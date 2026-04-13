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Día de luto en el ciclismo colombiano por el fallecimiento de Josué López
El ciclismo colombiano está de luto. En la madrugada de este lunes 13 de abril, la familia de Josué López confirmó el fallecimiento del exciclista tras sufrir un infarto cerebral. Reconocido por su trayectoria como deportista, formador y dirigente, López deja una huella imborrable.
Fue una de las figuras más representativas del ciclismo en el departemento del Tolima, tras destacarse en las décadas de los 80 y 90. En 1987 se consagró campeón de la Vuelta de la Juventud.
Tras colgar la bicicleta, continuó vinculado al ciclismo desde la dirección técnica y la dirigencia. En 2011 alcanzó uno de sus mayores logros como entrenador al coronarse campeón de la Vuelta al Futuro. Asimismo, lideró la Liga de Ciclismo del Tolima entre 2014 y 2018.
La partida de Josué López deja un enorme vacío en el ciclismo colombiano. El director de la Revista Mundo Ciclístico, Héctor Urrego Caballero, el grupo periodístico y administrativo lamentan profundamente esta sensible pérdida y envían un fraternal saludo de solidaridad a su familia. Paz en su tumba.
Las exequias de Josué López tendrán lugar hoy lunes 13 de abril en la iglesia La Medalla de La Milagrosa, Barrio Antonio Nariño, en Ibagué, desde las 2 de la tarde.
Pista
En Bogotá concluyó con éxito la primera Válida Nacional de Pista de la temporada 2026
En el Velódromo Luis Carlos Galán Sarmiento de Bogotá se disputó la jornada final de la primera Válida Nacional de Pista, con el ómnium y las pruebas de velocidad en las categorías juvenil y prejuvenil.
La exigente prueba del ómnium, compuesta por las pruebas de scratch, tempo, eliminación y carrera por puntos, reunió a los mejores corredores juveniles del país en una competencia donde la estrategia, la regularidad y la lectura de carrera fueron determinantes.
Emiliano Álvarez se consagró campeón tras sumar 110 puntos, resultado que le permitió quedarse con la medalla de oro, superando a Joris Antón Martínez, del Valle, quien fue plata con 107 unidades, y a Samuel Páez, del Threshold Team Milo Sáfer, quien completó el podio con 102 puntos.
Tras la competencia, el campeón Emiliano Álvarez valoró el trabajo del equipo y la estrategia aplicada durante la jornada. “Balance muy positivo en la prueba del ómnium, logramos quedarnos con la medalla de oro. Hoy corrimos con cabeza fría, tomamos buenas decisiones y logramos el resultado. También agradecer a mi compañero Santiago Estrada, que me apoyó mucho durante la competencia“,dijo Álvarez, en declaraciones recogidas por su equipo.
El evento ciclístico cerró con un balance positivo para los jóvenes talentos del ciclismo de pista colombiano, quienes mostraron carácter, estrategia y determinación en el velódromo bogotano, dejando buenas sensaciones de cara al futuro y un panorama prometedor.
A continuación, la Revista Mundo Ciclístico les presenta los resultados de la velocidad y de la jornada final de la Primera Válida Nacional de Pista, que culminó exitosamente este domingo en la capital colombiana.
RESULTADOS JORNADA FINAL
MountainBike
Podios de Jhonatan Botero y Emanuel Morales en la Copa Aguavista UCI de MTB
Los colombianos Emanuel Morales y Jhonatan Botero firmaron una destacada actuación y subieron al podio en la Copa Aguavista XCO UCI 2026 – Clase 1, disputada en San Juan del Paraná, Paraguay, en una exigente carrera de mountain bike, que además sirvió como prueba para el Panamericano MTB 2026.
El reconocido circuito de Aguavista, de 5,1 kilómetros por vuelta, presentó un trazado técnico con subidas explosivas, descensos rápidos y sectores que exigieron máxima concentración, especialmente tras la lluvia que cayó durante la noche previa, endureciendo aún más las condiciones de carrera.
