Dos colombianos se subieron al podio en la Andalucía Bike Race 2026

En el municipio de Ginebra, Valle del Cauca, se cumplió con total éxito la segunda válida de la Copa Valle Paraíso de Todos de MTB, realizada en la pista La Floresta, escenario que presentó excelentes condiciones técnicas, terreno seco y una agradable temperatura que permitió el normal desarrollo de las competencias.

Durante la jornada se disputaron las categorías teteros sin pedales, teteros con pedales, preinfantil A y B masculino y femenino, infantil A y B masculino y femenino, prejuvenil A y B damas y varones, junior damas y hombres, élite damas y hombres, categoría promocional y las diferentes divisiones máster: A, B1, B2, C1, C2 y D, cumpliendo así con la programación oficial del XCO.

Los ciclomontañistas ginebrinos, representantes del Club Huracanes, tuvieron una destacada actuación deportiva. Sobresalió el primer lugar en la categoría junior obtenido por Samuel Alvarado, así como el segundo puesto de Juan Martín Ruiz. En la élite femenina, Sofía Escobar alcanzó una meritoria cuarta posición.

También se destacaron María Camila Salazar en la categoría junior damas, Luciana Ríos en prejuvenil A y Irma Lucía Hernández en la categoría máster femenina. Por su parte, Juan Diego Campo, competidor de la categoría máster C1, continúa su preparación para representar al país en su quinto Campeonato Mundial Máster, que se disputará el próximo mes en territorio chileno.

En la categoría máster C2, Santiago Robledo se quedó con el primer lugar. Una de las actuaciones más sobresalientes de la jornada fue la de Juan Fernando Monroy, quien dominó la pista La Floresta y se adjudicó el triunfo en la categoría élite masculina, superando a Jean Pool Cardona, segundo, y Álvaro Arias, tercero.

Más de 250 corredores participaron en esta segunda válida de la Copa Valle Paraíso de Todos, competencia organizada por la Liga de Ciclismo del Valle y la Comisión Vallecaucana de MTB, con el respaldo de la Gobernación del Valle del Cauca e Indervalle, y el patrocinio de GW, Shimano y Manzur.

Según Javier Escobar, vicepresidente de la Comisión Vallecaucana de MTB, “el éxito de la copa es el resultado del arduo trabajo y la dedicación puesta en el mantenimiento diario de la pista La Floresta, además del compromiso y cariño para recibir a delegaciones de todo el suroccidente colombiano”.

La tercera válida de la Copa Valle Paraíso de Todos MTB se realizará el próximo 18 de abril en el municipio de La Cumbre.

RESULTADOS II VÁLIDA COPA VALLE PARAÍSO DE TODOS MTB

*Con Información Prensa Liga de Ciclismo del Valle del Cauca