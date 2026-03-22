Dylan Groenewegen continúa en racha ganadora y conquista el GP Monseré 2026

Todo está preparado para que la Volta Ciclista a Catalunya vuelva a reunir a las grandes estrellas del ciclismo internacional en su 105ª edición en la que estarán seis colombianos: Samuel Flórez (Modern Adventure Pro Cycling), Iván Ramiro Sosa (Equipo Kern Pharma), Santiago Buitrago (Bahrain – Victorious), Daniel Felipe Martínez (Red Bull – BORA – hansgrohe), Einer Rubio (Movistar Team) y Nairo Quintana (Movistar Team).

Un pelotón formado por 161 ciclistas de los 23 mejores equipos de mundo pondrá en marcha este lunes 23 de marzo desde Sant Feliu de Guíxols siete días de competición en la histórica carrera catalana que acabarán el domingo 29 en Barcelona, con una expectativa altísima gracias a la combinación entre la dureza de su recorrido, que volverá a contar con tres grandes etapas de montaña, y el nivel excepcional de sus participantes. Nombres como Jonas Vingegaard, Remco Evenepoel, João Almeida, Tom Pidcock o Florian Lipowitz son algunos de los muchos que aspiran a tomar el relevo de los últimos campeones de la prueba catalana, dos referentes generacionales como los eslovenos Primož Roglič (2025 y 2023) y Tadej Pogačar (2024), entre una lista de participantes que cuenta con siete vencedores de Grandes Vueltas diferentes.

El debut en la prueba catalana de Jonas Vingegaard (Team Visma-Lease a Bike), todo un doble campeón del Tour de Francia y de la última Vuelta en España, es una de las grandes atracciones de esta Volta a Catalunya, después de que una caída le impidiera participar en la edición anterior. El escalador danés, que llega en forma a la cita catalana después de dominar la reciente París-Niza, tendrá rivales de altura como el belga Remco Evenepoel (Red Bull-Bora-Hansgrohe), múltiple campeón olímpico y mundial y ganador de una Vuelta, y el portugués João Almeida (UAE Team Emirates-XRG), ganador de muchas de mejores pruebas de una semana del calendario UCI WorldTour y 2º en la última Vuelta en España detrás de Vingegaard. Los dos tienen una deuda pendiente con la carrera catalana, donde han dejado huella en anteriores participaciones ganando etapas y subiendo al podio final, sin conseguir la victoria.

La presencia de todos los perseguidores de Pogačar entre los cinco primeros clasificados de la última edición del Tour de Francia demuestra el nivel de la participación que se espera en esta Volta a Catalunya. El alemán Florian Lipowitz (Red Bull-Bora-Hansgrohe), el británico Oscar Onley (Ineos Grenadiers) y el austríaco Felix Gall (Decathlon CMA CGM Team) son algunas de las atracciones de una lista de candidatos a la victoria final que suma otros aspirantes estelares como el británico Tom Pidcock (Pinarello-Q36.5 Pro Cycling), múltiple campeón mundial y olímpico de bicicleta de montaña que el año pasado consolidó su apuesta por las grandes vueltas completando el podio final de la Vuelta España junto con Vingegaard y Almeida, con quien se volverá a enfrentar en esta Volta a Catalunya.



Primoz Roglic, el último campeón de la Vuelta a Cataluña 2025 en un podio que compartió con Juan Ayuso y Enric Mas. (Foto © Volta a Catalunya)

