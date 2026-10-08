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Ruta

Egan Bernal aclara su futuro: “Tengo contrato hasta finales de 2029 y mi intención es comenzar la próxima temporada”

Publicado

Hace 14 mins

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Egan se pronunció en un comunicado oficial acallando los rumores que apuntaban a su retiro del ciclismo profesional al final de la temporada 2026 (Foto©LaPresse - Giro de Italia)
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Javier Jamaica conquista la etapa reina de la Clásica El Carmen de Viboral y asalta el liderato

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Vuelta a Venezuela: Leangel Linarez gana la quinta etapa y José Misael Urián sigue firme en el liderato

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El venezolano Leangel Linarez ganó la quinta etapa de la Vuelta a Venezuela 2026. (Foto Mindeporte © Prensa Vuelta a Venezuela)
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