudad. Entre los planes está el velódromo Martín Emilio “Cochise” Rodríguez. El escenario, que hace parte de la historia del ciclismo antioqueño, homenajea al primer campeón mundial de pista colombiano y fue construido en 1956.