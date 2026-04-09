Egan Bernal confirma su participación en el Giro de Italia en medio de problemas con la renovación de su pasaporte

El formidable rutero colombiano, Egan Bernal, sorprendió a todos con su presencia en una de las sedes de la Cancillería en Bogotá. El zipaquireño, que apareció en el punto de atención vestido con su uniforme del Ineos Grenadiers y acompañado de su bicicleta, confirmó que estará en el Giro de Italia 2026.

Bernal expuso públicamente las dificultades que ha enfrentado con el proceso de renovación de su pasaporte, en medio de la cuenta regresiva para su viaje a territorio italiano, donde terminará de prepararse para la ‘Corsa Rosa’, la primer gran vuelta del calendario ciclístico.

Según se conoció, el escarabajo no ha logrado completar la renovación del documento por inconvenientes relacionados con fallos en el sistema de citas y con las demoras en la atención para el trámite que se vienen presentando en varias ciudades del país.

“Venía renovar el pasaporte porque viajo el domingo, pero el sistema estaba colapsado. Voy a correr el Giro de Italia y me toca renovarlo para poder viajar”, dijo Bernal, que está teniendo problemas para renovar su pasaporte, un trámite clave para conseguir viajar a Europa.