En total, la 105ª edición de la prueba catalana contará con siete ganadores de Grandes Vueltas diferentes que se suman a Vingegaard y Evenepoel, muchos de los cuales ya han sido protagonistas en la Volta, como el ecuatoriano Richard Carapaz (EF Education-EasyPost), campeón de un Giro de Italia, podio en las tres grandes vueltas y campeón olímpico, el veterano colombiano Nairo Quintana (Movistar Team), vencedor de la Volta a Catalunya 2016 y campeón de un Giro y una Vuelta, el norteamericano Sepp Kuss (Team Visma-Lease a Bike), campeón de una Vuelta en España, y dos campeones del Giro de Italia como Tao Geoghegan Hart (Lidl-Trek) y Jai Hindley (Red Bull-Bora-Hansgrohe). Una lista interminable de nombres destacados que se completa con ciclistas que también han dejado huella en la Volta como el balear Enric Mas (Movistar Team) y el vasco Mikel Landa (Soudal Quick-Step), que han subido al podio final en Barcelona, el italiano Giulio Ciccone (Lidl-Trek) y el australiano Ben O’Connor (Jayco-AlUla), vencedores de grandes etapas de montaña en ediciones anteriores, Lenny Martínez (Bahrain Victorious), mejor joven, y también debutantes ilustres como el canadiense Derek Gee (Lidl-Trek).

Quien también sabe lo que es subir al podio de la carrera de casa es Marc Soler (UAE Team Emirates-XRG), que sumará su undécima participación consecutiva liderando la lista de siete ciclistas catalanes presentes en la línea de salida junto con su compañero de equipo Adrià Pericas, debutante a la carrera, David De Cruz y Marcel Camprubí (Pinarello-Q36.5) que acompañarán a Tom Pidcock, Abel Balderstone, Jan Castellón y Sergi Darder (Caja Rural-Seguros RGA). Por su parte, entre los aspirantes a los triunfos de etapa, Ethan Vernon (NSN Cycling Team), doble vencedor de etapa en la Volta a Catalunya, tendrá rivales de entidad como los veteranos Magnus Cort Nielsen (Uno-X Mobility) y Sam Bennett (Pinarello-Q36.5), ganadores de etapas a las tres Grandes Vueltas, o el francés Dorian Godon (Ineos Grenadiers), reciente vencedor de etapa en la París-Niza, algunos de los hombres más rápidos en un pelotón que suma más de 100 victorias parciales entre Giro, Tour y Vuelta.

Un triple reto de montaña sin igual

La 105ª edición de la Volta Ciclista a Catalunya recorrerá entre los próximos días 23 y 29 de marzo más de 1.080 kilómetros repartidos en siete etapas entre Sant Feliu de Guíxols y Barcelona, con la montaña como gran protagonista. En total, se superarán más de 20.000 metros de desnivel en una semana de competición que se iniciará con tres etapas que darán oportunidades a los cazadores de etapas, la inicial en Sant Feliu de Guíxols, la segunda entre Figueres y Banyoles y la tercera por el interior de la Costa Daurada, antes de afrontar tres etapas de alta montaña: Mataró-Vallter, la Seu d’Urgell-La Molina/Coll de Pal y Berga-Queralt, que pondrán a prueba a los grandes escaladores del pelotón internacional antes de cerrar la prueba en el tradicional circuito de Montjuïc en Barcelona.

La jornada inicial de la Volta a Catalunya 2026 volverá a tener la salida y llegada en Sant Feliu de Guíxols por quinta edición consecutiva y dejará la puerta abierta a todo tipo de perfiles de ciclistas capaces de luchar para convertirse en el primer líder gracias a un recorrido nervioso y una llegada exigente. Con salida desde el Guíxols Arena, la etapa tendrá 172,7 kilómetros de recorrido y dos puertos puntuables, uno de ellos de primera categoría, el Alt de Sant Hilari Sacalm, camino del explosivo final en la Carretera de Girona, que los últimos años ha ofrecido siempre finales vibrantes con ganadores como Michael Matthews, Primož Roglič o, el año pasado, el joven Matthew Brennan.

