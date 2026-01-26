Deportista del Año de Acord Bogotá: Valeria Hernández condecorada como la mejor promesa deportiva convencional

La jornada final del ciclismo de pista en los Juegos Bolivarianos Lima–Ayacucho 2025 tuvo sello tricolor de principio a fin. Entre la mañana de clasificaciones y las finales nocturnas, Colombia remató su dominio con nuevos podios y la confirmación del título general del velódromo: 9 oros, 6 platas y 1 bronce, para proclamarse campeona absoluta de la pista.

El día se inició con el keirin masculino, y desde las series se vio claro quién quería la medalla grande. En el heat 1, Kevin Quintero (COL) se impuso con autoridad, controlando y rematando con la potencia que lo ha llevado a ser uno de los grandes velocistas del mundo.

En el heat 2, el turno fue para Cristian Ortega (COL), que respondió a la presión ganando su serie y asegurando el segundo cupo colombiano en la final. Con ambos al frente, Colombia se garantizaba dos cartas fortísimas para pelear por el oro en el cierre de la jornada.

En la velocidad femenina, las semifinales dejaron todo servido para la noche. Stefany Cuadrado (COL) venció a la chilena Paola Muñoz, asegurando su paso a la disputa del oro, mientras que Luna Álvarez (COL) cayó ante Makaira Wallace (TTO). Así, se configuró un doble frente para Colombia: Cuadrado peleando por el oro y Álvarez yendo por el bronce.



Stefany Cuadrado, campeona bolivariana de la velocidad. (Foto © Mindeporte)

Ya en la noche, el velódromo se llenó para el espectáculo del Madison masculino, una prueba de resistencia, táctica y nervios de acero. La dupla peruana Ruiz–Ruiz supo aprovechar los sprints intermedios y se quedó con el oro, pero detrás de ellos Brayan Sánchez y Brayan Gómez (COL) pelearon vuelta a vuelta para asegurar la medalla de plata, por delante de la pareja chilena Rojas–Arriaga, que se colgó el bronce.

El momento más esperado llegó con la final del keirin masculino. En la arrancada definitiva, Kevin Quintero (COL) volvió a demostrar por qué es uno de los grandes velocistas de la región: eligió bien la rueda, esperó el instante exacto para lanzar el sprint y no dio opción a sus rivales. Cruzó la línea primero y se consagró campeón bolivariano del keirin.

Detrás se dio un cierre apretado que terminó con Nicholas Paul (TTO) y Cristian Ortega (COL) compartiendo la medalla de plata, mientras el peruano Francis Cachique se quedó con el bronce. Colombia, así, no solo se quedó con el oro, sino que también sumó otra plata más al medallero de la pista.



Cristian Ortega, Nicholas Paul, Kevin Quintero y Francis Cachique, en el podio del keirin. (Foto © Mindeporte)

La noche tuvo la definición de la velocidad femenina, donde Colombia volvió a ser protagonista por partida doble. En la gran final, Stefany Cuadrado (COL) no dejó dudas: se impuso a Makaira Wallace (TTO) y se colgó la medalla de oro, confirmando con autoridad lo que había insinuado desde las semifinales.

En la disputa por el bronce, Luna Álvarez (COL) se repuso de la semifinal perdida y consiguió meterse en el podio, mientras la chilena Paola Muñoz completó el cuadro de medallas. Con ello, la velocidad femenina cerró con Colombia en lo más alto y con doble presencia en el podio.



Brayan Gómez y Brayan Sánchez, medalla de plata en la Madison. (Foto © Mindeporte)

Con los resultados de esta jornada final —plata en la Madison masculina, oro y plata en el keirin, oro y plata en la velocidad femenina, porque Trinidad y Tobago como país invitado no es contado en el medallero—, Colombia selló un ciclo perfecto en el velódromo de los XX Juegos Bolivarianos Lima–Ayacucho 2025.

El balance lo dice todo: 9 medallas de oro, 6 de plata y 1 de bronce en el ciclismo de pista, título general del deporte y una sensación clara: la pista bolivariana se corrió al ritmo de Colombia, que convirtió cada día de competencia en una nueva oportunidad para demostrar que sigue siendo una potencia sobre el óvalo.

Podios Última Jornada Ciclismo de Pista

Keirin Hombres

🥇Kevin Quintero (Colombia)

🥈Nicholas Paul (Trinidad y Tobago)

🥈Cristian Ortega (Colombia)

🥉Francis Cachique (Perú)

Velocidad Mujeres

🥇Stefany Cuadrado (Colombia)

🥈Makaira Wallace (Trinidad y Tobago)

🥈Luna Álvarez (Colombia)

🥉Paola Muñoz (Chile)

Madison Hombres

🥇Ruiz-Ruiz (Perú)

🥈Brayan Sánchez y Brayan Gómez (Colombia)

🥉Rojas-Arriaga (Chile)

*Con Información del Comite Ólímpico Colombiano