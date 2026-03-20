Ruta
Dominio francés en la novel clásica Youngster Coast Challenge con Eliott Boulet 1° y Louis Chaleil 2°
En un final a pura velocidad, el joven talento francés Eliott Boulet (Groupama-FDJ United CT) se adjudicó la Youngster Coast Challenge, luego de recorrer 175,3 kilómetros entre la ciudad costera de Oostende y el municipio de Koksijde, en la región de Flandes.
El podio de la clásica belga para corredores sub-23, que no contó con participación colombiana, lo completaron el galo Louis Chaleil (Decathlon CMA CGM Dev Team) y el checo Pavel Sumpik (Development Team Picnic PostNL), quienes terminaron 2° y 3°, respectivamente.
El top 5 de la novel clásica europea lo cerraron el belga Cedric Keppen, del equipo de desarrollo del Team Visma | Lease a Bike y el noruego Simen Evertsen-Hegreberg (Lucky Sport Cycling Team).
Tras seis ediciones de la carrera belga, los locales y los alemanes dominan el palmarés con dos victorias de cada país, mientras que Francia y Australia suman un triunfo cada nación.
Youngster Coast Challenge (1.2U)
Oostende – Koksijde (175,3 km)
|1
|Eliott Boulet
|Groupama-FDJ United Conti
|3:40:18
|2
|Louis Chaleil
|Decathlon CMA CGM Development Team
|m.t.
|3
|Pavel Sumpik
|Development Team Picnic PostNL
|m.t.
|4
|Cedric Keppens
|Team Visma | Lease a Bike Development
|m.t.
|5
|Simen Evertsen-Hegreberg
|Lucky Sport Cycling Team
|m.t.
|6
|Paul Fietzke
|Red Bull-BORA-hansgrohe Rookies
|m.t.
|7
|Federico Savino
|Soudal Quick-Step Devo Team
|m.t.
|8
|Mats Vanden
|Lidl-Trek Future Racing
|m.t.
|9
|Sande Granberg
|Team Drali-Repsol
|m.t.
|10
|Victor Loulergue
|Groupama-FDJ United Conti
|m.t.
Ruta
Salomé Vargas se proclama nueva campeona panamericana de la ruta juvenil en Cereté tras ganar al sprint
La joven ciclista colombiana Salomé Vargas puso a celebrar a todo el país tras coronarse campeona panamericana de la ruta en la categgoría júnior al imponerse de forma brillante en un sprint grupal, después de recorrer 67 kilómetros en las calles del municipio de Cereté, en el departamento de Córdoba.
La hija del seleccionador nacional David Vargas se quedó con la medalla de oro al ganar la prueba de fondo en el Campeonato Panamericano de Ruta Montería 2026, sumando la tercera presea dorada para Colombia en territorio cordobés.
Jennifer Lagos, Salomé Vargas y Estefanía Castillo, en el podio. (Foto Anderson Bonilla © RMC)
El segundo puesto lo ocupó la venezolana Jennifer Lagos y el podio lo completó, otra colombiana, Estefanía Castillo, quien venía de ser 2° en la contrarreloj individual.
La prueba de las juveniles contó con la participación de 34 ciclistas, representando a 11 países, diez de ellas corrieron en la panamericano del año pasado, que se llevó a cabo en Punta del Este, Uruguay y en el que Colombia también ganó con Luciana Osorio.
Campeonato Panamericano de Ruta – Juveniles
Resultados Prueba de fondo » Cereté – Cereté (67 km)
|1
|Salomé Vargas
|Colombia
|1:45:55
|2
|Jennifer Lagos
|Venezuela
|m.t.
|3
|Estefanía Castillo
|Colombia
|m.t.
|4
|Alexandra Osorio
|Chile
|m.t.
|5
|Ximena Valentín
|México
|m.t.
|6
|Valeria Sandiga
|Perú
|m.t.
|7
|Alice Ledgard
|Perú
|m.t.
|8
|Antonella Mora
|Chile
|m.t.
|9
|Ana Francisca Fierro
|Chile
|m.t.
|10
|Gianna Corelli
|Venezuela
|m.t.
|11
|Dayana Ramírez
|Venezuela
|m.t.
|12
|Maitê Coelho
|Brasil
|m.t.
|13
|Emilith Rodríguez
|Colombia
|m.t.
|14
|Sol Mockford
|Uruguay
|m.t.
|15
|Ana María Cifuentes
|Colombia
|m.t.
Ruta
Iván Ramiro Sosa, confirmado por el Kern Pharma para reaparecer en la Volta a Catalunya
El equipo español Kern Pharma confirmó su nómina para la primera carrera WorldTour de la temporada, la Volta a Catalunya, que se realizará del 23 al 29 de marzo. En la alineación aparece el colombiano Iván Ramiro Sosa, quien reaparece después de su gran actuación en el campeonato nacional de ruta, donde fue 2° en la prueba de fondo detrás de Egan Bernal.
