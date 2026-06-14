Ruta
Dramática victoria de Kasper Haugland en el inicio del Giro Next Gen con Miguel Ángel Marín 11°
La primera etapa en línea del Giro Next Gen 2026 la ganó de forma dramática el noruego Kasper Haugland, después de un día muy disputado, que contó con un recorrido de 168 kilómetros entre las localidades de Reggio Calabria y Vibo Valentia.
El corredor escandinavo, del equipo de desarrollo del Decathlon CMA CGM, logró mantener a raya al pelotón, entrando un segundo por delante de los italianos Riccardo Fabbro (UC Trevigiani Energiapura Marchiol) y Davide Donati (Red Bull-BORA-hansgrohe Rookies), quienes se reportaron en el 2° y 3° puesto, respectivamente
En cuanto al único colombiano en competencia, Miguel Ángel Marín (EF Education-Aevolo) cumplió una destacada actuación, ingresando en el grupo principal en el puesto 11°, también a un segundo del ganador.
La ronda italiana para corredores sub-23 continuará este lunes con el segundo capítulo, una jornada llana de 154 kilómetros entre Tropea y Crotone, que solo tendrá un puerto categorizado durante el trayecto.
Giro d’Italia Next Gen (2.2U)
Resultados Etapa 1 | Reggio Calabria – Vibo Valentia (168 km)
|1
|Kasper Haugland
|Decathlon CMA CGM Development Team
|3:42:50
|2
|Riccardo Fabbro
|UC Trevigiani Energiapura Marchiol
|0:01
|3
|Davide Donati
|Red Bull-BORA-hansgrohe Rookies
|0:01
|4
|Alessio Delle
|XDS Astana Development Team
|0:01
|5
|Cameron Rogers
|INEOS Grenadiers Racing Academy
|0:01
|6
|Alessio Menghini
|Team Technipes #inEmiliaRomagna Caffè Borbone
|0:01
|7
|Aubin Sparfel
|Decathlon CMA CGM Development Team
|0:01
|8
|Moritz Mauss
|UAE Team Emirates Gen-Z
|0:01
|9
|Nicoló Arrighetti
|General Store-Essegibi-F.Ili Curia
|0:01
|10
|Riccardo Lorello
|SC Padovani Polo Cherry Bank
|0:01
|11
|Miguel Ángel Marin
|EF Education-Aevolo
|0:01
Ruta
Isaac del Toro completa una faena brillante y es campeón del Tour Auvergne-Rhone-Alpes; Harold Tejada el mejor colombiano
En un final lleno de emociones, el mexicano Isaac del Toro (UAE Team Emirates-XRG) redondeó otra faena espectacular y se consagró campeón del Tour Auvergne-Rhone-Alpes, antes conocido como el Critérium du Dauphiné, tras ganar la etapa final en el Plateau de Solaison, luego de recorrer 120,1 kilómetros.
“Estoy anonadado, muy impresionando, la verdad es un privilegio estar en el mejor equipo del mundo y contento porque todo ha salido como lo planeado. Cada vez estoy mejorando más”, dijo Del Toro, que sucedió en el palmarés de la prueba a su compañero y amigo, Tadej Pogačar, ganador el año pasado.
El podio de la prestigiosa carrera francesa lo completaron el australiano Luke Tuckwell (Red Bull-BORA-hansgrohe) y el español Juan Ayuso (Lidl-Trek), quienes ocuparon el segundo y tercer puesto, respectivamente.
En cuanto a los colombianos, el huilense Harold Tejada (XDS Astana Team) fue el único de los nuestros que concluyó la carrera. El escarabajo, que fue protagonista de la fuga en el último día, finalizó en la general en la casilla 25°, a más de 25 minutos del ganador.
