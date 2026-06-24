Del Caribe a la Amazonía: Ministerio del Deporte recorre Colombia para construir el Plan Nacional de Recreación y Bienestar

Colombia avanza en uno de los procesos participativos más importantes de los últimos años para el sector recreativo. Con la realización de seis mesas regionales en distintas zonas del país, el Ministerio del Deporte continúa consolidando la construcción del Plan Nacional de Recreación y Bienestar 2027-2036, un instrumento estratégico que orientará las acciones, programas y políticas públicas destinadas a fortalecer la calidad de vida de millones de colombianos durante la próxima década.

Lo que comenzó como una iniciativa para reunir a representantes del sector en diferentes regiones se ha convertido en un ejercicio nacional de construcción colectiva que hoy integra las voces de comunidades, entidades territoriales, universidades, organizaciones sociales, líderes comunitarios, profesionales y actores de la recreación de todo el territorio colombiano.

El recorrido inició el pasado 14 de mayo con el lanzamiento oficial y la primera mesa de construcción realizada en el Hotel Tequendama de Bogotá, espacio que reunió cerca de 500 participantes provenientes de diferentes regiones del país. Posteriormente, el diálogo llegó a Riohacha, donde los saberes ancestrales, la diversidad cultural y las experiencias comunitarias de La Guajira enriquecieron la construcción del documento.



(Foto © Prensa Mindeporte)

La tercera mesa se desarrolló en la Universidad Pedagógica Nacional de Bogotá, fortaleciendo la participación académica y el análisis técnico alrededor de los desafíos que enfrenta el sector. Posteriormente, la conversación nacional continuó en Ibagué, Tolima, donde se abordaron experiencias relacionadas con la recreación como herramienta para la convivencia, la inclusión y el desarrollo humano.

El proceso siguió su recorrido en Manizales, Caldas, escenario de la quinta mesa de trabajo, que permitió consolidar propuestas orientadas al fortalecimiento institucional y la ampliación de oportunidades para el acceso a la recreación en los territorios. Este 24 de junio, Florencia se convierte en el sexto punto de encuentro de esta construcción colectiva, llevando la discusión al corazón de la Amazonía colombiana.

Más allá de los encuentros territoriales, estas jornadas han permitido identificar retos y oportunidades para fortalecer la recreación en Colombia desde cuatro grandes componentes estratégicos: vivencia, formación, investigación y gestión. Cada aporte recogido contribuirá a la formulación de una política pública más cercana a las realidades de las regiones y a las necesidades de las comunidades.

Uno de los hitos más importantes del proceso ha sido la ampliación de su cobertura territorial. Inicialmente, el Ministerio del Deporte había proyectado la realización de 15 mesas de construcción; sin embargo, el compromiso institucional por garantizar una participación más amplia llevó a extender el ejercicio a la totalidad de los departamentos del país.



(Foto © Prensa Mindeporte)

“Inicialmente se habían planeado 15 mesas de trabajo, pero nos esforzamos para llegar a todos los territorios, ampliando la cobertura a todos los departamentos del territorio nacional. Queremos escuchar las voces de cada región y garantizar que este plan represente verdaderamente la diversidad y las necesidades de Colombia”, afirmó Giovanny Monroy, coordinador de Recreación del Ministerio del Deporte.

La construcción del Plan Nacional de Recreación y Bienestar 2027-2036 representa una apuesta sin precedentes para consolidar una visión de país en la que la recreación sea reconocida como un factor fundamental para el bienestar, la inclusión social, la salud integral, la convivencia y la transformación de los territorios.

Con cada mesa de trabajo, el Ministerio del Deporte reafirma su compromiso de construir una política pública desde las regiones y para las regiones, recogiendo las experiencias, expectativas y propuestas de quienes viven la recreación en cada rincón de Colombia.

La meta es clara: entregar al país una hoja de ruta sólida, participativa y con visión de futuro que permita fortalecer el acceso a la recreación y el bienestar de las actuales y futuras generaciones de los colombianos.