El corredor cundinamarqués de 28 años, que fue intervenido al año pasado por una endofibrosis en la arteria ilíaca, afrontará su primera carrera en Europa este campaña tras el buen nivel mostrado en los nacionales disputados en Zipaquirá a mediados en febrero.
Para acompañar al colombiano, la escuadra Pro Team manejada por Juanjo Oroz escogió al luxemburgués Mats Wenzel y a los españoles Hugo Aznar, Urko Berrade, Pablo Carrascosa, Jorge Gutiérrez y Diego Uriarte.
la 105ª edición tendrá un recorrido exigente y variado que recorrerá la geografía catalana de norte a sur y de la costa a la alta montaña, incorporando sedes hasta ahora inéditas. Una de ellas es Mont-roig del Camp, que acogerá la salida de la tercera jornada.
La ronda catalana iniciará con una etapa ondulada de 172,7 kilómetros con salida y llegada en Sant Feliu de Guíxols que dejará la puerta abierta a todo tipo de perfiles de ciclistas capaces de luchar por la primera camiseta de líder.
Finalmente, la Volta a Catalunya 2026 se cerrará con su tradicional circuito en la ciudad de Barcelona, que en los dos últimos años fue dominado por eslovenos: Tadej Pogacar en 2024 y Primoz Roglic en la pasada temporada.
Ruta
La Vuelta a México regresaría en 2027; Colombia espera volver a brillar ante Isaac del Toro
El ciclismo mexicano quiere volver a poner una de sus carreras más emblemáticas en el mapa internacional. La Vuelta a México podría regresar en 2027, en lo que sería un paso importante dentro del proceso de reestructuración y relanzamiento que vive este deporte en el país norteamericano. La intención de sus impulsores es recuperar la prueba con ambición, proyección internacional y el deseo de contar con figuras de primer nivel.
La histórica ronda mexicana tuvo su primera edición en 1948 y forma parte de la memoria grande del ciclismo latinoamericano. A lo largo de los años se disputó bajo distintos formatos y nombres, y su última versión se celebró en 2015 como la Vuelta México Telmex. En su palmarés figuran corredores de peso y referentes del pedal continental, en una carrera que durante décadas fue una vitrina clave para el ciclismo de América Latina.
El proyecto de resucitar la carrera llega en un momento especial para el ciclismo de México, impulsado en buena parte por el crecimiento de Isaac del Toro, una de las grandes referencias del pelotón latinoamericano actual tras su irrupción internacional. La idea sería ubicar la Vuelta a México en una franja temprana del calendario, probablemente en enero, y buscar una categoría que permita atraer equipos de alto nivel. Entre los grandes anhelos aparece incluso la posibilidad de ver en la prueba al propio Del Toro y al UAE Team Emirates-XRG.
Detrás de esta nueva apuesta aparece la Unión Ciclista de México, organismo que asumió el reto de reconstruir institucionalmente este deporte en el país y de devolverle visibilidad en el escenario internacional. Más allá de lo deportivo, el eventual regreso de la carrera tendría un valor simbólico muy fuerte: recuperar una prueba por etapas de tradición, historia y alcance regional reforzaría el calendario latinoamericano y abriría una nueva vitrina para corredores, equipos y patrocinadores.
Además, la historia de la Vuelta a México también tiene una marcada huella colombiana. El ciclismo nacional suma ocho títulos en la ronda mexicana, desde la primera conquista de Julio César Ortegón en 1991, hasta la más reciente de Francisco Colorado en 2015, precisamente en la última edición disputada. En ese recorrido quedaron también páginas memorables para los escarabajos, incluidas las barridas completas del podio en 2003, 2010 y 2012, confirmando el profundo vínculo competitivo que Colombia ha tenido con la carrera azteca.
Y si la Vuelta a México regresa en 2027, todo indica que volverá a tener acento colombiano. Por historia, tradición y cercanía con el calendario continental, no sería extraño ver nuevamente a equipos y corredores colombianos en la línea de partida, esta vez enfrentando, ojalá, a Isaac del Toro, la nueva gran sensación del ciclismo mexicano. Sería, en cierto modo, una escena que conecta generaciones: así como en su momento los escarabajos midieron fuerzas en suelo azteca con referentes de la talla de Raúl Alcalá, ahora podrían hacerlo frente al corredor llamado a liderar una nueva era para el ciclismo de su país.
Si el proyecto logra concretarse, 2027 podría marcar el renacimiento de una carrera con peso histórico y enorme potencial. México quiere volver a tener su gran vuelta, y Colombia, que tantas veces fue protagonista en esas carreteras, seguramente volverá a sentirse parte de una historia que aún tiene capítulos por escribir.