Diego Camargo le da otra victoria al Team Medellín-EPM en el Tour de Beauce; Wilmar Paredes nuevo líder

La Vuelta a La Fría 2026 comenzó con dominio del GW Erco Sportfitness, que firmó un contundente 1-2 con Danilo Medina y Daniel Robayo en el prólogo disputado sobre 5,10 kilómetros en la carretera Panamericana. El podio lo completó el venezolano Alejandro Camargo (Family Gallina Dorada).

Bajo una temperatura cercana a los 30 grados centígrados y con 78 pedalistas tomando la partida a intervalos de un minuto, la jornada inaugural puso a prueba la capacidad de regulación y el esfuerzo individual de los corredores en un recorrido rápido que registró una velocidad promedio de 29,93 kilómetros por hora.

El gran protagonista del día fue Medina, quien marcó el mejor registro con un tiempo de 10:13.46 para quedarse con la victoria de etapa, asumir el liderato general y vestir además la camiseta de líder de la montaña. Su rendimiento fue complementado por Robayo, que aseguró el segundo lugar con un tiempo de 10:30.



Danilo Medina, ganador del prólogo del La Vuelta a La Fría 2026 (Foto © GW Erco Sportfitness)

La presencia del equipo colombiano también se hizo sentir en las demás posiciones destacadas de la clasificación. Santiago Quintero finalizó séptimo, Alejandro Pamplona ocupó la undécima casilla y Kevin Peñalosa terminó decimotercero.

“Decidimos sacar un equipo juvenil y qué mejor que venir a darle ese roce internacional a los muchachos. Lo están haciendo muy bien, mostrando nuevas figuras de nuestro ciclismo. Además, siempre es especial venir a Venezuela, donde la gente vive el ciclismo con pasión y nos recibe de la mejor manera”, señaló Luis Alfonso Cely.

La competencia continuará este sábado con la disputa de la segunda jornada, considerada la etapa reina de la Vuelta Menor a La Fría 2026. La fracción tendrá un recorrido de 70,7 kilómetros, donde Danilo Medina tomará la salida como líder de la clasificación general.

*Con Información Prensa GW Erco Sportfitness