Tour Auvergne – Rhône-Alpes (2.UWT)
Resultados Etapa 8 | Beaufort – Plateau de Solaison – Brison (120,1 km)
|1
|Isaac del Toro
|UAE Team Emirates – XRG
|3:35:07
|2
|Juan Ayuso
|Lidl – Trek
|1:00
|3
|Tobias Halland Johannessen
|Uno-X Mobility
|1:02
|4
|Mattias Skjelmose
|Lidl – Trek
|1:31
|5
|Cristián Rodríguez
|XDS Astana Team
|,,
|6
|Carlos Rodríguez
|Netcompany INEOS
|1:36
|7
|Maxim Van Gils
|Red Bull – BORA – hansgrohe
|1:43
|8
|Luke Tuckwell
|Red Bull – BORA – hansgrohe
|,,
|9
|Cian Uijtdebroeks
|Movistar Team
|,,
|10
|Matteo Jorgenson
|Team Visma | Lease a Bike
|,,
|43
|Harold Tejada
|XDS Astana Team
|13:07
|DNF
|Santiago Buitrago
|Bahrain – Victorious
|Se retiró
Clasificación General Final
|1
|Isaac del Toro
|UAE Team Emirates-XRG
|29:35:05
|2
|Luke Tuckwell
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|0:54
|3
|Juan Ayuso
|Lidl-Trek
|1:17
|4
|Matteo Jorgenson
|Team Visma | Lease a Bike
|1:36
|5
|Tobias Halland Johannessen
|Uno-X Mobility
|1:46
|6
|Mattias Skjelmose
|Lidl-Trek
|2:41
|7
|Cian Uijtdebroeks
|Movistar Team
|3:11
|8
|Cristián Rodríguez
|XDS Astana Team
|3:15
|9
|José Félix Parra
|Caja Rural-Seguros RGA
|6:25
|10
|Guillaume Martin-Guyonnet
|Groupama-FDJ United
|7:21
|25
|Harold Tejada
|XDS Astana Team
|25:18
Paracycling
Campeonato Nacional de Paracycling 2026: las pruebas de ruta iniciaron en Soacha
Una vez terminadas las pruebas de pista, el ciclismo de ruta tuvo su primera jornada en el Campeonato Nacional de Paracycling 2026 que se realizan en el circuito de Ciudad Verde, en Soacha, escenario que reunió a los mejores exponentes del país en las pruebas de ruta individual. La jornada estuvo marcada por competencias de gran exigencia física y finales muy disputadas en las diferentes categorías funcionales.
La programación comenzó con la categoría II1 masculina, en la que el bogotano Brayan Giovanny Cepeda se adjudicó el título nacional tras imponerse en un emocionante cierre con un tiempo de 48 minutos y 7 segundos. La definición fue extremadamente ajustada, pues Anderson Daniel Flórez, de Cundinamarca, cruzó la meta apenas un segundo después para quedarse con la plata, mientras que José Guillermo González, de Boyacá, completó el podio a solo dos segundos del vencedor.
En la prueba femenina II1, Giselle Natalia Hernández, representante de Bogotá, confirmó su gran momento deportivo al conquistar una nueva medalla de oro con un tiempo de 49:28. La vallecaucana Madelem Chico Velasco obtuvo la plata y la boyacense Vanessa Alvarado se quedó con el bronce.
La categoría T1 masculina tuvo como vencedor al bogotano César Alberto Fernández, quien dominó la competencia para imponerse con un registro de 55:37. Los corredores del Cauca Julián Eduardo Sarria y José Fernando Hernández ocuparon la segunda y tercera posición, respectivamente.
En la categoría T2 masculina, el triunfo fue para Juan José Betancourt, de Cundinamarca, quien marcó el mejor tiempo del día con 47:42. El risaraldense Luis Alberto Alzate logró la medalla de plata, mientras que el huilense Camilo Andrés Arias completó el podio con el bronce.
La prueba femenina T2 contó con una única participante, Laura Natalia Rodríguez, de Cundinamarca, quien cumplió con éxito el recorrido para adjudicarse el título nacional de la categoría.
En la categoría C2 masculina, el bogotano Eulises Juvenal León ratificó su condición de referente nacional tras quedarse con la victoria en 53:50. La medalla de plata fue para Julián Camilo Gil, de Antioquia, mientras que Iván Camilo Barreto Acevedo, de Cundinamarca, ocupó la tercera posición.
La competencia masculina C3 ofreció otro destacado resultado para Bogotá gracias al triunfo de Esneider Muñoz, quien superó por escasos segundos a su compañero de delegación David Ricardo Romero. El tercer lugar fue para Heraldo Rivera, representante del Tolima.
En la rama femenina C2, la boyacense Daniela Carolina Munévar volvió a exhibir toda su experiencia y calidad deportiva para conquistar el campeonato nacional de ruta. La medalla de plata fue para Yady Vanessa Fernández, del Valle del Cauca, mientras que Rosa Alvarado, del Tolima, obtuvo el bronce.
La categoría femenina C15 coronó a Dayana Julieth Gómez, de Casanare, quien fue la única participante en competencia y logró sumar un nuevo título nacional para su departamento.
En la prueba femenina C5, Paula Andrea Ossa, de Bogotá, mantuvo su dominio durante el campeonato al imponerse con autoridad para quedarse con la medalla de oro. La nariñense Ángela María Cultid obtuvo la medalla de plata.
