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Demi Vollering suma segundo triunfo en la Flecha Valona Femenina; Paula Patiño la suramericana más destacada
Después de hacer podio en la Amstel Gold Race, la campeona de Europa Demi Vollering ganó la Flecha Valona para mujeres. La más antigua de las Clásicas de las Ardenas para el pelotón femenino, se corrió nuevamente con varias subidas en una distancia de poco más de 123,7 kilómetros. La meta también se trazó este año, como no podía ser de otra manera, en el icónico y exigente Muro de Huy.
A la neerlandesa del FDJ United-SUEZ. la acompañaron en el podio de la clásica belga su compatriota Puck Pieterse (Fenix-Premier Tech) y la española Paula Blasi (UAE Team ADQ), quienes ocuparon el 2° y 3° cajón, respectivamente..
Por el lado de lado de la suramericanas, la colombiana Paula Patiño (Laboral Kutxa – Fundación Euskadi) fue la mejor en la casilla 48° llegando a más de dos minutos de la ganadora, luego le siguió la brasilera Ana Vitória Magalhães (Movistar Team) en el puesto 69°, mientras que la otra colombiana, Juliana Londoño )Team Picnic PostNL) se clasificó en la posición 90°.
Con este resultados las neerlandesas ratificaron su dominio en la Flecha Valona sumando quince triunfos en la prestigiosa carrera de un día, en la que Anna van der Breggen es la más ganadora con siete victorias, todas de forma consecutiva.
Resultados La Flèche Wallonne Femmes (1.WWT)
Huy – Mur de Huy (148,2 km)
|1
|Demi Vollering
|FDJ United-SUEZ
|3:53:27
|2
|Puck Pieterse
|Fenix-Premier Tech
|m.t.
|3
|Paula Blasi
|UAE Team ADQ
|0:03
|4
|Katarzyna Niewiadoma
|CANYON//SRAM zondacrypto
|0:06
|5
|Anna van der Breggen
|Team SD Worx-Protime
|0:11
|6
|Magdeleine Vallieres
|EF Education-Oatly
|0:14
|7
|Pauline Ferrand-Prevot
|Team Visma | Lease a Bike
|0:28
|8
|Niamh Fisher-Black
|Lidl-Trek
|0:34
|9
|Isabella Holmgren
|Lidl-Trek
|0:40
|10
|Nienke Vinke
|Team SD Worx-Protime
|0:40
|48
|Paula Patiño
|Laboral Kutxa – Fundación Euskadi
|2:42
|69
|Ana Vitória Magalhães
|Movistar Team
|9:29
|90
|Juliana Londoño
|Team Picnic PostNL
|12:47
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La 68ª edición de la Vuelta a Asturias contará con una amplia presencia colombiana y latinoamericana
Este jueves se pone en marcha la 68ª edición de la Vuelta a Asturias en España con una amplia presencia suramericana y latinoamericana. La competencia de categoría 2.1 tendrá en la línea de salida a ocho colombianos, que estarán encabezados por el boyacense Nairo Quintana, ganador en dos oportunidades.
En la ronda asturiana estarán en acción Diego Pescador con el Movistar Team, junto al sexteto del Nu Colombia conformado por Rodrigo Contreras, Sergio Henao, Javier Jamaica, Sebastián Henao, Camilo Ardila y Carlos Alberto Gutiérrez.
Además de los escarabajos habrá buena presencia de centroamericanos con el costarricense Sebastián Castro (Movistar Team), el guatemalteco Sergio Chumil (Burgos Burpellet BH), y el mexicano Edgar David Cadena (Team Storck – MRW Bau), además del venezolano Francisco Peñuela (Caja Rural – Seguros RGA), el uruguayo Ciro Pérez (AVC Aix Provence Dole) y brasilero Nicolás Sessler (Victoria Sports Pro Cycling).
