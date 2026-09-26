Ruta
Demi Vollering hace historia en Montreal: Giro, Tour y Mundial en una temporada perfecta
La ciclista neerlandesa Demi Vollering se consagró como la nueva campeona del mundo de ciclismo en ruta tras una batalla épica de 180 kilómetros en Montreal. La corredora de los Países Bajos demostró su poderío físico y mental en un circuito sumamente exigente que mantuvo en vilo a los aficionados hasta el último instante. La carrera se terminó resolviendo en un electrizante sprint final donde Vollering impuso su punta de velocidad.
La definición del campeonato ofreció un duelo memorable entre las máximas figuras del pelotón internacional. Vollering se impuso en el mano a mano definitivo frente a la polaca Kasia Niewiadoma-Phinney, quien tuvo que conformarse con la medalla de plata. Por su parte, la experimentada italiana Elisa Longo Borghini completó el podio al cruzar la meta en la tercera posición, a solo cuatro segundos de la ganadora.
Con este histórico triunfo, la neerlandesa de 29 años le puso el moño a una temporada extraordinaria. El maillot arcoíris se suma a un palmarés impecable en este 2026, año en el que Vollering también se coronó campeona del Giro de Italia Femenino y del Tour de Francia. Esta triple corona la consolida de manera indiscutible como la ciclista más dominante del planeta.
Por el lado de las representantes latinoamericanas, la actuación más destacada de la jornada estuvo a cargo de la colombiana Paula Patiño, quien finalizó en el puesto 23°, a 8:24 de la ganadora. La cruz de la moneda para la delegación cafetera la vivieron Diana Peñuela y Laura Rojas, quienes se vieron obligadas a abandonar el recorrido y no consiguieron terminar la exigente prueba.
Resultados Mundial de Ruta 2026 – Categoría Élite Femenina
*Prueba de Fondo | Montreal – Montreal (180,1 km)
|1
|Demi Vollering
|Países Bajos
|4:45:09
|2
|Kasia Niewiadoma
|Polonia
|m.t.
|3
|Elisa Longo Borghini
|Italia
|0:04
|4
|Marlen Reusser
|Suiza
|0:08
|5
|Juliette Berthet
|Francia
|0:39
|6
|Puck Pieterse
|Países Bajos
|1:36
|7
|Célia Gery
|Francia
|2:55
|8
|Dominika Włodarczyk
|Polonia
|4:16
|9
|Maeva Squiban
|Francia
|5:48
|10
|Franziska Koch
|Alemania
|5:51
|23
|Paula Patiño
|Colombia
|8:34
|DNF
|Diana Peñuela
|Colombia
|No Finalizó
|DNF
|Laura Rojas
|Colombia
|No Finalizó
Ruta
Nairo Quintana se confiesa antes de su último Mundial: ”Hay que aprovechar cada momento, esto pasa muy rápido”
El gran referente del ciclismo mundial, Nairo Quintana, se despedirá de los Campeonatos Mundiales de Ciclismo este domingo en Montreal, Canadá, marcando el cierre de un ciclo histórico tras más de 15 años de carrera profesional. El emblemático pedalista boyacense estará con al equipo élite en la exigente prueba de ruta, competencia que clausurará la cita mundialista canadiense. Nairo estará acompañado por un sólido bloque integrado por Harold Tejada, Santiago Buitrago, Sergio Higuita y Brandon Rivera, quienes buscarán dejar en alto el pabellón nacional.
En un emotivo diálogo con nuestro director, Héctor Urrego Caballero, el campeón del Giro de Italia y de la Vuelta a España confesó el torbellino de sentimientos que le genera esta última participación en una cita mundialista. “Una sensación muy agridulce, porque es la última vez que voy a tener este sentimiento, además es el Mundial, representar a mi país para mí siempre es un orgullo y mañana será un gran día para todos nosotros”, manifestó el ciclista, reconociendo el honor de vestir nuevamente la camiseta tricolor en el importante evento internacional.
