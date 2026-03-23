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Dorian Godon gana la jornada inaugural de la Volta a Catalunya con Thomas Silva 4°

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El francés Dorian Godon ganó la primera etapa de la Volta a Catalunya 2026. (Foto © Volta a Catalunya)
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