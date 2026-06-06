Diego Arboleda muestra un gran nivel en Francia y se sube al podio en la primera válida de la Copa Mundo de BMX 2026

Un excelente inicio tuvo la Selección Colombia de BMX en la primera válida de la Copa Mundo, que comenzó este sábado en Sarrians, Francia con un meritorio podio de Diego Arboleda en la categoría élite de la rama masculina.

El bicicrosista antioqueño dominó en cada una de las rondas clasificatorias y terminó 2° en una final de photo finish. El neerlandés Jaymio Brink y el francés Sylvain André completaron los puestos de honor.



Diego Arboleda terminó 2° en la primera válida de la Copa Mundo de BMX 2026. (Foto © @filmsbymuni)

Este es el quinto podio en una Copa Mundo para el deportista colombiano, que previamente ganó la primera ronda de la Copa Mundo en 2022, realizada en Glasgow, Escocia, además de un tercer puesto enManchester, Inglaterra en 2019; y un primer y segundo puesto en Sakarya, Turquía en la séptima y octava válida en 2021.

La selección colombiana de BMX volverá a competir esta domigo en territorio francés, en la segunda válida de la Copa Mundo y el próximo fin de semana estará en Papendal, Países Bajos para las rondas 3 y 4.