En la charla, Quintana también habló del recorrido: “Es difícil, claramente tiene una particularidad, y es que es para especialistas de un día, para clasicómanos, gente con muchísima potencia para esos repechos tan cortos, pero estamos bien y preparados para darle una mano a Tejada y Buitrago, que terminaron bien la Vuelta a España”, agregó el escarabajo.
El formidable pedalista boyacense, también recordó sus mejores momentos a lo largo de su carrera. “Sin duda el 2016, verdad que fue un año, en el que de inicio a fin lo hice muy bien, con grandes éxitos, que sirvieron para motivar a muchos ciclistas”, añadió el oriundo de Cómbita, Boyacá.
Para cerrar, el ‘escarabajo’ de 36 años, le envió un mensaje a las nuevas generaciones: “Hay que aprovechar cada momento, esto pasa muy rápido, hay que vivir intensamente con calidad, con honestidad y siempre a tope”, con esa convicción, Quintana afrontará sus últimos kilómetros mundialistas.
Ruta
Alejandro Callejas se destaca en el segundo capítulo del Tour de Mentougou y se mantiene en el top 10 de la general
El pedalista bogotano Alejandro Callejas, perteneciente a las filas del equipo tailandés Roojai Insurance Winspace, tuvo una destacada actuación en la segunda etapa del Tour de Mentougou 2026. En una exigente jornada montañosa disputada en el escarpado oeste de Pekín, el escarabajo demostró sus condiciones de escalador para adueñarse el liderato de la clasificación de los premios de montaña, que estaba en manos de su compatriota, el nariñense Hernán Aguirre.
Además de enfundarse la camiseta de mejor escalador, Callejas consiguió mantenerse firme dentro del top 10 de la clasificación general individual, tras reportarse en la casilla 11° a 2:21 del ganador del día, el francés Joris Delbove (TotalEnergies), quien dio el gran golpe al protagonizar una espectacular escapada en solitario de más de 50 kilómetros, lo que le permitió celebrar en la población de Baipu y, de paso, convertirse en el nuevo líder de la carrera.
Con este resultado, Delbove le arrebató la camiseta de líder al rumano Cristian Raileanu (Li Ning Star), quien no pudo sostener el ritmo ante el implacable ataque del pedalista galo. La competición en territorio chino se prepara ahora para su jornada de clausura, donde se terminarán de definir los títulos de las diferentes modalidades y donde el escarabajo colombiano buscará ratificar su gran actuación.
La novel carrera china por etapas del UCI Asia Tour finalizará este domingo con el desarrollo de su tercer y último capítulo, que tendrá un recorrido totalmente llano de 114,2 kilómetros por los alrededores del distrito de Mentougou, donde conoceremos al sucesor del francés Clément Alleno, campeón de la primera edición.
Tour of Mentougou (2.2)
Resultados Etapa 2 | Mentougou – Baipu (116,8 km)
|1
|Joris Delbove
|Team TotalEnergies
|2:58:48
|2
|Paul Conor
|Team TotalEnergies
|0:36
|3
|Cesare Chesini
|MBH Bank Ballan Telecom Fort
|0:36
|4
|Nicolás Sessler
|Victoria Sports Pro Cycling
|0:36
|5
|Tegshbayar Batsaikhan
|Roojai Insurance Winspace
|0:36
|6
|Mattéo Vercher
|Team TotalEnergies
|0:36
|7
|Samuele Zoccarato
|MBH Bank Ballan Telecom Fort
|0:36
|8
|Eduardo Sepúlveda
|Li Ning Star
|+ 36
|9
|Cristian Raileanu
|Li Ning Star
