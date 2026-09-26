Demi Vollering hace historia en Montreal: Giro, Tour y Mundial en una temporada perfecta

La ciclista neerlandesa Demi Vollering se consagró como la nueva campeona del mundo de ciclismo en ruta tras una batalla épica de 180 kilómetros en Montreal. La corredora de los Países Bajos demostró su poderío físico y mental en un circuito sumamente exigente que mantuvo en vilo a los aficionados hasta el último instante. La carrera se terminó resolviendo en un electrizante sprint final donde Vollering impuso su punta de velocidad.

La definición del campeonato ofreció un duelo memorable entre las máximas figuras del pelotón internacional. Vollering se impuso en el mano a mano definitivo frente a la polaca Kasia Niewiadoma-Phinney, quien tuvo que conformarse con la medalla de plata. Por su parte, la experimentada italiana Elisa Longo Borghini completó el podio al cruzar la meta en la tercera posición, a solo cuatro segundos de la ganadora.



Kasia Niewiadoma-Phinney, Demi Vollering y Elisa Longo Borghini, en el podio de la ruta femenina. (Foto UCI Cycling © SWpix)

Con este histórico triunfo, la neerlandesa de 29 años le puso el moño a una temporada extraordinaria. El maillot arcoíris se suma a un palmarés impecable en este 2026, año en el que Vollering también se coronó campeona del Giro de Italia Femenino y del Tour de Francia. Esta triple corona la consolida de manera indiscutible como la ciclista más dominante del planeta.

Por el lado de las representantes latinoamericanas, la actuación más destacada de la jornada estuvo a cargo de la colombiana Paula Patiño, quien finalizó en el puesto 23°, a 8:24 de la ganadora. La cruz de la moneda para la delegación cafetera la vivieron Diana Peñuela y Laura Rojas, quienes se vieron obligadas a abandonar el recorrido y no consiguieron terminar la exigente prueba.



Diana Peñuela, Paula Patiño y Laura Rojas participaron en la prueba de ruta femenina de las élite. (Foto © RMC)

Resultados Mundial de Ruta 2026 – Categoría Élite Femenina

*Prueba de Fondo | Montreal – Montreal (180,1 km)