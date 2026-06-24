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Del Caribe a la Amazonía: Ministerio del Deporte recorre Colombia para construir el Plan Nacional de Recreación y Bienestar
Colombia avanza en uno de los procesos participativos más importantes de los últimos años para el sector recreativo. Con la realización de seis mesas regionales en distintas zonas del país, el Ministerio del Deporte continúa consolidando la construcción del Plan Nacional de Recreación y Bienestar 2027-2036, un instrumento estratégico que orientará las acciones, programas y políticas públicas destinadas a fortalecer la calidad de vida de millones de colombianos durante la próxima década.
Lo que comenzó como una iniciativa para reunir a representantes del sector en diferentes regiones se ha convertido en un ejercicio nacional de construcción colectiva que hoy integra las voces de comunidades, entidades territoriales, universidades, organizaciones sociales, líderes comunitarios, profesionales y actores de la recreación de todo el territorio colombiano.
El recorrido inició el pasado 14 de mayo con el lanzamiento oficial y la primera mesa de construcción realizada en el Hotel Tequendama de Bogotá, espacio que reunió cerca de 500 participantes provenientes de diferentes regiones del país. Posteriormente, el diálogo llegó a Riohacha, donde los saberes ancestrales, la diversidad cultural y las experiencias comunitarias de La Guajira enriquecieron la construcción del documento.
La tercera mesa se desarrolló en la Universidad Pedagógica Nacional de Bogotá, fortaleciendo la participación académica y el análisis técnico alrededor de los desafíos que enfrenta el sector. Posteriormente, la conversación nacional continuó en Ibagué, Tolima, donde se abordaron experiencias relacionadas con la recreación como herramienta para la convivencia, la inclusión y el desarrollo humano.
El proceso siguió su recorrido en Manizales, Caldas, escenario de la quinta mesa de trabajo, que permitió consolidar propuestas orientadas al fortalecimiento institucional y la ampliación de oportunidades para el acceso a la recreación en los territorios. Este 24 de junio, Florencia se convierte en el sexto punto de encuentro de esta construcción colectiva, llevando la discusión al corazón de la Amazonía colombiana.
Más allá de los encuentros territoriales, estas jornadas han permitido identificar retos y oportunidades para fortalecer la recreación en Colombia desde cuatro grandes componentes estratégicos: vivencia, formación, investigación y gestión. Cada aporte recogido contribuirá a la formulación de una política pública más cercana a las realidades de las regiones y a las necesidades de las comunidades.
Uno de los hitos más importantes del proceso ha sido la ampliación de su cobertura territorial. Inicialmente, el Ministerio del Deporte había proyectado la realización de 15 mesas de construcción; sin embargo, el compromiso institucional por garantizar una participación más amplia llevó a extender el ejercicio a la totalidad de los departamentos del país.
“Inicialmente se habían planeado 15 mesas de trabajo, pero nos esforzamos para llegar a todos los territorios, ampliando la cobertura a todos los departamentos del territorio nacional. Queremos escuchar las voces de cada región y garantizar que este plan represente verdaderamente la diversidad y las necesidades de Colombia”, afirmó Giovanny Monroy, coordinador de Recreación del Ministerio del Deporte.
La construcción del Plan Nacional de Recreación y Bienestar 2027-2036 representa una apuesta sin precedentes para consolidar una visión de país en la que la recreación sea reconocida como un factor fundamental para el bienestar, la inclusión social, la salud integral, la convivencia y la transformación de los territorios.
Con cada mesa de trabajo, el Ministerio del Deporte reafirma su compromiso de construir una política pública desde las regiones y para las regiones, recogiendo las experiencias, expectativas y propuestas de quienes viven la recreación en cada rincón de Colombia.
La meta es clara: entregar al país una hoja de ruta sólida, participativa y con visión de futuro que permita fortalecer el acceso a la recreación y el bienestar de las actuales y futuras generaciones de los colombianos.
Ruta
Poco a poco se van conociendo a los nuevos campeones nacionales de contrarreloj en los países europeos
Justo una semana antes del inicio del Tour de Francia, como es costumbre en los últimos años, poco a poco se van disputando en la mayoría de los países europeos los títulos nacionales de contrarreloj y ruta.
A medida que se vayan presentado los resultados la Revista Mundo Ciclístico irá actualizando la lista de los diferentes ganadores de la categoría élite en la rama masculina y femenina de los campeonatos nacionales más importantes del territorio europeo.