La categoría C4 masculina tuvo una amplia participación y fue dominada por el bogotano Juan José Ríos, quien completó el recorrido en 1:04:53 para proclamarse campeón nacional. El nariñense Yordan Jesid Bastidas se quedó con la plata y Guido Fernando Cardona, del Valle del Cauca, aseguró el bronce.
Uno de los resultados más destacados de la jornada se produjo en la categoría C5 masculina, donde el vallecaucano Edwin Alexander Sandoval se coronó campeón nacional tras una sólida presentación. José Oliverio Patiño, de Boyacá, logró la medalla de plata y Diego Andrés López, de Nariño, completó el podio.
La prueba masculina C15 dejó una vibrante disputa por las medallas. El campeón fue Nelson Eduardo Reinoso, del Tolima, quien cruzó la meta en primer lugar tras una cerrada batalla con los representantes de Bogotá Marlon Ramiro Zambrano y Elver Antonio Ramírez, plata y bronce respectivamente. Además, Nixon Alejandro Salgado, de Cundinamarca, se adjudicó la clasificación de metas volantes al sumar 15 puntos durante la competencia.
En las categorías visuales, Nelson Javier Serna, de Antioquia, conquistó el título nacional de la categoría B masculina, seguido por Miguel Ángel Bolívar, también representante antioqueño.
Por su parte, la bogotana Sara Cruz se quedó con la medalla de oro en la categoría B femenina tras una destacada actuación sobre el circuito de Ciudad Verde. Claudia Patricia Argüello, de Boyacá, obtuvo la plata y Saray Castillo, del Valle del Cauca, completó el podio.
La jornada también entregó títulos en las categorías handbike. En H3 masculino, el campeón nacional fue Juan Humberto Forero, de Caldas, quien superó a José Alejandro Parra, de Cundinamarca, y a José Darío Aguirre, de Risaralda.
En H4 masculino, Camilo Andrés Castellanos, representante de Fuerzas Armadas, alcanzó el primer lugar tras completar una destacada presentación. La medalla de plata fue para Fredy Humberto Perdomo, de Cundinamarca, mientras que John Fernando Sánchez, de Risaralda, obtuvo el bronce.
Finalmente, en la categoría H5 masculina, Leonardo Favio Varón, de Risaralda, se proclamó campeón nacional al imponerse en un emocionante duelo frente al caldense Sergio Iván Minas. El representante de Fuerzas Armadas, Francisco Jenaro Pedraza, completó el podio de la especialidad.
Con esta jornada de ruta disputada en Ciudad Verde, el Campeonato Nacional de Paracycling continúa consolidándose como el principal escenario de competencia del país para los deportistas paralímpicos, quienes siguen demostrando un alto nivel técnico y competitivo en cada una de las categorías.
*Con Información de Fedeciclismo
Ruta
Andrés Walteros 1° y Alejandro Pamplona 3° en el segundo capitulo de la Vuelta a La Fría
Los colombianos siguen con sus buenas actuaciones en territorio venezolano. Andrés Walteros (Avinal-Alcaldía El Carmen de Viboral) ganó la segunda etapa en la Vuelta a La Fría con su compatriota Alejandro Pamplona (GW Erco Sportfitness) ocupando el tercer puesto en una exigente jornada de 70,7 kilómetros.
La etapa, considerada la reina de la carrera, tuvo un desarrollo intenso desde los primeros kilómetros y encontró su definición en el ascenso final hacia Umuquena. Allí, los corredores más fuertes marcaron diferencias y el GW Erco Sportfitness mostró solidez con Daniel Robayo cruzando la meta en el cuarto lugar y Danilo Medina finalizando en la casilla 12°.
Gracias al trabajo de sus compañeros y a un potente remate en los kilómetros decisivos, Pamplona logró mantenerse entre los protagonistas de la jornada y conservar intactas sus aspiraciones de recuperar el liderato. “Los últimos kilómetros me puse yo para llegar cerquita. Rematé bastante duro y ahí estuvimos, creo que muy cerca. El equipo estuvo a la altura y seguimos en la pelea”, expresó Pamplona al finalizar la etapa.
La tercera y última etapa de la Vuelta Menor a La Fría se disputará este domingo. La jornada se desarrollará sobre un circuito de 8,2 kilómetros que aunque presenta un ascenso corto en la mitad del recorrido, el perfil favorece a los corredores velocistas y promete un desenlace de alta velocidad, donde Alejandro Pamplona buscará recuperar ese segundo que lo separa del liderato y luchar por el título de la competencia.
RESULTADOS SEGUNDA ETAPA
*Con Información Prensa GW Erco Sportfitness