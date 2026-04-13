Día de luto en el ciclismo colombiano por el fallecimiento de Josué López

El ciclismo colombiano está de luto. En la madrugada de este lunes 13 de abril, la familia de Josué López confirmó el fallecimiento del exciclista tras sufrir un infarto cerebral. Reconocido por su trayectoria como deportista, formador y dirigente, López deja una huella imborrable.

Fue una de las figuras más representativas del ciclismo en el departemento del Tolima, tras destacarse en las décadas de los 80 y 90. En 1987 se consagró campeón de la Vuelta de la Juventud.



Josué López se consagró campeón de la Vuelta de la Juventud 1987. (Foto © RMC)

Tras colgar la bicicleta, continuó vinculado al ciclismo desde la dirección técnica y la dirigencia. En 2011 alcanzó uno de sus mayores logros como entrenador al coronarse campeón de la Vuelta al Futuro. Asimismo, lideró la Liga de Ciclismo del Tolima entre 2014 y 2018.

La partida de Josué López deja un enorme vacío en el ciclismo colombiano. El director de la Revista Mundo Ciclístico, Héctor Urrego Caballero, el grupo periodístico y administrativo lamentan profundamente esta sensible pérdida y envían un fraternal saludo de solidaridad a su familia. Paz en su tumba.

Las exequias de Josué López tendrán lugar hoy lunes 13 de abril en la iglesia La Medalla de La Milagrosa, Barrio Antonio Nariño, en Ibagué, desde las 2 de la tarde.