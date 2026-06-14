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Ruta

Dramática victoria de Kasper Haugland en el inicio del Giro Next Gen con Miguel Ángel Marín 11°

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El noruego Kasper Haugland ganó la primera etapa en línea del Giro Next Gen 2026. (Foto Giro Next Gen © La Presse)
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Isaac del Toro completa una faena brillante y es campeón del Tour Auvergne-Rhone-Alpes; Harold Tejada el mejor colombiano

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14 junio, 2026

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El mexicano Isaac del Toro ganó la última etapa del Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026 y se consagró campeón. (Foto © UAE)
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Campeonato Nacional de Paracycling 2026: las pruebas de ruta iniciaron en Soacha

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14 junio, 2026

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Soacha celebró con éxito la primera jornada de las pruebas de ruta del Campeonato Nacional de Paracycling 2026. (Foto © FCC)
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Ruta

Andrés Walteros 1° y Alejandro Pamplona 3° en el segundo capitulo de la Vuelta a La Fría

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13 junio, 2026

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Andrés Walteros y Alejandro Pamplona, en el podio de la segunda etapa de la Vuelta a La Fría 2026. (Foto © Avinal-Alcaldía El Carmen de Viboral)
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