|0:36
|10
|Filip Gruszczynski
|MBH Bank Ballan Telecom Fort
|0:36
|11
|Alejandro Callejas
|Roojai Insurance Winspace
|2:21
|37
|Hernán Aguirre
|Qinghai Tianyoude Hotel Cycling Team
|11:42
Clasificación General Individual
|1
|Joris Delbove
|Team TotalEnergies
|5:40:29
|2
|Cristian Raileanu
|Li Ning Star
|0:21
|3
|Samuele Zoccarato
|MBH Bank Ballan Telecom Fort
|0:25
|4
|Cesare Chesini
|MBH Bank Ballan Telecom Fort
|0:44
|5
|Tegshbayar Batsaikhan
|Roojai Insurance Winspace
|0:44
|6
|Eduardo Sepúlveda
|Li Ning Star
|0:45
|7
|Filip Gruszczynski
|MBH Bank Ballan Telecom Fort
|0:48
|8
|Alejandro Callejas
|Roojai Insurance Winspace
|2:33
|9
|Willie Smit
|China Anta – Mentech Cycling Team
|5:56
|10
|Paul Conor
|Team TotalEnergies
|6:36
|33
|Hernán Aguirre
|Qinghai Tianyoude Hotel Cycling Team
|17:48
Ruta
Paul Magnier gana la quinta etapa de la CRO Race 2026 y Daniel Felipe Martínez permanece 11° en la general
En un final a pura velocidad, Paul Magnier se quedó con la victoria en la quinta etapa de la CRO Race 2026. El sprinter francés del Soudal Quick-Step fue el más rápido en el embalaje final, luego de recorrer 164,5 kilómetros entre las ciudades de Karlovac y Sveta Nedelja.
El corredor galo, que cosechó su undécima victoria de la temporada, cruzó la línea de meta en primer lugar superando holgadamente al portugués Rui Oliveira (UAE Team Emirates-XRG) y al alemán Tim Torn Teutenberg (Lidl-Trek), quienes terminaron 2° y 3°, respectivamente.
Con relación al único colombiano que sigue en competencia, Daniel Felipe Martínez (Red Bull-BORA-hansgrohe) entró en el pelotón, en el puesto 26° con el mismo tiempo del ganador y se mantuvo en la casilla 11° en la clasificación general a 1:01 del líder, el danés Tobias Svarre (Uno-X Mobility).
La carrera croata del calendario UCI finalizará este domingo con una etapa llana de 159,5 kilómetros entre Samobor y Zagreb, donde conoceremos al sucesor del estadounidense Brandon McNulty, ganador de las últimas dos ediciones.
CRO Race (2.Pro)
Resultados Etapa 5 | Karlovac – Sveta Nedelja (164,5 km)
|1
|Paul Magnier
|Soudal Quick-Step
|3:48:21
|2
|Rui Oliveira
|UAE Team Emirates-XRG
|m.t.
|3
|Tim Torn Teutenberg
|Lidl-Trek
|m.t.
|4
|Carl-Frederik Bevort
|Uno-X Mobility
|m.t.
|5
|Dario Belletta
|Team Polti VisitMalta
|m.t.
|6
|Edoardo Zambanini
|Bahrain Victorious
|m.t.
|7
|Clement Izquierdo
|Cofidis
|m.t.
|8
|Antonio Tiberi
|Bahrain Victorious
|m.t.
|9
|Sergi Darder
|Caja Rural-Seguros RGA
|m.t.
|10
|Thomas Pesenti
|Team Polti VisitMalta
|m.t.
|26
|Daniel Felipe Martínez
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|m.t.
Clasificación General Individual
|1
|Tobias Svarre
|Uno-X Mobility
|18:22:53
|2
|Antonio Tiberi
|Bahrain Victorious
|0:04
|3
|Tim Wellens
|UAE Team Emirates-XRG
|0:08
|4
|Sam Maisonobe
|Cofidis
|0:19
|5
|Adrien Boichis
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|0:39
|6
|Dylan Teuns
|Cofidis
|0:41
|7
|Emil Herzog
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|0:41
|8
|Johannes Kulset
|Uno-X Mobility
|0:41
|9
|Steff Cras
|Soudal Quick-Step
|0:47
|10
|Aimé De Gendt
|Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team
|0:58
|11
|Daniel Felipe Martínez
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|1:01