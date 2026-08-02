Eduardo Sepúlveda inicia de gran manera su incursión en la carrera china Trans-Himalaya

Arrancó una nueva edición de la carrera china Trans-Himalaya, con gran actuación del argentino Eduardo Sepúlveda (Li Ning Star), quien entró en la 6° posición en la jornada inaugural de 129,5 kilómetros, que salió de Gongbu Park y terminó en Jieba Village.

En el inicio de la prueba internacional asiática del calendario UCI, el que cruzó en primer lugar la meta fue el italiano Alexander Konychev (China Anta – Mentech Cycling Team), seguido por el bielorruso Raman Tsishkou (Li Ning Star), los dos con el mismo tiempo.

Haciendo referencia a los otros dos suramericanos en competencia, los ecuatorianos Cristian David Pita (Roojai Insurance Winspace) y Jonathan Caicedo (Wheeltop Rotor Chengdu Team) ingresaron en grupos intermedios, cediendo bastante tiempo con el ganador.

La carrera china, que no cuenta con participación colombiana, continuará este lunes con la segunda etapa, de las cinco pactadas. La jornada se disputará entre las localidades de Zala Valley y Gongbu Jiangda con 111,9 kilómetros de recorrido.

China Xizang Trans-Himalaya (2.1)

Resultados Etapa 1 | Gongbu Park, Bayi District, Linzh – Jieba village, Basomtso Lake (129,5 km)