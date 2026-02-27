Dusan Rajovic se impone en la tercera etapa del Giro de Cerdeña; Roberto Carlos González en el top 10 de la general

El serbio Dusan Rajovic (Solution Tech-NIPPO-Rali) ganó la tercera etapa del Giro de Cerdeña, luego de recorrer de 168,1 kilómetros entre la ciudad de Cagliari y el municipio de Tortoli, en la provincia de Nuoro.

Rajovic, de 28 años, que obtuvo su primer triunfo de la temporada, ganó por delante del italiano Davide Donati (Red Bull-BORA-hansgrohe Rookies) y del español Manuel Peñalver (Team Polti VisitMalta), quienes entraron 2° y 3°, respectivamente.



Davide Donati, Dusan Rajovic y Manuel Peñalver, en el podio de la tercera etapa del Giro de Cerdeña 2026. (Foto © Solution Tech-NIPPO-Rali)

Alejandro Callejas (Petrolike) arribó en el puesto 50°, mientras que Juan Diego Quintero (Petrolike) hizo su ingreso en la casilla 83°, ambos con el mismo tiempo del vencedor del tercer capítulo.

En cuanto a la clasificación general individual, el italiano Nicolò Garibbo (Team UKYO) se mantuvo al comando con el panameño Roberto Carlos González (Solution Tech-NIPPO-Rali) en el top 10.

La ronda sarda continuará este sábado con la cuarta etapa, una jornada montañosa de 153,6 kilómetros entre las localidades italianas de Arbatax y Nuoro, que incluye cuatro pasos montañosos categorizados.

Giro di Sardegna (2.1)

Resultados Etapa 3 | Cagliari – Tortoli (168,1 km)

1 Dusan Rajovic Solution Tech-NIPPO-Rali 3:57:01 2 Davide Donati Red Bull-BORA-hansgrohe Rookies m.t. 3 Manuel Peñalver Team Polti VisitMalta m.t. 4 Enrico Zanoncello Bardiani-CSF 7 Saber m.t. 5 Riccardo Lorello SC Padovani Polo Cherry Bank m.t. 6 Thomas Capra Bahrain Victorious Development Team m.t. 7 Lorenzo Ursella SC Padovani Polo Cherry Bank m.t. 8 Davide Persico MBH Bank Ballan Telecom Fort m.t. 9 Filippo Magli Bardiani-CSF 7 Saber m.t. 10 Alessio Menghini Team Technipes #inEmiliaRomagna Caffè Borbone m.t.