Kazajistán
Hombres (30,8 km)
🥇 Yevgeniy Fedorov (XDS Astana Team)
🥈 Nicolás Vinokurov (XDS Astana Team)
🥉 Anton Kuzmin (XDS Astana Team)
Mujeres (25 km)
🥇 Rinata Sultanova (UAE Development Team)
🥈 Akpeiil Ossim (XDS China Women Team)
🥉 Faina Potapova
Hungría
Hombres (38 km)
🥇 Barnabas Peak (MBH Bank Ballan Telecom Fort)
🥈 Janos Pelikan (Team United Shipping)
🥉 Attila Valter (Bahrain Victorious)
Mujeres (19 km)
🥇 Petra Zsanko (Aromitalia Vaiano)
🥈 Adél Horváth
🥉 Fanni Hajdu
Lituania
Hombres (27 km)
🥇 Aivaras Mikutis (Tudor Pro Cycling Team)
🥈 Rokas Kmieliauskas (Energus Cycling Team)
🥉 Aironas Gerdauskas (Energus Cycling Team)
Mujeres (27 km)
🥇 Olivija Baleišytė (Dubai Police Cycling Team)
🥈 Skaistė Mikašauskaitė
🥉 Neimantė Laužikaitė
Letonia
Hombres (34 km)
🥇 Kristians Belohvosciks (Bike AID)
🥈 Karlis Klismets (Energus Cycling Team)
🥉 Kristers Kovgers
Mujeres (17 km)
🥇 Dana Rozlapa (Keukens Redant Cycling Team)
🥈 Kitija Siltumēna (KDM-Pack Cycling Team)
🥉 Madara Āboma
Rumania
Hombres (40 km)
🥇 Cristian Raileanu (Li Ning Star)
🥈 Văidian Iustin-Ioan (MENtoRISE Teem CCN)
🥉 Buta Catalin (MENtoRISE Teem CCN)
Mujeres (17 km)
🥇 Catalina-Andreea Catineanu (Keukens Redant Cycling Team)
Ruta
Tobias Halland Johannessen, liderará a los vikingos del Uno-X Mobility en el Tour de Francia 2026
La formación escandinava del Uno-X Mobility confirmó a los ocho ciclistas que estarán en la 113ª edición del Tour de Francia, al que acudirán con un sólido líder, el noruego Tobias Halland Johannessen, quien finalizó sexto el año pasado.
“El objetivo es repetir o mejorar lo que hicimos en 2025. Y puede que sea incluso más difícil que el anterior, porque ahora lo hemos dicho abiertamente. El objetivo es quedar entre los cinco primeros con Tobias, y es la gran meta del equipo”, dijo el director deportivo Gabriel Rasch, en declaraciones recogidas por el equipo.
Con 26 años, Johannessen será el gran referente del equipo noruego tras un buen inicio de temporada, que incluye tres top 5 en importantes carreras del calendarios UCI: 5° en el Tour Auvergne – Rhône-Alpes, 3° en la Vuelta al País Vasco -Itzulia y 4° en la Tirreno-Adriático.
“Este año, la presión es mayor desde el principio, y las expectativas sin duda son más altas”, agregó Rasch, quien reconoció que la selección del equipo para ronda francesa no fue fácil dado el alto nivel con el que cuenta la plantilla, que dejó fuera de la alineación a Andreas Leknessund y a Anders Halland Johannessen.
La nómina de la escuadra vikinga la completan el danés Magnus Cort, quien suma dos victorias en el Tour de Francia y nueve teniendo en cuanta las tres grandes vueltas, asimismo estarán Søren Wærenskjold, Jonas Abrahamsen, Andreas Kron, Anders Skaarseth, Anthon Charmig y Torstein Træen, quien se destacó el año pasado en la Vuelta a España.
Ruta
Ranking UCI: así quedó el ranking UCI tras nueva actualización con Isaac del Toro firme en el 3° puesto
La Unión Ciclista Internacional (UCI) actualizó su ranking mundial de ciclismo de ruta esta semana, luego de finalizar las últimas carreras de preparación antes del Tour de Francia, la segunda grande de la temporada.
El escalafón, que tiene en cuenta los resultados en todas las carreras UCI de las últimas 52 semanas, sigue dominado con holgura por el esloveno Tadej Pogacar (UAE Team Emirates), quien se mantiene en lo más alto con de 11.593 de puntaje.
El campeón del mundo es escoltado por el danés Jonas Vingegaard (6.369), que se mantuvo inamovible en el 2° puesto con 8.625 puntos, mientras que el mexicano Isaac del Toro, que siguió como el mejor latinoamericano de la lista, conservó el tercer lugar.
En cuanto a los colombianos, el más destacado del escalafón es Egan Bernal, quien ascendió a la casilla 31°. Le siguen Harold Tejada en la posición 80° y Santiago Buitrago en el puesto 81°.
Por naciones la clasificación UCI la lidera Bélgica con 21.003 puntos, por delante de Dinamarca 2° (18.729), Francia 3° (17.259), Eslovenia 4° (15.275) e Italia 5° (13.864). Colombia ocupa la casilla 15° con 6.390 puntos.
A continuación, la Revista Mundo Ciclístico les presenta los primeros puestos y las posiciones más relevantes de los pedalistas colombianos en el ranking de la UCI.
TOP 15 DEL RANKING UCI
Posiciones de los colombianos