La segunda etapa recorrerá 167,4 kilómetros entre Figueres y Banyoles, invirtiendo la etapa que en la última edición coronó al velocista británico Ethan Vernon en la ciudad de Dalí. Será una etapa que, a pesar de llegar a los 2.000 metros de desnivel acumulado, tendrá solo un puerto de 3ª categoría como dificultad puntuable en sus primeros kilómetros y tendría que favorecer a ver un posible esprint masivo en el Passeig de Lluís Constans de Banyoles, ciudad que anteriormente ha coronado en la Volta a Catalunya a velocistas tan emblemáticos como Erik Zabel, Thor Hushovd, Mark Cavendish o Alessandro Petacchi.

La tercera etapa tendrá la Costa Daurada como gran protagonista cuatro años después de vivir una de las etapas más recordadas de las últimas ediciones con la escapada de Richard Carapaz y Sergio Higuita en 2022. Serán 159,5 kilómetros de recorrido entre Mont-roig del Camp y Vila-seca con las Montañas de Prades y la Sierra del Montsant como protagonistas, con tres puertos de montaña entre los que destaca el emblemático Alto de La Mussara, de 1ª categoría. Una jornada que puede favorecer a los aventureros que busquen la escapada camino de Vila-seca, que acogió un final de etapa de la Volta por última vez en 2019.



Inolvidables gestas de Tadej Pogacar en la Volta a Catalunya 2024. (Foto © Volta a Catalunya)

La cuarta etapa será la primera de las tres jornadas de alta montaña consecutivas de esta Volta a Catalunya, saliendo desde Mataró y llegando a la estación de esquí de Vallter, el techo ciclista de Catalunya a más de 2.100 metros de altura. En el centenario del Esport Ciclista Mataró, la capital del Maresme dará inicio a una jornada de 173 kilómetros con dos puertos de montaña en su fase inicial antes de afrontar una subida final que en 2024 vivió una exhibición individual de Tadej Pogačar y que obligará a poner las cartas sobre la mesa entre los candidatos a la victoria final.

Después del primer asalto, la quinta etapa pondrá todavía más a prueba los escaladores en 155,3 kilómetros de recorrido entre la Seu d’Urgell y la temida cumbre de La Molina/Coll de Pal que rozará los 4.500 metros de desnivel positivo. Se superarán cinco puertos de montaña, algunos de ellos inéditos en la Volta, cruzando la Sierra del Cadí, y el reto final será la subida a Coll de Pal, considerado uno de los puertos más exigentes de Catalunya. Más de 17 interminables kilómetros de ascenso al 7% de desnivel medio desde la localidad de Bagà que, si bien el año pasado fueron decisivos para coronar la victoria de Demi Vollering en la edición femenina de la Volta, en la prueba masculina no eran protagonistas desde 1979.

La tercera y decisiva etapa de montaña de esta Volta a Catalunya buscará replicar el espectáculo que maravilló el mundo del ciclismo en 2024, mostrando todo el potencial ciclista del Berguedà en sus 158 explosivos kilómetros de recorrido entre la ciudad de Berga y la cima de Queralt. Serán cuatro puertos de montaña en total a lo largo del recorrido, incluyendo el celebrado Coll de Pradell, de categoría especial, que en las ediciones anteriores se abarrotaron de público para disfrutar de la enésima exhibición de Tadej Pogačar camino de su victoria final. Como en aquella ocasión, la subida al santuario de Queralt desde Berga puede ser decisiva para definir al vencedor de la 105ª edición de la Volta, a falta de la etapa final.

Finalmente, la Volta a Catalunya 2026 se cerrará con su tradicional fiesta final con salida y llegada en la ciudad de Barcelona. En un recorrido todavía más explosivo, contará con 95 kilómetros con salida desde Plaça Espanya y sumará una subida más al Alto del Castell de Montjuïc, haciendo un total de siete vueltas a un circuito que tantas historias ha escrito en la historia y de la Volta y del ciclismo y que se ha consolidado como cierre de la carrera desde el año 2013. En las dos últimas ediciones, Barcelona ha visto ganar la etapa final a los campeones de la clasificación general de la Volta, los eslovenos Primož Roglič (2025) y Tadej Pogačar (2024).

*Con Información Prensa Volta a Catalunya