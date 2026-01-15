Ruta
Edimburgo, el punto de partida del Tour de Francia 2027; la ‘Grand Depart’ involucrará a tres naciones
El Tour de Francia comenzará en Edimburgo para la temporada 2027, será la quinta vez que saldrá del extranjero en seis años, tras las salidas de Copenhague (2022), Bilbao (2023), Florencia (2024) y Barcelona (2026).
La ‘Grand Depart‘ visitará Escocia, Inglaterra y Gales en tan solo tres etapas. Desde el primer día de carrera, el recorrido dará pleno significado a esta histórica salida, la número 28 en comenzar en el extranjero, pero con la particularidad de involucrar a tres naciones.
“El Reino Unido siempre ha recibido el Tour con pasión y orgullo, y las rutas que presentamos hoy reflejan la belleza y diversidad del terreno británico. Traer las salidas aquí es un testimonio de la solidez de nuestra colaboración con British Cycling y del entusiasmo del Reino Unido”, dijo el director del Tour de Francia, Christian Prudhomme, en declaraciones recogidas por (A.S.O.).
Todo iniciará con la presentación de equipos el miércoles 30 de junio en el Old Castle de Edimburgo. El pelotón partirá de la capital escocesa, y cruzará su primera frontera para disputar el maillot amarillo en Carlisle. La segunda etapa se desarrollará íntegramente en carreteras inglesas, entre Keswick y Liverpool, y la tercera jornada explorará Gales desde Welshpool hasta Cardiff.
Con más de 600 kilómetros de carrera desde la ciudad natal de Chris Hoy, icono del ciclismo escocés, hasta la de Geraint Thomas, el único galés que ha ganado el Tour de Francia, la travesía por Gran Bretaña promete ser una experiencia emocionante.
*Con Información de A.S.O.
Ruta
La Selección Colombia Femenina de Ruta arribó a El Salvador para iniciar su calendario internacional
La Selección Colombia Femenina de Ruta arribó este jueves a territorio salvadoreño para dar comienzo a su calendario internacional de competencias de la temporada 2026, con la participación en el prestigioso Tour de El Salvador, evento avalado por la Unión Ciclista Internacional (UCI).
El equipo nacional emprendió la gira con el objetivo de afrontar un exigente bloque de pruebas, combinando etapas y grandes premios que se disputarán entre el 17 y el 31 de enero en distintos escenarios del país centroamericano. Esta serie de competencias representa no solo el primer desafío competitivo del año, sino también una oportunidad para medir el nivel del conjunto colombiano ante selecciones nacionales y escuadras UCI de alto nivel.
El plantel está conformado por las corredoras Jessenia Meneses, Angie Mariana Londoño, Lina Marcela Hernández, Luciana Osorio, Yalecza Valentina Marín y Vanesa Zuluaga, quienes serán guiadas por el seleccionador nacional David Vargas y su respectivo cuerpo técnico en esta gira internacional.
Durante su estadía, la delegación colombiana competirá en pruebas clasificadas en las categorías UCI 2.1 y WE 1.1, las cuales otorgarán puntos importantes para el ranking internacional.
El calendario incluye las siguientes competencias:
Tour de El Salvador – 17 al 21 de enero
Grand Prix San Salvador – 24 de enero
Grand Prix El Salvador – 25 de enero
Grand Prix Longitudinal del Norte – 27 de enero
Grand Prix de Oriente – 28 de enero
Grand Prix Presidente – 30 de enero
Grand Prix Surf City – 31 de enero
*Con Información de Fedeciclismo
Ruta
“Contento porque poco a poco voy ayudando al equipo”: Camilo Gómez tras lograr otro podio en la Vuelta al Táchira
Luego de finalizar segundo en la séptima etapa de la Vuelta al Táchira 2026, el pedalista cundinamarqués Camilo Gómez habló de su gran actuación que le permitió ser protagonista de nuevo con el Team GW Erco Sportfitness.
“Muy contento porque seguimos en la lucha, seguimos hacia adelante con el objetivo personal. Hoy se dio un trabajo en conjunto, teníamos unas marcas, siempre pensando en la clasificación por equipos. Al final, logre descontar un tiempo valioso que nos sirve. Contento porque poco a poco voy ayudando al equipo, voy sintiéndome mejor y vamos para adelante”, dijo Gómez al finalizar la fracción.
En la jornada, que estuvo animada por seis escapados, el joven escarabajo terminó segundo a tan solo 9” segundos de Jesús Goyo, el ganador del día, logrando un nuevo podio de etapa en la ronda venezolana, tras el tercer puesto obtenido el día anterior.
“Seguimos pensando en la general de la Vuelta al Táchira, tenemos un equipo muy fuerte y personalmente me siento en buenas condiciones para aportar en lo que falta. Se que tenemos a Brandon arriba, entonces vamos a apoyarlo con todas las fuerzas y las ganas del mundo”, concluyó el nacido en Ubaté, Cundinamarca, hace 22 años.
Ruta
Juliana Londoño celebró su cumpleaños 21 en Australia alistándose para correr el Santos Tour Down Under Femenino
El Santos Tour Down Under Femenino será la primera competencia de la temporada 2026 para Juliana Londoño con el Team Picnic PostNL. La carrera del calendario UCI arranca este sábado 17 de enero con un recorrido de 137,4 kilómetros en Willunga, un pueblo australiano histórico y pintoresco.
La joven antioqueña, que celebró su cumpleaños número 21 en territorio australiano, espera con ilusión su primera carrera del año, en su segunda temporada con la escuadra neerlandesa.
La pedalista colombiana estará acompañada por la australiana Lucie Fityus, la belga Ella Heremans, las británicas Josie Nelson y Becky Storrie, además de la italiana Gaia Masetti, una de las nuevas incorporaciones del equipo.
La carrera australiana, que tendrá 3 etapas, saliendo de Willunga y finalizando en Campbeltown, abrirá el calendario World Tour una temporada más. La nueva edición tendrá lugar entre el 17 y el 19 de enero, buscando a la sucesora de la suiza Noemi Rüegg, campeona el año pasado.