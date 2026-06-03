Demi Vollering se queda con la quinta etapa del Giro de Italia Femenino; Anna van der Breggen sigue líder

En un remate espectacular, Demi Vollering (FDJ United – SUEZ) salió victoriosa en la quinta etapa del Giro de Italia Femenino 2026, después de un recorrido rompe-piernas de 146 kilómetros entre Longarone y Sante Stefano di Cadore, que contó con cuatro puertos categorizados.

La pedalista neerlandesa llegó primera a la meta, superando holgadamente en la definición a su compatriota Anna van der Breggen (Team SD Worx – Protime) y a la alemana Antonia Niedermaier (CANYON//SRAM).

En cuanto a la clasificación general individual, la corredora de Países Bajos Anna van der Breggen (Team SD Worx – Protime) conservó la ‘maglia rosa’ y sigue con un minuto de ventaja con su más inmediata perseguidora, su paisana Demi Vollering (FDJ United – SUEZ).

La ronda italiana para mujeres, que no cuenta con participación colombiana, continuará este jueves con la sexta etapa, de las nueve pactadas, una jornada completamente llana de 160 kilómetros entre Ala y Brescello, en la provincia de Reggio Emilia.

Giro d’Italia Women (2.WWT)

Resultados Etapa 5 | Longarone – Sante Stefano di Cadore (146 km)

1 Demi Vollering FDJ United – SUEZ 4:23:47 2 Anna van der Breggen Team SD Worx – Protime m.t. 3 Antonia Niedermaier CANYON//SRAM m.t. 4 Holmgren Isabella Lidl – Trek 0:02 5 Longo Borghini Elisa UAE Team ADQ 0:15 6 Fisher-Black Niamh Lidl – Trek 0:15 7 Reusser Marlen Movistar Team 0:53 8 Vallieres Magdeleine EF Education-Oatly 0:53 9 de Vries Femke Team Visma | Lease a Bike 0:53 10 De Schepper Lore AG Insurance – Soudal Team 0:56



Anna van der Breggen, líder del Giro de Italia femenino 2026. (Foto © Giro d’Italia Women)

Clasificación General Individual