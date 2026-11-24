En una verdadera “Cumbre mundial” del ciclismo se convirtió la visita que muchos de los mejores exponentes de este deporte hicieron al Sumo Pontífice León XIV gracias a una convocatoria promovida por la UCI y las autoridades eclesiásticas.

Fue un momento de gran emoción para los invitados pues se reunieron los poseedores -hombres y mujeres- de los más grandes títulos que se disputan en el ciclismo en todas sus modalidades quienes llegaron elegantemente ataviados y cumplieron a cabalidad con el protocolo establecido que incluyó el saludo personal del Papa a cada uno de ellos y la entrega de recuerdos como una bicicleta y la camiseta Arco Iris por parte del presidente de la UCI David Lappaertient.

Campeones de todas las generaciones como Eddy Merckx, Bernard Hinault, Miguel Induraín, Chris Froome, Vincenzo Nibali, Jeannie Longo, Annemiek Van Vleuten, la colombiana Mariana Pajon, Paul Seixas, Lorenzo Finn, y tantos otros astros del pasado y del presente hicieron pate de un grupo que difícilmente se podría pensar en reunirlos nuevamente.



El papa León XIV recibió en el Vaticano a Mariana Pajón y otras leyendas del ciclismo. (Foto © David Lappartient)

Diríamos que el “jefe de filas” del grupo fue Eddy Merckx, el mejor ciclista de todos los tiempos quien se mostró conmovido con la invitación y señaló que “Es un gran regalo este encuentro con el Papa y no puede haber sensación más grande que saludarlo”. Merckx había saludado en 1974 con motivo del Giro de Italia al Papa Pablo VI

La leyenda del ciclismo belga llegó acompañado de su esposa Claudine y apoyado en un bastón luego de varias intervenciones quirúrgicas a las cuales fue sometido.

Por su Parte, Greg Lemond se refirió a la reunión como un mensaje según el cual “El ciclismo unifica y creo que el deporte inspira y te sientes mejor, nos comunica, independientemente de la política o las creencias. Cuando te montas en bicicleta te sientes inspirado y cuando ruedas estas con la naturaleza. El deporte cambia vidas y por eso el Papa promueve el ciclismo”.