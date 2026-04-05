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Demi Vollering conquista por primera vez el Tour de Flandes Femenino
¡Por fin! Demi Vollering ganó por primera vez en su carrera el Tour de Flandes Femenino. La pedalista neerlandesa del FDJ United-SUEZ resultó ser la más fuerte en el final y tras un ataque lejano, logró la victoria en solitario tras recorrer 164,1 kilómetros por los alrededores de la ciudad de Oudernaarde.
El podio de la prestigiosa clásica belga lo completaron la francesa Pauline Ferrand-Prévot (Team Visma | Lease a Bike) y su compatriota Puck Pieterse (Fenix-Premier Tech), quien cerró los puestos de honor.
En cuanto a las dos latinoamericanas en competencia, la cubana Arlenis Sierra, del Movistar Team, terminó en la casilla 51° a más de 10 minutos de la ganadora, mientras que la chilena Catalina Soto (Laboral Kutxa – Fundación Euskadi) no consiguió finalizar la prueba.
Luego de veintitrés ediciones de la carrera belga en la rama femenina, las neerlandesas dominan el palmarés con nueve victorias.
Resultados Ronde van Vlaanderen WE (1.WWT)
Oudenaarde – Oudenaarde (164,1 km)
|1
|Vollering Demi
|FDJ United-SUEZ
|4:16:37
|2
|Ferrand-Prevot Pauline
|Team Visma | Lease a Bike
|0:42
|3
|Pieterse Puck
|Fenix-Premier Tech
|0:42
|4
|Kopecky Lotte
|Team SD Worx-Protime
|1:04
|5
|Backstedt Zoe
|CANYON//SRAM zondacrypto
|1:04
|6
|Swinkels Karlijn
|UAE Team ADQ
|1:04
|7
|Persico Silvia
|UAE Team ADQ
|1:07
|8
|Longo Borghini Elisa
|UAE Team ADQ
|1:07
|9
|Bredewold Mischa
|Team SD Worx-Protime
|1:58
|10
|Koch Franziska
|FDJ United-SUEZ
|1:58
|51
|Arlenis Sierra
|Movistar Team
|10:06
|DNF
|Catalina Soto
|Laboral Kutxa – Fundación Euskadi
|No Finalizó
Ruta
Tadej Pogacar escribe otra historia memorable en el Tour de Flandes y alcanza su tercera victoria en la clásica flamenca
Tras un final épico, Tadej Pogacar (UAE Team Emirates – XRG) obtuvo una gran victoria en el segundo monumento del año. El campeón del mundo mostró nuevamente sus mejores credenciales y se llevó el triunfo en el Tour de Flandes, luego de un exigente recorrido de 278 kilómetros por la región flamenca.
El segundo puesto del podio quedó en manos del neerlandés Mathieu van der Poel (Alpecin-Premier Tech), mientras que el tercer lugar le correspondió al belga Remco Evenepoel (Red Bull – BORA – hansgrohe).
La edición 110 de la de la prueba de los adoquines flamencos inició con un ritmo cansino en el pelotón, lo que permitió formar la escapada conformada por trece corredores, quienes rodaron la primera parte del recorrido en cabeza de carrera. Entre los osados aventureros estuvo el uruguayo Eric Antonio Fagúndez (Burgos Burpellet BH).
Una vez pasada la mitad del recorrido el UAE Team Emirates – XRG asumió la persecución. El artífice de descontarle la diferencia a los escapados fue el belga Florian Vermeersch, que trabajó incansablemente por cazar a los fugados y dejar bien posicionado a su líder Tadej Pogacar.
A 78 kilómetros para la llegada los favoritos lograron su cometido y se fusionaron con el remanente de la fuga. De ahí en adelante la atención se centró en un grupo cabecero con 23 integrantes con el charrúa Fagúndez como pasajero de lujo.
Con el pasar de los minutos poco a poco, el cansancio fue haciendo mella en los punteros y varios de descolgaron de la punta, hasta que aparecieron los ‘cuatro fantásticos’: Mathieu Van der Poel, Remco Evenepoel, Wout Van Aert y Tadej Pogacar.
La inciativa siempre la llevó Pogacar como era de esperarse. En el penúltimo paso por el Paterberg (0.4km à 8.4%) Van Aert no consiguió seguir el paso y se quedó, dejando solo un trío de punta. Lo mismo le sucedió a Evenepoel kilómteros más adelante.
En el cierre, los dos grandes favoritos, Van der Poel y Pogacar, mantuvieron a distancia a sus perseguiores y terminaron jugándose la victoria entre los dos, con un final feliz para la estrella eslovena, que terminó soltando a su máximo rival para entrar solitario a la meta.
