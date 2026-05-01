Dorian Godon consigue su segundo triunfo en el Tour de Romandía con Sergio Higuita en el top 5

En otro final para los hombres rápidos, Dorian Godon (Ineos Grenadiers) no le dió espacio a sus rvales y salió victorioso en la tercera etapa en línea del Tour de Romandía 2026 al imponerse en el embalaje, tras recorrer 173,1 kilómetros por los alrededores de la ciudad histórica suiza, Orbe.

El francés, que alcanzó su segunda victoria en la carrera, superó en el embalaje al neozelandés Finn Fisher-Black (Red Bull – BORA – hansgrohe) y al francés Valentin Paret-Peintre (Soudal Quick-Step), mientras que el colombiano Sergio Higuita (XDS Astana Team) entró en el 5° puesto, siendo el mejor suramericano de la jornada.

En cuanto a los otros colombianos en competencia, Nairo Quintana (Movistar Team) ingresó en la casilla puesto 18° con el mismo tiempo del ganador, mientras que Daniel Felipe Martínez (Red Bull – BORA – hansgrohe) se clasificó 58° a más de tres minutos de Godon.

Con relación a la clasificación general no se presentaron grandes cambios y el esloveno Tadej Pogacar (UAE Team Emirates – XRG) mantuvo el liderato. El segundo puesto lo ocupa el alemán Florian Lipowitz (Red Bull – BORA – hansgrohe) y el podio parcial lo completa el francés Lenny Martínez (Bahrain – Victorious).

La carrera suiza del calendario UCI continuará este sábado con la disputa de la cuarta etapa en línea, una jornada rompe-piernas de 149,6 kilómetros entre Broc y Charmey, que incluye cuatro puertos de montaña categorizados.

Tour de Romandía (2.UWT)

Resultados 3 Etapa | Orbe – Orbe (176,6 km)

1 Dorian Godon INEOS Grenadiers 3:58:18 2 Finn Fisher-Black Red Bull – BORA – hansgrohe m.t. 3 Valentin Paret-Peintre Soudal Quick-Step m.t. 4 Tadej Pogačar UAE Team Emirates – XRG m.t. 5 Sergio Higuita XDS Astana Team m.t. 6 Albert Philipsen Lidl – Trek m.t. 7 Junior Lecerf Soudal Quick-Step m.t. 8 Clément Champoussin XDS Astana Team m.t. 9 Clément Berthet Groupama – FDJ United m.t. 10 Luke Plapp Team Jayco AlUla m.t. 18 Nairo Quitana Movistar Team m.t. 58 Daniel Felipe Martínez Red Bull – BORA – hansgrohe 3:07



Tadej Pogačar, líder del Tour de Romandía 2026. (Photo Massimo Fulgenzi/SprintCyclingAgency©2026)

Clasificación General Individual