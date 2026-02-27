Egan Bernal abre su temporada europea en territorio francés

La clásica francesa Faun-Ardèche marcará el inicio de la temporada europea para Egan Bernal. Tras coronarse campeón nacional de ruta en su natal Zipaquirá, el escarabajo del Ineos Grenadiers tendrá su primer gran reto internacional sobre un trazado exigente de 188 kilómetros.

Junto a él estará su paisano y fiel escudero Brandon Rivera, además del estadounidense Andrew August, el australiano Jack Haig, el luxemburgués Bob Jungels y los franceses Axel Laurance y Dorian Godon.

El mismo bloque de la escuadra británica, a excepción de Jack Haig, competirá el domingo en la Faun Drôme Classic, otra carrera de una día, que tendrá un trayecto exigente de 185 kilómetros.

Las dos pruebas contarán la participación de otras destacadas figuras del pelotón internacional como Lenny Martínez (Bahrain Victorious), Matteo Jorgenson (Team Visma Lease a Bike), Mattias Skjelmose (Lidl Trek) y Marc Hirschi (Tudor Pro Cycling Team), entre otros.

Asimismo, entre los colombianos también estará el joven quindiano Diego Pescador con el Movistar Team, ampliando así la representación nacional en territorio galo.