Hernán Buenahora fue el primer colombiano en ascender al podio final de la prueba asturiana, el corredor santandereano ocupó la tercera posición en el año 2003. Posteriormente como subcampeones en 2004 y 2010 harían Félix Cárdenas y Fabio Duarte, luego Nairo Quintana sumó dos títulos (2017-2021), mientras que Iván Ramiro Sosa fue el último nacional en ganarla en 2022.
Recorrido montañoso ideal para los escarabajos
La media montaña de la región apunta a ser un escenario ideal para que los escarabajos saquen a relucir al máximo sus virtudes de escaladores. Serán cuatro jornadas de perfiles muy similares por Asturias comenzarán con los 156 kilómetros entre Oviedo y Benia de Onís, en los que se superarán cinco pasos categorizados de montaña, incluido el Alto del Fitu (6,6km al 8,1%) en la primera mitad del recorrido.
Al día siguiente, la enorme exigencia de la etapa reina se concentrará en los 60 kilómetros finales con las subidas consecutivas a La Cruz (3,2km al 8,1%), La Colladiella (7km al 7,8%), Cueña (3,7km al 7,1%) y Carabanzo (2,2km al 9,1%) antes de la meta en Pola de Lena.
La tercera jornada puede ser un día más favorable para una resolución al sprint en un grupo reducido, pero el recorrido sin un metro llano en su tramo medio es terreno apto para aventureros. La Vuelta Asturias se cerrará el domingo de nuevo en Oviedo tras superar las subidas a El Padrún y San Esteban de las Cruces en los 20 kilómetros finales.
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Paul Seixas doma el mítico Mur de Huy y gana la Flecha Valona; Daniel Felipe Martínez el mejor colombiano
En un final picando hacia arriba como es tradición en los últimos años, Paul Seixas (Decathlon CMA CGM Team) cumplió con los pronósticos y se llevó la victoria en la Flecha Valona 2026. El mejor colombiano fue Daniel Felipe Martínez (Red Bull – BORA – hansgrohe) en la casilla 51° a 1:07 del francés.
El joven corredor galo salió victorioso de la clásica belga después de un exigente recorrido de 200 kilómetros entre la comuna de Herstal y el mítico Mur de Huy, tras ser más fuerte que sus rivales en los últimos metros para sellar una brillante victoria.
Los puestos de honor los completaron, el suizo Mauro Schmid (Team Jayco-AlUla) y el británico Ben Tulett (Team Visma | Lease a Bike), quienes terminaron 2° y 3°, respectivamente, mientras que el danés Mattias Skjelmose (Lidl-Trek) se tuvo que conformar con el 5° lugar.
En cuanto al resto de colombianos, el zipquireño Brandon Rivera (Ineos Grenadiers) no concluyó y el boyacense Juan Guillermo Martínez (Team Picnic PostNL) se reportó en la casilla 120° a más de un minuto de Seixas, quien se convirtió en el séptimo francés en ganar la prestigiosa carrera de un día, igualando a sus paisanos Raymond Poulidor, Michel Laurent, Bernard Hinault, Laurent Fignon y Jean-Claude Leclerq, quienes la ganaron también una vez.
Resultados La Flèche Wallonne (1.UWT)
Herstal – Mur de Huy (200 km)
|1
|Paul Seixas
|Decathlon CMA CGM Team
|4:35:29
|2
|Mauro Schmid
|Team Jayco-AlUla
|0:03
|3
|Ben Tulett
|Team Visma | Lease a Bike
|0:03
|4
|Benoît Cosnefroy
|UAE Team Emirates-XRG
|0:03
|5
|Mattias Skjelmose
|Lidl-Trek
|0:08
|6
|Alex Baudin
|EF Education-EasyPost
|0:08
|7
|Ion Izagirre
|Cofidis
|0:10
|8
|Lenny Martinez
|Bahrain Victorious
|0:10
|9
|Romain Grégoire
|Groupama-FDJ United
|0:10
|10
|Andreas Kron
|Uno-X Mobility
|0:10
|51
|Daniel Felipe Martínez
|Red Bull – BORA – hansgrohe
|1:07
|120
|Juan Guillermo Martínez
|Team Picnic PostNL
|1:20
|DNF
|Brandon Rivera
|Ineos Grenadiers
|No Finalizó
Ruta
Tour de los Alpes: victoria espectacular de Tom Pidcock en el tercer capítulo con Egan Bernal 3°
En un final espectacular a pura velocidad, Tom Pidcock (Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team) ganó la tercera etapa del Tour de los Alpes 2026, disputada entre las localidades italianas de Laces y Arco, con un recorrido 174,5 kilómetros, que terminó en la provincia de Trento.
