¡Déjà vu! Ally Wollaston inició la temporada con una victoria en la jornada inaugural del Tour Down Under Femenino

Repitiendo la historia del año pasado, la neozelandesa Ally Wollaston arrancó la temporada ciclística femenina con victoria en la jornada inaugural del Tour Down Under Femenino, después de recorrer 137,4 kilómetros en la pintoresca ciudad de Willunga.

La pedalista del FDJ United – SUEZ fue la más rápida al embalaje, superando con lo justo a británica Josie Nelson (Team Picnic PostNL) y a la neerlandesa Femke Gerritse (Team SD Worx – Protime), quienes se reportaron 2° y 3°, respectivamente.

En cuanto a la única colombiana en competencia, Juliana Londoño (Team Picnic PostNL) ingresó en la casilla 61° a 45 segundos de la ganadora, Ally Wollaston.

La prestigiosa carrera australiana continuará este domingo con la segunda etapa, una jornada ondulada de 130,7 kilómetros entre las localidades de Magill y Paracombe, que incluye cuatro puertos de montaña categorizados.



Ally Wollaston, en el podio como líder del Tour Down Under Femenino. (Foto © Santos Tour Down Under Femenino)

Santos Women’s Tour Down Under (2.WWT)

Resultados Etapa 1 | Willunga – Willunga (137,4 km)