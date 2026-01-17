Connect with us

Ruta

¡Déjà vu! Ally Wollaston inició la temporada con una victoria en la jornada inaugural del Tour Down Under Femenino

Publicado

Hace 9 horas

el

La neozelandesa Ally Wollaston ganó la primera etapa del Tour Down Under femenino 2026. (Foto © Santos Tour Down Under Femenino)
Temas relacionados:
Anuncio

Ruta

Catalina Soto gana el prólogo del Tour El Salvador con Lina Marcela Hernández 3°

Publicado

Hace 2 horas

el

17 enero, 2026

Por

La chilena Catalina Soto ganó el prólogo del Tour El Salvador 2026. (Foto © Laboral Kutxa-Fundacion Euskadi)
Seguir leyendo

Ruta

¡Bicampeón! Wilmar Paredes revalida su título en el Circuito de Tuta-Memorial Miguel Sanabria

Publicado

Hace 3 horas

el

17 enero, 2026

Por

El antioqueño Wilmar Paredes volvió a ganar el Circuito Ciclístico de Tuta. (Foto Macgiver Barón © Team Medellín-EPM)
Seguir leyendo

Ruta

Anulada la penúltima etapa de la Vuelta Táchira 2026 por varias caídas; Jorge Abreu a un día de coronarse campeón

Publicado

Hace 4 horas

el

17 enero, 2026

Por

El venezolano Jorge Abreu, en el podio como líder de la Vuelta al Táchira 2026. (Foto © Vuelta al Táchira)
Seguir leyendo
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio

Todos los derechos reservados © 2007-2020 Mundo Ciclístico SAS.
Calle 79 No. 18-34 Of. 602
Tel: (+57) 1 9370461
Email: mundociclistico@gmail.com
Bogotá, Colombia, Sur América.