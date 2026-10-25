BMX
Duelo de gemelas en Armenia: Lizsurley superó a Queen Saray y se quedó con el título nacional de BMX
En una vibrante definición que se tomó la pista de la Villa Olímpica de Armenia, la destacada bicicrosista Lizsurley Villegas se consagró campeona nacional de BMX Freestyle, ganándole el duelo a su hermana gemela Queen Saray Villegas.
La competencia, que reunió a los mejores talentos del territorio nacional, ofreció un espectáculo de alto nivel y maniobras extremas. Lizsurley se colgó la medalla de oro tras registrar una brillante puntuación de 89 puntos, gracias a una rutina fluida, técnica y de gran complejidad que deslumbró a los jueces.
El podio de la categoría élite femenina tuvo un marcado acento familiar y una definición de infarto. La medalla de plata fue para su hermana Queen Saray Villegas, quien también firmó una destacada actuación alcanzando los 84 puntos.
Por su parte, la delegación de la capital sumó una alegría gracias a Natalia Espitia, representante de Bogotá, quien se adjudicó la medalla de bronce con una tarjeta de 64 puntos, completando así el cuadro de honor de la cita nacional en territorio quindiano.
BMX
Juan Camilo Caicedo derrota al máximo favorito y conquista la cima del BMX Freestyle colombiano
En una demostración de talento excepcional, el bogotano Juan Camilo Caicedo se coronó como el nuevo campeón nacional élite del BMX Freestyle. La Pista de la Villa Olímpica de Armenia fue el escenario donde el bicicrosista llevó su capacidad física al máximo nivel, cautivando tanto a los jueces como a los asistentes.
Su espectacular presentación en la capital quindiana se caracterizó por una combinación perfecta de dificultad, técnica y fluidez en cada uno de sus trucos. La determinación de Caicedo sobre la bicicleta fue clave para dominar las rampas y conquistar con autoridad la cima del BMX Freestyle colombiano en este certamen nacional.
La competencia mantuvo una alta intensidad hasta el último momento, dejando un podio de altísimo nivel técnico. la medalla de plata quedó en manos del también bogotano Luis Rincón y quien era el máximo favorito, mientras que el tercer escalón y la medalla de bronce la ocupó Sebastián Cuellar, en representación del departamento del Valle.
Con esta victoria, el pedalista de la capital consolida un año extraordinario en su carrera deportiva. El bogotano sumó este título local a una exitosa temporada internacional que incluye su reciente e histórica victoria en el prestigioso MASH Fest en Múnich, Alemania, ratificándolo como una de las principales figuras de esta disciplina en el país.
BMX
Juan José Velásquez terminó segundo en la séptima ronda de la Copa Mundo de BMX Racing
El bicicrosista antioqueño Juan José Velásquez se subió al podio internacional, tras conquistar la medalla de plata en la séptima ronda de la Copa Mundo UCI de BMX Racing 2026, que se disputó en Chongli, Zhangjiakou, China.
Velásquez protagonizó una destacada actuación en la competencia, al registrar un tiempo de 37.277 segundos, resultado que le permitió finalizar en la segunda posición, por detrás del australiano Joshua Jolly, ganador de la prueba con un registro de 36.436 segundos. El podio lo completó el neerlandés Casper Pipers, tercero con 37.360 segundos.
El resultado representa un importante logro para el BMX Racing colombiano en el circuito internacional, en una temporada que entra en su recta decisiva y en la que cada presentación suma puntos relevantes para la clasificación general.
Cabe destacar que Juan Esteban Naranjo y Jersy Andrade avanzaron hasta las semifinales, mientras que Mateo Carmona y Nicole Foronda llegaron hasta los cuartos de final.
La séptima y octava ronda se desarrollan en el Parque de Deportes Extremos de Ciclismo de Chongli, escenario que recibe por primera vez una competencia de la Copa Mundo UCI de BMX Racing.
La Copa Mundo reúne en China a corredores de diferentes países en las categorías élite masculina, élite femenina, sub-23 masculina y sub-23 femenina. Además, estas competencias adquieren especial relevancia con el inicio del periodo de clasificación para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.
Para Juan José Velásquez, es su primera medalla internacional en la categoría élite, que le permite a Colombia volver a figurar entre los protagonistas de una de las principales series del BMX Racing mundial, a la espera de la octava ronda, que cerrará el fin de semana de competencias en territorio chino.
*Con Información de Fedeciclismo
BMX
Juegos Suramericanos Santa Fe 2026: Nicole Foronda ratifica su favoritismo y gana el oro en el BMX Racing
Con sobrados méritos, Nicole Foronda, ratificó su favoritismo en las competencias del BMX Racing de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 al quedarse con la medalla de oro tras superar a representantes de Brasil, Ecuador y Argentina en la final
El podio de la competencia lo completaron la ecuatoriana Domenica Mora y la brasilera Paola Reis, quienes se quedaron con la medallas de plata y bronce, respectivamente.
La joven antioqueña logró una gran ventaja desde la salida, haciendo prácticamente imposible a las demás competidoras alcanzarla. Con tan solo cinco años inició su pasión por el bicicrós, teniendo como referencia a la más olímpica y ganadora de la historia: Mariana Pajón.
La talentosa bicicrosista paisa viene emergiendo con fuerza en los últimos años. Foronda fue campeona mundial del BMX en la categoría Challenger en el Súper Mundial de Ciclismo Glasgow 2023.