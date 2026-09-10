Egan Bernal declina su participación en el Mundial de Ciclismo de Ruta y su reemplazo será Wilmar Paredes

A diez días de que comience el Campeonato Mundial de Ruta UCI 2026, la Revista Mundo Ciclístico, conoció de primera fuente, que el zipaquireño declinó su participación en el certamen orbital, que se realizará entre el 20 y el 27 de Septiembre en Montreal, Canadá.

Ante la ausencia del corredor del Netcompany Ineos estará el antioqueño Wilmar Paredes, del Team Medellín-EPM, quien estará acompañando a Nairo Quintana, que tendrá en territorio canadiense su última competencia como ciclista profesional, en una cita cargada de emoción para el deporte colombiano.

Junto al campeón del Giro de Italia 2014 y de la Vuelta a España 2016 también correrán Santiago Buitrago, Harold Tejada, Sergio Higuita y Brandon Rivera, bajo la orientación del seleccionador nacional David Vargas, quien tendrá a su cargo la dirección deportiva del combinado nacional durante el campeonato.

Montreal, que volverá a recibir un Campeonato Mundial de Ruta, más de cinco décadas después de la edición de 1974, tendrá la carrera para la élite masculina el domingo 27 de septiembre, sobre un recorrido de 273,7 kilómetros y 3.803 metros de desnivel positivo.