Resultados Ronde van Vlaanderen ME (1.UWT)
Antwerp – Oudenaarde (278,2 km)
|1
|Tadej Pogacar
|UAE Team Emirates-XRG
|6:20:07
|2
|Mathieu van der Poel
|Alpecin-Premier Tech
|0:34
|3
|Remco Evenepoel
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|1:11
|4
|Wout van Aert
|Team Visma | Lease a Bike
|2:05
|5
|Mads Pedersen
|Lidl-Trek
|2:48
|6
|Jasper Stuyven
|Soudal Quick-Step
|4:28
|7
|Florian Vermeersch
|UAE Team Emirates-XRG
|4:28
|8
|Matej Mohoric
|Bahrain Victorious
|4:30
|9
|Christophe Laporte
|Team Visma | Lease a Bike
|5:22
|10
|Gianni Vermeersch
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|5:22
|11
|Tim van Dijke
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|5:26
|12
|Aimé De Gendt
|Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team
|5:34
|13
|Oliver Naesen
|Decathlon CMA CGM Team
|5:39
|14
|Laurence Pithie
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|5:39
|15
|Alec Segaert
|Bahrain Victorious
|5:39
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Pablo Bonilla hace historia y se consagra campeón de la edición 81 de la Vuelta al Uruguay
La Vuelta al Uruguay 2026 tiene un nuevo campeón, otro charráa, por tercer año consecutivo. Esta vez el honor le correspondió al joven Pablo Bonilla (Club Náutico y de Pesca Bocas del Cufré), quien sucedió a su compatriota Anderson Maldonado, ganador del año pasado.
Los puestos de honor de la carrera los completaron el argentino Lucas Gaday (Dolores Cycles Club) y el uruguayo Ignacio Maldonado (Armonía Fray Bentos), quienes se subieron al 2° y 3° cajón del podio, respectivamente.
El único pedalista colombiano en competencia, José Armando García (TaG Cycling RT) terminó en posiciones intermedias, perdiendo mucho tiempo con del ganador de la ronda uruguaya.
La última victoria de etapa quedó en manos del uruguayo Roderyck Asconeguy, del equipo Dolores Cycles Club, que alcanzó su segunda victoria en la prueba suramericana.
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El destacado patinador sobre hielo Riccardo Lorello gana el Trofeo Piva; Ciro Pérez el mejor latinoamericano
La victoria de la 77ª edición del Trofeo Piva quedó en manos del italiano Riccardo Lorello (SC Padovani Polo Cherry Bank), quien fue el más fuerte en la llegada al Col San Martino en Treviso, Italia. La carrera para pedalistas sub-23, que no contó con participación colombiana, fue dominada por los locales, en un recorrido de 179,8 kilómetros.
El destacado medallista olímpico de velocidad sobre hielo, que incursiona exitosamente en el ciclismo, llegó en solitario a la meta con unos segundos de ventaja sobre su compatriota Tommaso Bambagioni (Team Technipes #inEmiliaRomagna Caffè Borbone), quien se subió al segundo cajón del podio. En la tercera posición se clasificó el belga Leander De Gendt (Bahrain Victorious Development Team).
El cuanto a los siete pedalistas latinoamericanos en competencia, el mejor fue el uruguayo Ciro Pérez (AVC Aix-en-Provence Dole) en la casilla 24° a más de 2 minutos del ganador, mientras que el mexicano más destacado del Petrolike, terminó siendo José Antonio Prieto en el puesto 48°.
La clásica italiana, que cuenta con un gran historial desde su primera edición en 1955, tuvo gran actuación de los latinoamericanos en la últimas ediciones con los terceros puestos del mexicano César Macias el año pasado y del colombiano Diego Pescador en 2024.
Resultados Trofeo Piva (1.2U)
Col San Martino – Col San Martino (179,8 km)
|1
|Lorello Riccardo
|SC Padovani Polo Cherry Bank
|4:27:40
|2
|Bambagioni Tommaso
|Team Technipes #inEmiliaRomagna Caffè Borbone
|0:05
|3
|De Gendt Leander
|Bahrain Victorious Development Team
|0:05
|4
|Vesco Leonardo
|Biesse-Carrera Premac
|0:10
|5
|Arsac Rémi
|Decathlon CMA CGM Development Team
|0:20
|6
|Boldyrev Matvey
|UAE Team Emirates Gen-Z
|0:23
|7
|Bicelli Michele
|Biesse-Carrera Premac
|0:25
|8
|Remelli Cristian
|General Store-Essegibi-F.Ili Curia
|0:30
|9
|Fietzke Paul
|Red Bull-BORA-hansgrohe Rookies
|0:32
|10
|Saint-Martin Pierre
|AVC Aix-en-Provence Dole
|0:35
|11
|Scalco Matteo
|XDS Astana Development Team
|0:35
|12
|Basaraba Mykhailo
|U.C. Mónaco
|0:40
|24
|Ciro Pérez
|AVC Aix-en-Provence Dole
|2:12
|48
|José Antonio Prieto
|Petrolike
|4:10
|62
|José Juan Prieto
|Petrolike
|4:15