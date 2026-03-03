Ultímas Notícias
Egan Bernal distinguido entre los mejores deportistas del mundo; nominado en los prestigiosos Premio Laureus
¡Gran noticia para el ciclismo colombiano! Este martes la Laureus World Sports Academy reveló la lista de nominados a los prestigiosos Premios Laureus 2026, distinguidos galardones que destacan a lo mejor del deporte mundial después de cada temporada y en el el listado aparece nada menos que el formidable rutero colombiano Egan Bernal.
En las nominaciones, que incluyen a los grandes protagonistas del año pasado, incorporaron al pedalista zipaquireño entre los candidatos al premio “Mejor regreso del año”, donde comparte la nominación junto a su colega de profesión, el británico Simon Yates; la atleta venezolana Yulimar Rojas; la tenista estadounidense Amanda Anisimova; la futbolista inglesa Leah Williamson y el golfista británico Rory McIlroy.
Entre las razones de su nominación pesó su coronación como campeón nacional de contrarreloj y de ruta el año pasado, además de su actuación en la Vuelta a España 2025, donde obtuvo primera victoria en una grande tras el grave accidente que casi le cuesta la vida en 2022.
El escarabajo, que es el único deportista del país entre los nominados en las ocho categorías que premia la Academia, también se encuentran nominados otros ciclistas. En la categoria al ‘Mejor Deportista Masculino del Año’ está el esloveno Tadej Pogacar y en la categoría ‘Deportista de Acción del Año’ incluyeron al británico Tom Pidcock.
MountainBike
“Empezar la temporada con estas sensaciones es sumamente positivo”: Leonardo Páez tras su primer podio del año
El experientado ciclomontañista boyacense Leonardo Páez consiguió su primer podio de la temporada 2026 en España, tras finalizar en la segunda posición en la Andalucía Bike Race, luego de cinco días de intensa competencia.
“Tuvimos una excelente actuación en recorridos muy técnicos que no favorece necesariamente mis características de escalada. Subir al podio en la contrarreloj y luego vestir el maillot de líder en la etapa maratón fue fantástico”, dijo Páez, en declaraciones recogidas por su equipo.
El oriundo de Ciénega, Boyacá que venía de iniciar su temporada competitiva en la carrera catalana Santa Vall by The Traka 2026 sin mucha figuraración, se mostró satisfecho con los resultados obtenidos y confiado para lo que viene.
“Casi todos días nos mantuvimos luchando por estar cerca del podio. Empezar la temporada de esta manera y con estas sensaciones es sumamente positivo”, concluyó el pedalista del equipo italiano Lee Cougan – Basso Factory Racing.
Ruta
El boyacense Santiago Umba inicia oficialmente su temporada competitiva europea en territorio italiano
La temporada ciclista 2026 en Europa arranca para el boyacense Santiago Umba con la disputa de una carrera de un día perteneciente al calendario internacional de la UCI como es el famoso Trofeo Laigueglia, que en 2014 fue ganado por el colombiano José Rodolfo Serpa.
El oriundo de Arcabuco, Boyacá, se estrena en territorio europeo con el equipo italiano Solution Tech–Nippo–Rali, que cuenta en sus filas con tres panameños, pero ninguno de ellos estará en esta carrera acompañando al colombiano.
El rodaje de Umba por Europa inicia en suelo italiano y arranca este miércoles en Laigueglia a donde asiste por tercera vez y en el que su mejor figuración fue en 2021, cuando terminó en la casilla 45° a 5:57 del ganador, el neeerlandés Bauke Mollema.
Dentro del cronograma del joven escarabajo, que estuvo las dos últimas temporadas en el equipo kazajo del Astana, esta programado correr el Tour de Grecia a disputarse sel 6 al 10 de mayo.
Ultímas Notícias
Flash noticioso: lo último del ciclismo colombiano
El GW Erco Sportfitness se destacó en la Clásica Alcaldía de Cómbita
Luego de un prólogo de 5,8 kilómetros y un circuito, el podio de la carrera boyacense en la categoría élite lo conformaron Edwar Rondón (Fundación Gero – Combita) 1°, Juan Carlos López (GW Erco Sportfitness) 2° y Henry Rosas (Club Rap Sogamoso) 3°. Entre los juveniles, Alejandro Pamplona (GW Erco Sportfitness) se coronó campeón general y de la montaña. El segundo puesto lo ocupó José Luis García (Club Real Cycling Duitama) y Daniel Robayo terminó tercero (GW Erco Sportfitness).
