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Ruta

Demi Vollering hace historia en Montreal: Giro, Tour y Mundial en una temporada perfecta

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Hace 1 hora

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La neerlandesa Demi Vollering se consagró campeona del mundo para completar un año de ensueño. (Foto UCI Cycling © SWpix)
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Nairo Quintana se confiesa antes de su último Mundial: ”Hay que aprovechar cada momento, esto pasa muy rápido”

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26 septiembre, 2026

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El boyacense Nairo Quintana, listo para afrontar su último Mundial de Ciclismo en Ruta. (Foto © RMC)
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Alejandro Callejas se destaca en el segundo capítulo del Tour de Mentougou y se mantiene en el top 10 de la general

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26 septiembre, 2026

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El bogotano Alejandro Callejas, nuevo líder de la montaña en el Tour de Mentougou 2026. (Foto © Roojai Cycling)
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Paul Magnier gana la quinta etapa de la CRO Race 2026 y Daniel Felipe Martínez permanece 11° en la general

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26 septiembre, 2026

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El francés Paul Magnier ganó la quinta etapa de la CRO Race 2026. (Foto © CRO Race)
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