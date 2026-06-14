Dramática victoria de Kasper Haugland en el inicio del Giro Next Gen con Miguel Ángel Marín 11°

Una vez terminadas las pruebas de pista, el ciclismo de ruta tuvo su primera jornada en el Campeonato Nacional de Paracycling 2026 que se realizan en el circuito de Ciudad Verde, en Soacha, escenario que reunió a los mejores exponentes del país en las pruebas de ruta individual. La jornada estuvo marcada por competencias de gran exigencia física y finales muy disputadas en las diferentes categorías funcionales.

La programación comenzó con la categoría II1 masculina, en la que el bogotano Brayan Giovanny Cepeda se adjudicó el título nacional tras imponerse en un emocionante cierre con un tiempo de 48 minutos y 7 segundos. La definición fue extremadamente ajustada, pues Anderson Daniel Flórez, de Cundinamarca, cruzó la meta apenas un segundo después para quedarse con la plata, mientras que José Guillermo González, de Boyacá, completó el podio a solo dos segundos del vencedor.

En la prueba femenina II1, Giselle Natalia Hernández, representante de Bogotá, confirmó su gran momento deportivo al conquistar una nueva medalla de oro con un tiempo de 49:28. La vallecaucana Madelem Chico Velasco obtuvo la plata y la boyacense Vanessa Alvarado se quedó con el bronce.



Giselle Natalia Hernández, una de las medallas de oro obtenidas por la Selección de Bogotá. (Foto © IDRD)

La categoría T1 masculina tuvo como vencedor al bogotano César Alberto Fernández, quien dominó la competencia para imponerse con un registro de 55:37. Los corredores del Cauca Julián Eduardo Sarria y José Fernando Hernández ocuparon la segunda y tercera posición, respectivamente.

En la categoría T2 masculina, el triunfo fue para Juan José Betancourt, de Cundinamarca, quien marcó el mejor tiempo del día con 47:42. El risaraldense Luis Alberto Alzate logró la medalla de plata, mientras que el huilense Camilo Andrés Arias completó el podio con el bronce.

La prueba femenina T2 contó con una única participante, Laura Natalia Rodríguez, de Cundinamarca, quien cumplió con éxito el recorrido para adjudicarse el título nacional de la categoría.

En la categoría C2 masculina, el bogotano Eulises Juvenal León ratificó su condición de referente nacional tras quedarse con la victoria en 53:50. La medalla de plata fue para Julián Camilo Gil, de Antioquia, mientras que Iván Camilo Barreto Acevedo, de Cundinamarca, ocupó la tercera posición.



El bogotano Eulises Juvenal León, en el podio de la categoría C2. (Foto © IDRD)

La competencia masculina C3 ofreció otro destacado resultado para Bogotá gracias al triunfo de Esneider Muñoz, quien superó por escasos segundos a su compañero de delegación David Ricardo Romero. El tercer lugar fue para Heraldo Rivera, representante del Tolima.

En la rama femenina C2, la boyacense Daniela Carolina Munévar volvió a exhibir toda su experiencia y calidad deportiva para conquistar el campeonato nacional de ruta. La medalla de plata fue para Yady Vanessa Fernández, del Valle del Cauca, mientras que Rosa Alvarado, del Tolima, obtuvo el bronce.

La categoría femenina C15 coronó a Dayana Julieth Gómez, de Casanare, quien fue la única participante en competencia y logró sumar un nuevo título nacional para su departamento.

En la prueba femenina C5, Paula Andrea Ossa, de Bogotá, mantuvo su dominio durante el campeonato al imponerse con autoridad para quedarse con la medalla de oro. La nariñense Ángela María Cultid obtuvo la medalla de plata.

La categoría C4 masculina tuvo una amplia participación y fue dominada por el bogotano Juan José Ríos, quien completó el recorrido en 1:04:53 para proclamarse campeón nacional. El nariñense Yordan Jesid Bastidas se quedó con la plata y Guido Fernando Cardona, del Valle del Cauca, aseguró el bronce.

Uno de los resultados más destacados de la jornada se produjo en la categoría C5 masculina, donde el vallecaucano Edwin Alexander Sandoval se coronó campeón nacional tras una sólida presentación. José Oliverio Patiño, de Boyacá, logró la medalla de plata y Diego Andrés López, de Nariño, completó el podio.

La prueba masculina C15 dejó una vibrante disputa por las medallas. El campeón fue Nelson Eduardo Reinoso, del Tolima, quien cruzó la meta en primer lugar tras una cerrada batalla con los representantes de Bogotá Marlon Ramiro Zambrano y Elver Antonio Ramírez, plata y bronce respectivamente. Además, Nixon Alejandro Salgado, de Cundinamarca, se adjudicó la clasificación de metas volantes al sumar 15 puntos durante la competencia.



Los bogotanos, grandes animadores de la primera jornada del paraciclismo de ruta. (Foto © IDRD)

En las categorías visuales, Nelson Javier Serna, de Antioquia, conquistó el título nacional de la categoría B masculina, seguido por Miguel Ángel Bolívar, también representante antioqueño.

Por su parte, la bogotana Sara Cruz se quedó con la medalla de oro en la categoría B femenina tras una destacada actuación sobre el circuito de Ciudad Verde. Claudia Patricia Argüello, de Boyacá, obtuvo la plata y Saray Castillo, del Valle del Cauca, completó el podio.

La jornada también entregó títulos en las categorías handbike. En H3 masculino, el campeón nacional fue Juan Humberto Forero, de Caldas, quien superó a José Alejandro Parra, de Cundinamarca, y a José Darío Aguirre, de Risaralda.

En H4 masculino, Camilo Andrés Castellanos, representante de Fuerzas Armadas, alcanzó el primer lugar tras completar una destacada presentación. La medalla de plata fue para Fredy Humberto Perdomo, de Cundinamarca, mientras que John Fernando Sánchez, de Risaralda, obtuvo el bronce.

Finalmente, en la categoría H5 masculina, Leonardo Favio Varón, de Risaralda, se proclamó campeón nacional al imponerse en un emocionante duelo frente al caldense Sergio Iván Minas. El representante de Fuerzas Armadas, Francisco Jenaro Pedraza, completó el podio de la especialidad.

Con esta jornada de ruta disputada en Ciudad Verde, el Campeonato Nacional de Paracycling continúa consolidándose como el principal escenario de competencia del país para los deportistas paralímpicos, quienes siguen demostrando un alto nivel técnico y competitivo en cada una de las categorías.

*Con Información de Fedeciclismo