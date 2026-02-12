Connect with us

Ruta

Demi Vollering hace valer su rol de favorita y gana en el inicio de la Setmana Ciclista Valenciana

Publicado

Hace 2 horas

el

La neerlandesa Demi Vollering ganó la primera etapa de la Setmana Ciclista Volta Femenina de la Comunitat Valenciana 2026. (Foto © Setmana Ciclista - Volta Femenina de la CV)
Ruta

Jonathan Guatibonza, planillado para debutar con el equipo de desarrollo del Movistar en la Clásica de Almería

Publicado

Hace 4 mins

el

12 febrero, 2026

Por

El debut de Jonathan Guatibonza con el Movistar Team Academy apunta a España. (Foto © Movistar Team)
Ruta

Semana Ciclista Vuelta Femenina de la Comunidad Valenciana: así quedaron las latinoamericanas en la general

Publicado

Hace 1 hora

el

12 febrero, 2026

Por

La chilena Catalina Soto, la mejor latinoamericana en el inicio de la Semana Ciclista 2026. (Foto © Setmana Ciclista - Volta Femenina de la CV)
Ruta

Presentado el equipo femenino Ciclismo Capital para la temporada 2026; la Vuelta Ciclista Andalucía el gran reto

Publicado

Hace 2 horas

el

12 febrero, 2026

Por

La nómina del equipo Ciclismo Capital para la temporada 2026. (Foto © Ciclismo Capital)
