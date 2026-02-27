Ruta
Diana Peñuela se encamina a revalidar el título de la Vuelta al Tolima tras ganar la crono
En una vibrante jornada al cronómetro, Diana Peñuela (Team Sistecredito) marcó el mejor tiempo en la jornada cronometrada de la Vuelta al Tolima 2026. En un trayecto de 21 kilómetros entre los municipios del Guamo y San Luis, la caldense se impuso con un tiempo de 30 minutos y 58 segundos.
Peñuela mantuvo un promedio de velocidad de 40.69 km/h. La ganadora de la jornada fue seguida por su compañera de equipo Natalia Garzón, que se quedó con el segundo puesto, a 21 segundos. Tercera finalizó Laura Daniela Rojas a 23 segundos.
Con su victoria Peñuela mantuvo el primer puesto de la general y aumentó la diferencia con todas sus rivales. A la manizalita la escoltan sus compañeras Natalia Garzón y Laura Daniela Rojas.
Este apasionante ronda tolimense continuará este sábado con la disputa de la penúltima etapa, una jornada montañosa que saldrá de Ibagué, para llegar hasta Murillo. Este domingo sabremos la ‘Capital Musical de Colombia’ si Diana Peñuela revalida su título.
RESULTADOS SEGUNDA ETAPA
|1
|Diana Peñuela
|Team Sistecrédito
|30:58
|2
|Natalia Garzón
|Team Sistecrédito
|0:21
|3
|Laura Daniela Rojas
|Team Sistecrédito
|0:23
|4
|Camila Valbuena
|Bogotá IDRD
|1:17
|5
|Stefanía Sánchez
|Team Sistecrédito
|1:24
|6
|Samara Bedoya
|Team Sistecrédito
|1:37
|7
|Karen Virviescas
|Team Bacx
|1:38
|8
|Erika Botero
|Team Sistecrédito
|2:02
|9
|Lesly Mejía
|Team Bacx
|2:45
|10
|María Paula Latriglia
|Team Sistecrédito
|3:19
CLASIFICACIÓN GENERAL INDIVIDUAL
|1
|Diana Peñuela
|Team Sistecrédito
|3:50:26
|2
|Natalia Garzón
|Team Sistecrédito
|0:25
|3
|Laura Daniela Rojas
|Team Sistecrédito
|0:26
|4
|Camila Valbuena
|Bogotá IDRD
|1:23
|5
|Stefanía Sánchez
|Team Sistecrédito
|1:41
|6
|Samara Bedoya
|Team Sistecrédito
|1:46
|7
|Karen Virviescas
|Team Bacx
|1:55
|8
|Erika Botero
|Team Sistecrédito
|2:16
|9
|Lesly Mejía
|Team Bacx
|3:10
|10
|María Paula Latriglia
|Team Sistecrédito
|3:36
Ruta
Egan Bernal abre su temporada europea en territorio francés
La clásica francesa Faun-Ardèche marcará el inicio de la temporada europea para Egan Bernal. Tras coronarse campeón nacional de ruta en su natal Zipaquirá, el escarabajo del Ineos Grenadiers tendrá su primer gran reto internacional sobre un trazado exigente de 188 kilómetros.
Junto a él estará su paisano y fiel escudero Brandon Rivera, además del estadounidense Andrew August, el australiano Jack Haig, el luxemburgués Bob Jungels y los franceses Axel Laurance y Dorian Godon.
El mismo bloque de la escuadra británica, a excepción de Jack Haig, competirá el domingo en la Faun Drôme Classic, otra carrera de una día, que tendrá un trayecto exigente de 185 kilómetros.
Las dos pruebas contarán la participación de otras destacadas figuras del pelotón internacional como Lenny Martínez (Bahrain Victorious), Matteo Jorgenson (Team Visma Lease a Bike), Mattias Skjelmose (Lidl Trek) y Marc Hirschi (Tudor Pro Cycling Team), entre otros.
Asimismo, entre los colombianos también estará el joven quindiano Diego Pescador con el Movistar Team, ampliando así la representación nacional en territorio galo.
Ruta
Dusan Rajovic se impone en la tercera etapa del Giro de Cerdeña; Roberto Carlos González en el top 10 de la general
El serbio Dusan Rajovic (Solution Tech-NIPPO-Rali) ganó la tercera etapa del Giro de Cerdeña, luego de recorrer de 168,1 kilómetros entre la ciudad de Cagliari y el municipio de Tortoli, en la provincia de Nuoro.
Rajovic, de 28 años, que obtuvo su primer triunfo de la temporada, ganó por delante del italiano Davide Donati (Red Bull-BORA-hansgrohe Rookies) y del español Manuel Peñalver (Team Polti VisitMalta), quienes entraron 2° y 3°, respectivamente.
