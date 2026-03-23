Dorian Godon gana la jornada inaugural de la Volta a Catalunya con Thomas Silva 4°

En final muy movido, Dorian Godon (Ineos Grenadiers) ganó de forma espectacular la etapa inaugural de la Volta a Catalunya 2026, desarrollada sobre 172,7 kilómetros por los alrededores de la ciudad de Sant Feliu de Guíxols, como ya es costumbre.

El británico fue el más rápido en la definición, derrotando por poco al belga Remco Evenepoel (Red Bull – BORA – hansgrohe) y al británico Thomas Pidcock (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team), mientras que el uruguayo Thomas Silva (XDS Astana Team) entró en la 4° posición, siendo el mejor suramericano de la jornada.

En cuanto a los colombianos, Santiago Buitrago (Bahrain – Victorious) y Nairo Quintana (Movistar Team) ingresaron en el lote con el mismo tiempo del ganador. Por otro lado, Iván Ramiro Sosa (Equipo Kern Pharma), Einer Rubio (Movistar Team) y Samuel Flórez (Modern Adventure Pro Cycling) perdieron tiempo.



Los protagonistas de la fuga en la primera etapa de la Volta a Catalunya 2026. (Foto © Volta a Catalunya)

La fuga del día la animaron el francés Baptiste Veistroffer (Lotto-Intermarché), el neozelandés Josh Burnett (Burgos Burpellet BH), el estadounidense Tyler Stites (Modern Adventure Pro Cycling) y los españoles Hugo Aznar (Equipo Kern Pharma), Unai Aznar (Euskaltel Euskadi Team).

Los escapados resistieron hasta que el pelotón inició la persecución de forma juiciosa lo que ocasionó que la fuga fuera neutralizada kilómetros más adelante. El tramo final transcurrió con el grupo de favoritos sin muchos sobresaltos, todos pensando en la definición.

La ronda catalana continuará este martes con la segunda etapa, una jornada ondulada de 167,4 kilómetros entre Figueres y Banyoles que incluye un paso montañoso de tercera categoría.

#VoltaCatalunya 🇪🇸 | ¡VICTORIA Y LIDERATO PARA GODON EN LA VOLTA! 🚴🏻‍♂️💨🇫🇷🚨



🗣️ Dorian Godon🇫🇷 (@INEOSGrenadiers) GANÓ la etapa 1️⃣ de la Vuelta a Cataluña 2026 (Sant Feliu de Guíxols › Sant Feliu de Guíxols, 172.7K) y es el PRIMER LÍDER de la ronda catalana 🚴🏻‍♂️🇪🇸🔥👏🚨#Ciclismo… pic.twitter.com/JzTe7BxphT — Mundo Ciclístico (@mundociclistico) March 23, 2026

Volta Ciclista a Catalunya (2.UWT)

Resultados Etapa 1 | Sant Feliu de Guíxols – Sant Feliu de Guíxols (172,7 km)

1 Dorian Godon INEOS Grenadiers 4:01:09 2 Remco Evenepoel Red Bull – BORA – hansgrohe m.t. 3 Thomas Pidcock Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team m.t. 4 Thomas Silva XDS Astana Team m.t. 5 Simone Gualdi Lotto Intermarché m.t. 6 Lenny Martínez Bahrain – Victorious m.t. 7 Andrea Raccagni Soudal Quick-Step m.t. 8 Henri Uhlig Alpecin-Premier Tech m.t. 9 Oscar Onley INEOS Grenadiers m.t. 10 Antoine L’Hote Decathlon CMA CGM Team m.t.