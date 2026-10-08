Dorian Godon gana la Gran Piemonte con destaque de Germán Darío Gómez y Santiago Umba

El ciclista francés Dorian Godon (Netcompany INEOS) ganó de forma espectacular la clásica italiana Gran Piemonte, disputada sobre un exigente trazado de 185 kilómetros entre las ciudades de Asti y Bra. El corredor galo demostró su enorme potencia en los metros decisivos para imponerse en un embalaje reducido y caótico, condicionado por una aparatosa caída dentro del último kilómetro que fraccionó el grupo de vanguardia. Con este brillante triunfo, Godon sucedió en el prestigioso palmarés de la carrera al mexicano Isaac del Toro, quien no pudo retener la corona.

La definición estuvo repleta de drama y alta tensión. El propio Del Toro intentó defender su título con un agresivo ataque en solitario a 16 kilómetros de la meta, pero fue neutralizado por el pelotón a falta de poco más de un kilómetro para el cierre. Tras el agrupamiento y el posterior descontrol del accidente final, Godon lanzó una aceleración fulminante que desarmó a sus oponentes directos. El podio lo completaron el danés Anthon Charmig (Uno-X Mobility) en segunda posición, y el italiano Alberto Bettiol (XDS Astana Team), quien cruzó en el tercer lugar con el mismo tiempo del vencedor.

Por los lados de la representación suramericana, el ecuatoriano Jhonatan Narváez, del UAE Team Emirates – XRG, firmó una destacada actuación al cruzar la línea de meta en la novena casilla, a solo dos segundos del ganador. Narváez se mantuvo muy atento en los cortes definitivos de la competencia y aguantó el fuerte ritmo impuesto por las formaciones de los velocistas en la aproximación a la ciudad de Bra.

En cuanto a los colombianos, Germán Darío Gómez y Santiago Umba asumieron un rol sumamente combativo desde los primeros compases de la jornada al integrarse con éxito en la gran fuga del día, animando la carrera y abriendo importantes brechas frente al lote principal. Sin embargo, el implacable desgaste físico y la posterior aceleración del grupo de favoritos en las rampas de La Morra pasaron factura a los escarabajos, quienes perdieron fuelle en el final e ingresaron a más de 8 minutos del ganador.



Germán Darío Gómez y Santiago Umba integraron la fuga del día en la clásica italiana Gran Piemonte. (Foto Team Polti VisitMalta © Sprint Cycling)

Gran Piemonte (1.Pro)

Asti – Bra (185 km)