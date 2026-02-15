¡Bicampeona! Demi Vollering revalida el título de la Semana Ciclista Valenciana tras ganar la jornada final

Luego de tres días de competencia, la neerlandesa Demi Vollering (FDJ – SUEZ) se consagró bicampeona de la Semana Ciclista Vuelta Femenina de la Comunidad Valenciana, tras ganar la jornada final que recorrió 117 kilómetros entre Sagunt y Valencia.

Los puestos de honor de la décima edición de la carrera española los completaron la francesa Maeva Squiban (UAE Team ADQ) y la noruega Mie Bjørndal Ottestad (Uno-X Mobility), quienes finalizaron 2° y 3°, respectivamente.

En cuanto a la única colombiana en carrera, la joven pedalista antioqueña Juliana Londoño (Team Picnic PostNL) terminó en la casilla 94° a más de 20 minutos de la ganadora.

Tras diez ediciones de la ronda valenciana femenina, la neerlandesas dominán el palmarés de la carrera con cinco victorias, una de Anna van der Breggen, además de las dos de Annemiek van Vleuten y Demi Vollering.



Demi Vollering ganó la etapa final de la Semana Ciclista Vuelta Femenina de la Comunidad Valenciana. (Foto © Setmana Ciclista – Volta Femenina de la CV)

Setmana Ciclista Volta Femenina de la Comunitat Valenciana (2.Pro)

Resultados Etapa 4 | Sagunt – Valencia (117 km)

1 Demi Vollering FDJ United – SUEZ 2:54:40 2 Liane Lippert Movistar Team m.t. 3 Maeva Squiban UAE Team ADQ m.t. 4 Mie Bjørndal Ottestad Uno-X Mobility m.t. 5 Antonia Niedermaier CANYON//SRAM zondacrypto m.t. 6 Elisa Balsamo Lidl – Trek 0:15 7 Cat Ferguson Movistar Team 0:15 8 Millie Couzens Fenix-Premier Tech 0:15 9 Eleonora Gasparrini UAE Team ADQ 0:15 10 Letizia Borghesi AG Insurance – Soudal Team 0:15 66 Juliana Londoño Team Picnic PostNL 3:09



Las campeonas, en el podio final de la Semana Ciclista Vuelta Femenina de la Comunidad Valenciana. (Foto © Setmana Ciclista – Volta Femenina de la CV)

Clasificación General Final