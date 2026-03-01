Edgar Andrés Pinzón sale campeón de la Vuelta al Tolima 2026; Juan Pablo Ortega se lleva el circuito final en Ibagué

El ciclista boyacense Edgar Andrés Pinzón del Team Sistecrédito se consagró campeón de la Vuelta al Tolima 2026, una de las competencias más tradicionales del ciclismo colombiano, tras llegar en el pelotón en la jornada final.

El nacido en Soatá, Boyacá, que este año cambio de aires, estuvo muy bien rodeado por su equipo para sortear sin contratiempos la última etapa. Pinzón sostuvo la regularidad a lo largo de los cinco días de competencia para llevarse el título y suceder a Javier Jamaica, campeón del año pasado.



Óscar Santiago Garzón, Edgar Andrés Pinzón y Diego Camargo, en el podio de la Vuelta al Tolima 2026. (Foto Anderson Bonilla © Liga de Ciclismo del Tolima)

El podio de la ronda tolimense lo completaron el cundinamarqués Óscar Santiago Garzón (GW Erco Sportfitness) y el boyacense Diego Camargo (Team Medellín-EPM), quienes ocuparon el 2° y 3° puesto, respectivamente.

La última etapa tuvo como ganador a Juan Pablo Ortega (NU Colombia), quien fue el más rápido del circuito final en la ‘Capital Musical de Colombia’.



Juan Pablo Ortega ganó la pultima etapa de la Vuelta al Tolima 2026. (Foto Anderson Bonilla © RMC)

CLASIFICACIÓN GENERAL FINAL