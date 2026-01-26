“Desde que dieron la partida se hizo la fuga, la idea era aguantar”: Angie Mariana Londoño tras subirse al podio en el GP El Salvador

La Selección Colombia Femenina de Ruta tuvo una destacada actuación en el Grand Prix El Salvador con el tercer puesto de Angie Mariana Londoño, en la carrera de un día que tuvo 76 kilómetros de recorrido y en el que se ubicó como la mejor Sub-23 de la competencia.

“Desde que dieron la partida se hizo la fuga, éramos ocho corredoras que a lo largo de toda la carrera la escapada se fue seleccionando. Era una subida no muy larga, pero con el pasar de los kilómetros ya iban pesando las piernas, entonces la idea era aguantar”, dijo Londoño, en declaraciones recogidas por Fedeciclismo.

La joven ciclista nacida en El Carmen de Viboral, que sueña con llegar muy lejos y competir en Europa, demostró sus grandes condiciones y gran estado de forma para mantenerse en la punta de carrera y terminar subiéndose al podio de la prueba centroamericana del calendario UCI.

“Al final trabajamos todas juntas para poder ampliar la distancia.Tuvimos un momento en el que un lote por ahí de 20 pedalistas estuvo a treinta segundos de nosotras, pero pudimos volver a ampliar la distancia”, agregó la carmelitana de 20 años.