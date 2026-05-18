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Doble oro más dos podios para el GW Erco Sportfitness en la Continental Series disputada en Costa Rica

Publicado

Hace 47 mins

el

Jhonatan Botero 2° y Jerónimo Bedoya 3°, en el podio de la Continental Series 2026. (Foto © GW Erco Sportfitness)
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