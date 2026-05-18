Doble oro más dos podios para el GW Erco Sportfitness en la Continental Series disputada en Costa Rica

El equipo GW Erco Sportfitness volvió a dejar en alto el nombre del equipo en la Continental Series disputada en Costa Rica, una competencia marcada por la dureza del recorrido, el barro y las cambiantes condiciones climáticas que pusieron a prueba a los mejores especialistas del cross country del continente.

La gran actuación del conjunto colombiano estuvo encabezada por las victorias de Daniela Gaviria y Santiago Quintero en las categorías junior, mientras que en la élite masculina Jhonatan Botero finalizó segundo y Jerónimo Bedoya completó el podio en la tercera posición.

La competencia se desarrolló en el Adventure Park de San José de la Montaña, Heredia, sobre los 1.800 metros de altitud, en un exigente circuito de 4,5 kilómetros diseñado para el Cross Country Olímpico (XCO), con largas ascensiones, sectores técnicos y una pista que cambió radicalmente con la llegada de la lluvia.

Desde las primeras competencias del día, el equipo mostró solidez en un trazado que inició rápido y seco, pero que terminó convertido en una pista pesada y resbaladiza debido al aguacero que cayó durante la jornada.

Daniela Gaviria, una de las figuras del día, destacó la manera en que cambió el circuito con el paso de las vueltas y la lluvia: “Arrancamos con la pista un poco seca, más rápida y complicada. Después empezó a llover y se puso mucho más técnica y muy dura. Las piernas súper bien y todavía con buenas sensaciones”.



Victoria de Santiago Quintero en la Continental Series 2026., (Foto © GW Erco Sportfitness)

Por su parte, Santiago Quintero confirmó su gran momento internacional al quedarse con el triunfo junior masculino, resultado que le entrega puntos claves para el ranking mundial y un importante impulso de cara al Campeonato Mundial de agosto.

“Son unos puntos bastante importantes porque nos pueden poner más o menos en el top 3 o top 4 del ranking mundial. Las expectativas para el mundial son tratar de hacer un top 5 y el sueño es llegar a conseguir una medalla”, dijo Quintero.

En la categoría élite, la carrera se convirtió en una verdadera batalla contra el barro. La lluvia transformó completamente el circuito y obligó a los corredores a afrontar descensos extremadamente delicados y ascensos mucho más pesados.



Jerónimo Bedoya y Jhonatan Botero, en el podio de la Continental Series 2026. (Foto © GW Erco Sportfitness)

Allí apareció la experiencia de Jhonatan Botero, quien logró una valiosa segunda posición que le permitió seguir sumando puntos importantes para el ranking olímpico y continental.

“Muy contento con el rendimiento y las sensaciones. Nos llevamos un valioso segundo lugar y, lo más importante, unos grandes puntos que ayudan al ranking. También sumamos para Colombia pensando en los Juegos Olímpicos y prácticamente aseguramos el cupo para Juegos Centroamericanos”, indicó Botero.

Además de las victorias junior de Santiago Quintero y Daniela Gaviria, ambos corredores obtuvieron el denominado “Golden Ticket” para futuras Copas del Mundo.

*Con Información Prensa GW Erco Sportfitness