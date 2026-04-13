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Día de luto en el ciclismo colombiano por el fallecimiento de Josué López

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Hace 2 horas

el

Falleció el exciclista y formador Josué López, ícono del ciclismo tolimense. (Foto © RMC)
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En Bogotá concluyó con éxito la primera Válida Nacional de Pista de la temporada 2026

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En el Velódromo Luis Carlos Galán Sarmiento de Bogotá se disputó la primera Válida Nacional de Pista del año. (Foto © FCC)
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El antioqueño Jhonatan Botero se subió al podio en la Copa Aguavista UCI de MTB. (Foto © GW Erco Sportfitness)
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Así va el montaje de la pista en cuanto a la superficie de madera en el nuevo velódromo de Mosquera. (Foto © RMC)
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