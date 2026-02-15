Ruta
¡Bicampeona! Demi Vollering revalida el título de la Semana Ciclista Valenciana tras ganar la jornada final
Luego de tres días de competencia, la neerlandesa Demi Vollering (FDJ – SUEZ) se consagró bicampeona de la Semana Ciclista Vuelta Femenina de la Comunidad Valenciana, tras ganar la jornada final que recorrió 117 kilómetros entre Sagunt y Valencia.
Los puestos de honor de la décima edición de la carrera española los completaron la francesa Maeva Squiban (UAE Team ADQ) y la noruega Mie Bjørndal Ottestad (Uno-X Mobility), quienes finalizaron 2° y 3°, respectivamente.
En cuanto a la única colombiana en carrera, la joven pedalista antioqueña Juliana Londoño (Team Picnic PostNL) terminó en la casilla 94° a más de 20 minutos de la ganadora.
Tras diez ediciones de la ronda valenciana femenina, la neerlandesas dominán el palmarés de la carrera con cinco victorias, una de Anna van der Breggen, además de las dos de Annemiek van Vleuten y Demi Vollering.
Setmana Ciclista Volta Femenina de la Comunitat Valenciana (2.Pro)
Resultados Etapa 4 | Sagunt – Valencia (117 km)
|1
|Demi Vollering
|FDJ United – SUEZ
|2:54:40
|2
|Liane Lippert
|Movistar Team
|m.t.
|3
|Maeva Squiban
|UAE Team ADQ
|m.t.
|4
|Mie Bjørndal Ottestad
|Uno-X Mobility
|m.t.
|5
|Antonia Niedermaier
|CANYON//SRAM zondacrypto
|m.t.
|6
|Elisa Balsamo
|Lidl – Trek
|0:15
|7
|Cat Ferguson
|Movistar Team
|0:15
|8
|Millie Couzens
|Fenix-Premier Tech
|0:15
|9
|Eleonora Gasparrini
|UAE Team ADQ
|0:15
|10
|Letizia Borghesi
|AG Insurance – Soudal Team
|0:15
|66
|Juliana Londoño
|Team Picnic PostNL
|3:09
Clasificación General Final
|1
|Demi Vollering
|FDJ United – SUEZ
|8:53:24
|2
|Maeva Squiban
|UAE Team ADQ
|1:02
|3
|Mie Bjørndal Ottestad
|Uno-X Mobility
|1:12
|4
|Antonia Niedermaier
|CANYON//SRAM zondacrypto
|,,
|5
|Viktória Chladoňová
|Team Visma | Lease a Bike
|1:23
|6
|Magdeleine Vallieres
|EF Education-Oatly
|1:27
|7
|Cédrine Kerbaol
|EF Education-Oatly
|,,
|8
|Thalita de Jong
|Human Powered Health
|,,
|9
|Lotte Claes
|Fenix-Premier Tech
|,,
|10
|Rosita Reijnhout
|Team Visma | Lease a Bike
|,,
|94
|Juliana Londoño
|Team Picnic PostNL
|20:28
Ruta
Brandon Rivera tercero del podio en el Tour de la Provence 2026 con Matthew Riccitello 1° y Carlos Rodríguez 2°
El zipaquireño Brandon Rivera (INEOS Grenadiers) se subió al tercer cajón del podio en el Tour de la Provence 2026, que concluyó este domingo con una extensa jornada de 205,1 kilómetros, disputada entre Rognac y Arles.
En su primera competencia en Europa en esta temporada, el ángel de la guada de Egan Bernal en la escuadra británica, terminó tercero en esta carrera francesa de tres jornadas, acumulando para Colombia el quinto podio en esta prueba, que ganó Nairo Quintana en dos oportunidades e Iván Sosa en 2021.
Al escarabajo lo superaron en el podio de la ronda gala el estadounidense Matthew Riccitello (Decathlon CMA CGM Team) y su compeñro de equipo el español Carlos Rodríguez, quienes ocuparon el 2° y 3° puesto, respectivamente.
En la jornada final, el francés Axel Laurance (INEOS Grenadiers) se quedó con la victoria. El corredor galo, superó a sus compatriotas Maxime Jarnet (Van Rysel Roubaix) y Lorrenzo Manzin (TotalEnergies), que ocuparon la segunda y tercera posición respectivamente.
Clasificación General Final
|1
|Matthew Riccitello
|Decathlon CMA CGM Team
|12:58:49
|2
|Carlos Rodríguez
|INEOS Grenadiers
|0:04
|3
|Brandon Rivera
|INEOS Grenadiers
|0:20
|4
|Aurélien Paret-Peintre
|Decathlon CMA CGM Team
|0:24
|5
|Clément Champoussin
|XDS Astana Development Team
|0:38
|6
|Rémi Daumas
|Groupama – FDJ United
|0:54
|7
|Andrew August
|INEOS Grenadiers
|,,
|8
|Nicolas Breuillard
|TotalEnergies
|0:57
|9
|Matteo Scalco
|XDS Astana Development Team
|,,
|10
|Julien Bernard
|Lidl – Trek
|1:12
Ruta
Biniam Girmay le gana el duelo a Milan Fretin en la Clásica de Almería; Fernando Gaviria en el top 10
Una de las pocas carreras para velocistas en suelo español fue dominada por el africano Biniam Girmay (NSN Cycling Team), quien ganó la trigésimo novena edición de la Clásica de Almería. El sprinter eritreo logró estar a la altura de su condición de favorito, gracias a un impresionante trabajo de sus compañeros de equipo.
