Dusan Rajovic gana al sprint la jornada inaugural del Tour de Hainan 2026; Thomas Silva el mejor suramericano

En un final a pura velocidad, Dusan Rajovic se impuso al sprint en la primera etapa Tour de Hainan 2026, desarrollada entre las localidades chinas de Haikou y Danzhou con un recorrido de 177 kilómetros.

El corredor serbio del Solution Tech-NIPPO-Rali cosechó su quinta victoria de la temporada, en una jornada de 4 horas, 3 minutos y 41 segundos.

El podio del día lo completaron el italiano Matteo Malucelli (XDS Astana Team) y el español Daniel Cavia (Burgos Burpellet BH), quienes terminaron 2° y 3°, respectivamente.



Matteo Malucelli, Dusan Rajovic y Daniel Cavia, en el podio de la primera etapa del Tour de Hainan 2026. (Foto © Tour of Hainan)

Con relación a los suramericanos, todos llegaron en el pelotón con el mismo tiempo del ganador. El mejor ubicado fue el uruguayo Thomas Silva (XDS Astana Team) en la casilla 28°, mientras que el colombiano Santiago Umba (Solution Tech NIPPO Rali) se clasificó en el puesto 30°.

La segunda etapa de la carrera asiática se correrá este jueves con un recorrido ondulado de 214,1 kilómetros entre Danzhou y Wuzhishan, que incluye cuatro premios de montaña categorizados.

🏁 Dusan Rajovic – @SolutionTechNR powers to the win in Dazhou! 👏



Podium ⤵️



🇷🇸 Dusan Rajovic (TFT)

🇮🇹 Matteo Malucelli (XAT)

🇪🇸 Daniel Cavia (BBH) pic.twitter.com/ow04wsOX8G — Tour of Hainan (@tourofhainan) April 15, 2026

Tour of Hainan (2.Pro)

Resultados Etapa 1 | Haikou – Danzhou (177 km)