El escarabajo Egan Bernal (Ineos Grenadiers), que se metió sorpresivamente en el embalaje, llegó en un meritorio tercer puesto. Segundo se reportó el italiano Tommaso Dati (Team UKYO), ganador de la jornada inaugural.
En cuanto a los a los otros dos colombianos en competencia, Juan Felipe Rodríguez (EF Education – EasyPost) ingresó en la casila 39° a 56 segundos, mientras que Martín Santiago Herreño (Bardiani CSF 7 Saber) se clasificó 61° a más de 9 minutos de Pidcock.
En lo referente a la clasificación general, el italiano Giulio Pellizzari (Red Bull – BORA – hansgrohe) mantuvo el liderato y ahora es escoltado muy de cerca por dos hombreas del INEOS Grenadiers: con el neerlandés Thymen Arensman a 4 segundos y con el colombiano Egan Bernal a 6 segundos.
La carrera europea del calendario UCI, continuará este jueves con la cuarta y penúltima etapa, otra jornada rompe-piernas de 167,8 kilómetros entre las localidades de Arco y Trento, que incluye dos puertos de montaña de primera categoría y varios repechos no categorizados.
Tom Pidcock, ganador de la tercera etapa Tour de los Alpes 2026. (Foto © Tour of The Alps)
Tour of the Alps (2.Pro)
Resultados Etapa 3 | Latsch/Laces – Arco (174,5 km)
|1
|Tom Pidcock
|Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team
|4:23:24
|2
|Tommaso Dati
|Team UKYO
|m.t.
|3
|Egan Bernal
|INEOS Grenadiers
|m.t.
|4
|Luca Paletti
|Bardiani-CSF 7 Saber
|m.t.
|5
|Aleksandr Vlasov
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|m.t.
|6
|Sean Quinn
|EF Education-EasyPost
|m.t.
|7
|Chris Hamilton
|Team Picnic PostNL
|m.t.
|8
|Jakob Omrzel
|Bahrain Victorious
|m.t.
|9
|Florian Stork
|Tudor Pro Cycling Team
|m.t.
|10
|Ben O’Connor
|Team Jayco-AlUla
|m.t.
|11
|Colin Stüssi
|Team Vorarlberg
|m.t.
|39
|Juan Felipe Rodríguez
|EF Education – EasyPost
|0:56
|61
|Martín Santiago Herreño
|Bardiani-CSF 7 Saber
|9:14
Clasificación General Individual
|1
|Giulio Pellizzari
|Red Bull – BORA – hansgrohe
|11:13:06
|2
|Thymen Arensman
|INEOS Grenadiers
|0:04
|3
|Egan Bernal
|INEOS Grenadiers
|0:06
|4
|Mattia Gaffuri
|Team Picnic PostNL
|,,
|5
|Aleksandr Vlasov
|Red Bull – BORA – hansgrohe
|0:10
|6
|Mathys Rondel
|Tudor Pro Cycling Team
|0:19
|7
|Jakob Omrzel
|Bahrain – Victorious
|0:29
|8
|Chris Harper
|Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team
|,,
|9
|Alex Tolio
|Bardiani CSF 7 Saber
|,,
|10
|Michael Storer
|Tudor Pro Cycling Team
|,,
|25
|Juan Felipe Rodríguez
|EF Education – EasyPost
|1:29
|50
|Martín Santiago Herreño
|Bardiani-CSF 7 Saber
|10:28