En el podio de la prueba del calendario UCI de Europa, disputada sobre un trayecto de 189,7 kilómetros entre Puebla de Vícar y Roquetas de Mar, acompañaron a Girmay el belga Milan Fretin (Cofidis) y el italiano Matteo Moschetti (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team), quienes finalizaron 2° y 3°, respectivamente.
El mejor colombiano, de los dos en competencia, fue Fernando Gaviria (Caja Rural-Seguros RGA), cerrando el top 10 con el mismo tiempo del ganador, mientras que Jonathan Guatibonza (Movistar Team Academy) sufrió una caída que lo privó de llegar con los mejores.
La fuga de la carrera española la animaron el belga Brem Deman (Team Flanders – Baloise), el húngaro Márton Dina (MBH Bank CSB Telecom Fort) y los españoles Javier Ibáñez (Caja Rural – Seguros RGA), Pablo Carrascosa (Equipo Kern Pharma), Ander Okamika (Burgos Burpellet BH), pero a menos de 25 kilómetros se acabó la escapada, dejando todo listo para la llegada masiva.
En la fase final, el trabajo le correspondió a los equipos de velocistas, quienes engranaron sus trenes de velocidad lo mejor posible para la llegada. El NSN Cycling Team se mantuvo bien agrupado al servicio del eritreo Biniam Girmay, uno de los máximos favoritos.
En la recta final, el NSN Cycling Team puso al frente a su tren de velocidad, dejando bien posicionado a Biniam Girmay, que terminó levantando los brazos para alcanzar su segundo triunfo de la temporada a sus 23 años.
Resultados Clasica de Almeria (1.Pro)
Puebla de Vicar – Roquetas de Mar (189,7 km)
|1
|Biniam Girmay
|NSN Cycling Team
|4:10:35
|2
|Milan Fretin
|Cofidis
|,,
|3
|Matteo Moschetti
|Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team
|,,
|4
|Dylan Groenewegen
|Unibet Rose Rockets
|,,
|5
|Phil Bauhaus
|Bahrain – Victorious
|,,
|6
|Arnaud De Lie
|Lotto Intermarché
|,,
|7
|Enrico Zanoncello
|Bardiani CSF 7 Saber
|,,
|8
|Pascal Ackermann
|Team Jayco AlUla
|,,
|9
|Manuel Peñalver
|Team Polti VisitMalta
|,,
|10
|Fernando Gaviria
|Caja Rural – Seguros RGA
|,,
Ruta
Figuras históricas del ciclismo colombiano acompañarán el Gran Fondo Giro de Italia – Ride Like a Pro 2026
Colombia vivirá una experiencia de talla internacional con el Giro de Italia – Ride Like a Pro 2026, evento que se disputará el 1 de marzo, y que reunirá a cientos de ciclistas aficionados con la presencia confirmada de varias de las grandes figuras del ciclismo nacional.
La organización confirmó la participación del estelar Víctor Hugo Peña, primer escarabajo en vestir el maillot amarillo de líder del Tour de Francia en 2003, tras ganar una contrarreloj individual, su especialidad. “El Tiburón” también suma en su palmarés un triunfo de etapa en el Giro de Italia del año 2000, igualmente en una crono individual.
A él se unirá Freddy González, de amplia trayectoria profesional y con participación en varias ediciones del Giro de Italia. El listado de invitados históricos lo completan Oliverio Rincón, Rafael Acevedo y Miguel Ángel Rubiano, nombres que marcaron época tanto en el ciclismo colombiano como en el europeo.
Estos invitados especiales responden a la gratitud del ciclismo colombiano, un pequeño homenaje del Gran Fondo, a esas grandes figuras que hicieron historia en el Giro de Italia. Con Titulos, sub titulos en la general, camisetas de premios de montaña, múltiples etapas ganadas e inclusive la hermosa maglia verde, la «ciclamino», la clasificación por puntos, con Fernando Gaviria en 2017.
Estos referentes engalanarán la nómina de participantes que enfrentarán los recorridos del Gran Fondo (132 km) y Medio Fondo (84 km), compartiendo carretera, consejos y experiencia con los inscritos, en una jornada que promete exigencia deportiva y emoción.
Más que una carrera: una experiencia italiana completa
Los organizadores del Giro de Italia – Ride Like a Pro buscan que cada participante viva algo más que una competencia. Por eso crearon el VILLAGE, la Fiesta Rosa, un día de celebración para disfrutar la cultura italiana y la pasión por el ciclismo con los cinco sentidos.
El Village se instalará en una locación privilegiada con vista al majestuoso Embalse de Tominé, en el departamento de Cundinamarca, combinando la energía del deporte con la belleza natural de la sabana colombiana.
La Fiesta Rosa incluirá:
Gastronomía italiana: pasta party, pizzas artesanales, vinos, gelato y auténtico espresso. Moda y diseño “Made in Italy”. Música en vivo y muestras culturales durante toda la jornada.
Zona comercial con marcas de ciclismo, tecnología, turismo y estilo de vida. Espacios familiares y actividades recreativas. Zona Pet Friendly para disfrutar en compañía de las mascotas. Además, habrá muestras culturales, musicales y gastronómicas de la Gobernación de Cundinamarca, aliado especial del proyecto en Colombia.
El GRAN FONDO GIRO DE ITALIA RIDE LIKE A PRO se llevará a cabo el 1 de marzo. El proceso de inscripciones está abierto en la página: www.giroditalia-ridelikeaprocolombia.com