En la categoría cadete, Miguel Paredes Echeverri se llevó la victoria con un tiempo total de 44:41, seguido por Emanuel Morales (GW Erco Sportfitness), quien ocupó la segunda posición tras completar las tres vueltas con un registro de 45:20, mientras que el tercer lugar fue para el chileno Nicolás Ignacio Gómez con 45:26.
Entre los élite, el brasileño Ulan Bastos Galinski (BH Coloma Team) se impuso con un tiempo de 1:26:24, seguido por Luiz Henrique Cocuzzi (Audax Racing Team) con 1:28:56, mientras que el colombiano Jhonatan Botero completó el podio en la tercera posición con un tiempo total de 1:29:15, tras completar las seis vueltas del circuito.
El director deportivo Héctor Pérez destacó la actuación de sus pupilos durante el fin de semana y la importancia de la competencia como preparación para el Panamericano. “El balance es muy positivo para el equipo durante este fin de semana. Venimos de competir en dos países y estos resultados son importantes porque enfrentamos rivales directos al Panamericano. En la categoría élite”, señaló.
Mientras tanto, Jhonatan Botero destacó la dureza de la competencia y la estrategia que le permitió asegurar el tercer lugar. “La carrera estuvo dura desde el principio. Se seleccionó un grupo pequeño y la lluvia hizo la pista más exigente. Los brasileños atacaron fuerte y opté por mantener el ritmo para asegurar el tercer puesto“, explicó.
Por su parte, Emanuel Morales valoró su actuación y la exigencia del circuito paraguayo. “Fue una pista muy rápida y técnica, con buenos rivales. Logramos el objetivo que era subir al podio en la segunda posición. La lluvia hizo la pista más exigente, pero me sentí muy bien y espero lograr un buen resultado en el Panamericano”, concluyó.
*Con Información Prensa GW Erco Sportfitness
Pista
Velódromo de Mosquera avanza para convertirse en una realidad
Una nueva visita al nuevo Velódromo de Mosquera realizó en días pasados por la Revista Mundo Ciclístico en compañía del seleccionador nacional de la modalidad John Jaime González con el fin de constatar el avance de las obras y escuchar las observaciones del seleccionador, luego de la última supervisión de la ministra del deporte Patricia Duque.
Nuestra visita permitió apreciar un notable adelanto en las instalaciones, comenzando por el montaje de la pista de madera, prácticamente terminado en su totalidad lo que permite señalar que esta parte fundamental del velódromo estará lista para su entrega por parte del contratista mexicano Humberto Encina se hará el próximo 30 de abril como se tiene previsto en el cronograma.
La ingeniera Sandra Rivera acompañó la visita y esto permitió ver el resto de la construcción, siendo visibles los avances en cuanto a sistemas de electrificación, hidráulicos, enchapes, pintura y demás detalles atañentes a una obra de este tamaño, siendo posible pensar hoy en la entrega del Velódromo para el 30 de junio, fecha estipulada también en un cronograma estipulado a partir de la primera visita de la ministra desde mediados del año anterior.
El seleccionador nacional John Jaime González expresó al término de la visita su complacencia, afirmando que “Me alegra mucho ver y saber que este Velódromo es ya una palpable realidad. obra será de gran beneficio para el ciclismo colombiano. La instalación de la pista por parte del contratista mexicano es una garantía y la única observación sería la implementación de un gimnasio puesto es una necesidad hoy del entrenamiento del ciclista. Ojalá podamos inaugurarlo con una gran competencia y que se asegure su permanente utilización”.
Así las cosas, todo indica que el ciclismo colombiano se apresta a recibir a finales de junio 2026, una obra indispensable, con todos los adelantos y parámetros exigidos por la UCI y acorde con el nivel y prestigio alcanzado por nuestros ciclistas- hombres y mujeres – después de inaugurado el primer velódromo con pista de madera en Cali desde 1971.