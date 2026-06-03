Diana Peñuela gana en Guaduas el segundo capítulo de la Vuelta a Colombia Femenina y toma el liderato

En un final lleno de emociones, Diana Peñuela (Team Sistecrédito) terminó ganando la segunda etapa de la Vuelta a Colombia Femenina 2026, en una jornada de 120,8 kilómetros, que transcurrió entre los municipios de Cota y Guaduas.

La experimentada ciclista caldense cruzó la línea de meta de primera ganándole en la definición a Angie Mariana Londoño (OroExpress Just Cycling). Tercera entró Laura Daniela Rojas (Team Sistecrédito), a 12 segundos del dúo puntero.



Diana Peñuela le ganó el mano a mano a Angie Mariana Londoño, en la segunda etapa. (Foto Anderson Bonilla © RMC)

“Primero que todo darle gracias todo mi equipo y al Sistecrédito porque cree en nosotras. Para mí es más motivante salir al ataque, la verdad no me la creo, muy contenta por la cohesión que tenemos con mis compañeras, es súper especial”, dijo Peñuela al finalizar la etapa.

En cuanto a la clasificación general, la jefe de filas del Sistecrédito le arrebató el liderato a Lina Marcela Hernández (Orgullo Paisa) y comanda las posiciones seguida de Angie Mariana Londoño (OroExpress Just Cycling) a 4″ segundo y de la venezolana Lilibeth Chacón (Eneicat – Be Call) a 16″.

La ronda colombiana femenina continuará este viernes con la disputa de la cuarta etapa, otra jornada con montaña de 129,1 kilómetros entre Honda y Girardot.

Vuelta a Colombia Femenina (2.2)

Resultados Etapa 2 | Cota – Guaduas (115,8 km)

1 Diana Peñuela Team Sistecrédito 3:01:40 2 Angie Mariana Londoño OroExpress Just Cycling m.t. 3 Laura Daniela Rojas Team Sistecrédito 0:12 4 Elvia Cárdenas Avinal – Alcaldía El Carmen de Viboral 0:12 5 Erika Milena Botero Team Sistecrédito 0:12 6 Stefanía Sanchez Eneicat – Be Call 0:12 7 Lilibeth Chacón Team Sistecrédito 0:12 8 Sara Juliana Moreno Orgullo Paisa – Mujeres Antioquia 0:15 9 Gabriela Soto Pato Bike BMC Team 0:28 10 Juanita Salcedo Team Boyacá es Para Vivirla 0:59 11 Zara Sofia Lamprea Ciclismo Capital 2:47 12 Camila Andrea Valbuena Bogotá IDRD 2:47 13 María Paula Latriglia Team Sistecrédito 2:47 14 Natalia Garzón Team Sistecrédito 2:47 15 María Carolina Flórez Orgullo Paisa – Mujeres Antioquia 2:47



Diana Peñuela, nueva líder e la Vuelta a Colombia Femenina 2026. (Foto Anderson Bonilla © RMC)

Clasificación General Individual