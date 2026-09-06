EBSA domina la quinta edición de la Clásica de Siachoque con Brayan Molano 1° y Michael Moreno 2°

Este domingo finalizó la quinta edición de la Clásica de Siachoque, en el departamento de Boyacá, que terminó con el título para Brayan Molano (EBSA) en la categoría élite de la rama masculina, luego de tres etapas corridas entre el 4 y 6 de septiembre.

Juan Pablo Sossa (Construcciones y Arquitectura Andrés Uscátegui) se llevó la victoria de la última etapa disputada en un circuito llano por las principales calles de Tunja, en la prueba del calendario nacional, organizada por la Liga de Ciclismo de Boyacá y con apoyo de Fedeciclismo.

En cuanto a la general, la carrera no sufrió cambios. De esta manera, Brayan Molano (EBSA) se consagró campeón. El boyacense subió a lo más alto del podio, acompañado de su compañero de equipo Michael Armando Moreno, quien fue 2° y de Jeisson Casallas (Team Hino-One-La Red-Suzuki), que finalizó 3°.

CAMPEONES DE OTRAS CATEGORÍAS

Andrea Catalina Rosas (Team Boyacá es para Vivirla) – Damas Mayores

Alix Sanabria (Club LMC – Bogotá) – Damas Menores

Diego Alejandro Cruz (Club Esteban Chaves) – Categoría Infantil

Edwar Harbey Ramírez (Canapro) – Categoría Prejuvenil

CLASIFICACIONES FINALES