Alejandro Callejas (Petrolike) arribó en el puesto 50°, mientras que Juan Diego Quintero (Petrolike) hizo su ingreso en la casilla 83°, ambos con el mismo tiempo del vencedor del tercer capítulo.
En cuanto a la clasificación general individual, el italiano Nicolò Garibbo (Team UKYO) se mantuvo al comando con el panameño Roberto Carlos González (Solution Tech-NIPPO-Rali) en el top 10.
La ronda sarda continuará este sábado con la cuarta etapa, una jornada montañosa de 153,6 kilómetros entre las localidades italianas de Arbatax y Nuoro, que incluye cuatro pasos montañosos categorizados.
Giro di Sardegna (2.1)
Resultados Etapa 3 | Cagliari – Tortoli (168,1 km)
|1
|Dusan Rajovic
|Solution Tech-NIPPO-Rali
|3:57:01
|2
|Davide Donati
|Red Bull-BORA-hansgrohe Rookies
|m.t.
|3
|Manuel Peñalver
|Team Polti VisitMalta
|m.t.
|4
|Enrico Zanoncello
|Bardiani-CSF 7 Saber
|m.t.
|5
|Riccardo Lorello
|SC Padovani Polo Cherry Bank
|m.t.
|6
|Thomas Capra
|Bahrain Victorious Development Team
|m.t.
|7
|Lorenzo Ursella
|SC Padovani Polo Cherry Bank
|m.t.
|8
|Davide Persico
|MBH Bank Ballan Telecom Fort
|m.t.
|9
|Filippo Magli
|Bardiani-CSF 7 Saber
|m.t.
|10
|Alessio Menghini
|Team Technipes #inEmiliaRomagna Caffè Borbone
|m.t.
|50
|Alejandro Callejas
|Petrolike
|m.t.
|83
|Juan Diego Quintero
|Petrolike
|m.t.
Ruta
¡Sin rivales al sprint! Itamar Einhorn consigue su segundo triunfo en el Tour de Ruanda 2026
En un final a pura velocidad, el israelí Itamar Einhorn se adjudicó la sexta etapa del Tour de Ruanda 2026, disputada entre las ciudades de Nyanza y Kigali, sobre 131,5 kilómetros.
El sprinter del NSN Development Team, que alcanzó su segundo triunfo en la ronda africana, fue el más rápido en la definición, entrando por delante de su compañero de equipo. el británico Finlay Tarling.
En cuanto al único colombiano en competencia, el joven sprinter boyacense Jhonatan Guatibonza (Movistar Team Academy) llegó rezagado, finalizando en la casilla 60° a más de 7 minutos del ganador.
Con relación a la clasificación general, al pedalista teutón Moritz Kretschy (NSN Development Team) defendió su liderato sin contratiempos.
La carrera africana vivirá este sábado su penúltima etapa, una jornada rompe-piernas de 147,2 kilómetros entre Musanze y Kigali, que incluye cuatro puertos categorizados y un final en alto.
Tour du Rwanda (2.1)
Resultados Etapa 6 | Rubavu – Musanze (84,1 km)
|1
|Itamar Einhorn
|NSN Development Team
|2:00:59
|2
|Finlay Tarling
|NSN Development Team
|m.t.
|3
|Hodei Munoz
|Soudal Quick-Step Devo Team
|m.t.
|4
|Roger Pareta
|Movistar Team Academy
|m.t.
|5
|Jermaine Zemke
|REMBE | rad-net
|m.t.
|6
|Henok Mulubrhan
|Selección de Eritrea
|m.t.
|7
|Henrique Avancini
|Localiza Meoo/Swift Pro Cycling
|m.t.
|8
|Eric Muhoza
|Team Amani
|m.t.
|9
|Yoel Habteab
|BIKE AID
|m.t.
|10
|Merhawi Kudus
|Selección de Eritrea
|+ 00
|60
|Jonathan Guatibonza
|Movistar Team Academy
|7:55
Clasificación General Individual
|1
|Kretschy Moritz
|NSN Development Team
|17:48:00
|2
|Adamietz Johannes
|REMBE | rad-net
|2:02
|3
|Teweldemedhn Desta Amaniel
|Team Amani
|2:18
|4
|Marivoet Duarte
|Lotto-Groupe Wanty
|2:32
|5
|Zomermaand Jurgen
|Development Team Picnic PostNL
|4:07
|6
|Vanhuffel Matteo
|Development Team Picnic PostNL
|4:27
|7
|Avancini Henrique
|Localiza Meoo/Swift Pro Cycling
|4:27
|8
|Bravo Henrique
|Soudal Quick-Step Devo Team
|4:30
|9
|Kudus Merhawi
|Selección de Eritrea
|4:32
|10
|Castro Sebastián
|Movistar Team Academy
|4:34
|64
|Jonathan Guatibonza
|Movistar Team Academy
|1:00:52