Oficializado el recorrido de la Vuelta al Valle Paraíso de Todos 2026
Serán cinco emocionantes etapas que recorrerán los paisajes más hermosos de la geografía del departamento del Valle del Cauca, reuniendo a lo mejor del ciclismo del país. La carrera iniciará el martes 24 de marzo en el municipio de Candelaria y cerrará el sábado 28 de marzo en el Polideportivo Boulevar la Carbonera del municipio de Palmira. Una crono, un circuito y tres etapas en línea, decidirán a los nuevos campeones de la Vuelta al Valle.
Santiago Parra, ganador del circuito de Ibagué en la categoría juvenil
El joven corredor de la Liga de Ciclismo de Risaralda salió victorioso en el circuito de Ibagué en la categoría prejuvenil, que hizo parte de la Vuelta al Tolima. “Bastante feliz, me desarrollo muy bien en los circuitos y bueno al final pudimos disputar el embalaje, no es mi especialidad, pero lo supimos llevar. Fue un circuito bastante explosivo desde el inicio, donde me costó mucho por el ritmo descontrolado, después intente atacar como en la feria, pero me controlaron bien”, dijo Aguilera, quien competirá en Rionegro y Anapoima.
Andrés Aguilera salió victorioso en el circuito de Ibagué en la categoría prejuvenil
El corredor fusagasugueño de 15 años, que va bien en todos los terrenos y sueña con llegar a un equipo profesional, ganó el circuito de Ibagué en la categoría prejuvenil, que hizo parte de la Vuelta al Tolima. “Muy contento porque venimos muy bien en este inicio de temporada, gracias Dios venimos invictos. Estoy super muy motivado, hoy estuve un poco forzado por un percance mecánico que me obligó a perseguir en al parte inicial, luego conseguí entrar y sabia que al sprint o en la fuga podía ganar, al final me guarde un poco y bueno al final nos fugamos con uno de Chía y ya al sprint hice lo que mejor se hacer”, dijo Aguilera, que tiene como ídolos a Alberto Contador y Tadej Pogacar y hace parte del Team Cadena Fusagasugá.
Inició proceso de Acreditación de la Prensa para el Campeonato Panamericano de Ruta 2026
La Federación Colombiana de Ciclismo informó a los medios de comunicación nacionales e internacionales que se encuentra abierto el proceso oficial de acreditación de prensa para el cubrimiento del Campeonato Panamericano de Ruta 2026, que se disputará en Montería, Córdoba, del 16 al 22 de marzo. El certamen continental reunirá a las delegaciones de los países afiliados a la Confederación Panamericana de Ciclismo (COPACI) y contará con la participación de las principales figuras del ciclismo de ruta del continente en las categorías élite, sub-23 y junior, en ambas ramas.
¡Misión cumplida en Brasil! Colombia cierra el Panamericano de Paraciclismo con un total de 58 medallas
Excelente presentación de la Selección Colombia, aportando 27 medallas (16 oros, 8 platas y 3 bronces), destacando Paula Ossa (WC5) y Esneider Muñoz (MC3) como los mejores, con 7 medallas (6 oros y 1 plata) cada uno. Les siguieron Juan José Ríos con 5 medallas (3 oros y 2 platas), Edwin Matiz con 6 preseas (2 oros, 3 platas y 1 bronce) y Juan Andrés Gómez con 5 medallas (3 platas y 2 bronces).
La Pista de Bicicrós Mario Andrés Soto fue escenario de la II Válida Distrital de BMX
Desde el partidor hasta la meta, la competencia realizada en la Unidad Deportiva el Salitre estuvo marcada por la velocidad, la técnica y la adrenalina en cada manga, consolidando este evento como un espacio clave para el fortalecimiento y proyección del BMX en la ciudad. La segunda válida distrital reunió a cerca de 700 deportistas de todas las categorías.
Se alista renovación del velódromo Martín Emilio “Cochise” Rodríguez
La Alcaldía de Medellín en cabeza de Federico Gutiérrez sigue en un plan contundente de remodelación y actualización de los escenarios deportivos de la ciudad. Entre los planes está el velódromo Martín Emilio “Cochise” Rodríguez. El escenario, que hace parte de la historia del ciclismo antioqueño, homenajea al primer campeón mundial de pista colombiano y fue construido en 1956.