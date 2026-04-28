Dorian Godon gana el prólogo del Tour de Romandía; Daniel Felipe Martínez el mejor colombiano

Exhibición de Iván Ramiro Sosa en el alto de Kiran para sumar su primera victoria con el Equipo Kern Pharma y vestirse de líder en la tercera etapa del Tour de Turquía. El escarabajo lanzó su valiente apuesta a cinco kilómetros de meta para marcharse en solitario y lograr el cuarto triunfo de la temporada para el conjunto español.

“Ha sido un esfuerzo muy largo, el equipo trabajó genial durante todo el día y a cinco kilómetros de meta he visto un pequeño parón en el grupo y he decidido moverme. He sufrido mucho en el último tramo, la ascensión era muy dura pero finalmente he podido conseguir el objetivo. Para mí supone una satisfacción inmensa y, junto a mis compañeros, creo que tendremos más opciones de pelear por el triunfo en este Tour”, dijo Sosa, en declaraciones recogidas por su equipo.

Tras dos jornadas con resolución al sprint, el Equipo Kern Pharma afrontó hoy la primera etapa con final montañoso de la ronda turca. Convencidos de las opciones de pelear por el triunfo con Iván Ramiro Sosa en el alto de Kiran, la formación farmacéutica trabajó desde los primeros kilómetros buscando que no se generara ningún corte numeroso en cabeza.



Iván Ramiro Sosa, en acción en la tercera etapa del Tour de Turquía 2026. (Foto © Equipo Kern Pharma)

Cuando restaban cinco kilómetros para el final, con la victoria entre ceja y ceja, Sosa lanzó un portentoso ataque para marcharse en solitario, abriendo un colchón cercano a los 30″ sobre sus más inmediatos perseguidores. A partir de ese momento, el colombiano inició su particular cronoescalada para salir victorioso en el alto de Kiran, vistiéndose de líder y volviendo a alzar los brazos cuatro años más tarde.

Un triunfo para Sosa que llega tras una operación en la arteria ilíaca la pasada temporada. El colombiano, al entrar en meta, se acordó de todas las personas que le han acompañado en este proceso: “Quiero dedicarle esta victoria a mi esposa, a mi hijo, a mi familia y a todo el Equipo Kern Pharma, que ha creído en mí desde el primer momento. Estoy muy feliz de poder devolver la confianza depositada con esta victoria”, concluyó el formidable pedalista cundinamarqués.

*Con Información del Equipo Kern Pharma