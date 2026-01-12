“De cara a la general nos va a ir muy bien”: Alexander Gil que se metió al top 10 de la Vuelta al Táchira

Una vez finalizada su actuación en la cuarta etapa de la Vuelta al Táchira 2026, en la que terminó en la 9° posición, el pedalista antioqueño Alexander Gil dialogó con la Revista Mundo Ciclístico sobre su desempeño en la carrera venezolana y de lo que le espera para lo que falta.

“Vamos bien, me he estado acoplando al equipo y a los compañeros. Creo yo que el resultado hasta el momento ha sido positivo, vamos con tres corredores en el top 10”, dijo el experimentado escarabajo del GW Erco SportFitness.

En la parte final de la jornada montañosa el antioqueño recortó distancias y se ubicó en la novena posición a 1’38” del ganador, Jorge Abreu (Fina Arroz CES Multimarcas Bancamiga). “Hoy el trabajo fue más enfocado a los compañeros que iban más adelante. Durante la subida tuvimos pequeños percances, pero nada que lamentar. La carrera hoy apenas se empezó a acomodar, faltan etapas muy duras, donde habrá seguir luchando”, agregó Gil.

Con la gran actuación de hoy, Alexander ascendió al top 10 de la clasificación general individual y espera seguir mejorando en las seis etapas que faltan para definir el giro tachirense, carrera que hace parte del calendario UCI.

“De cara a la general nos va a ir muy bien, como siempre he dicho esto es día a día, hay que salir en cada etapa a dar el todo por el todo, queremos que las cosas nos salgan bien, además tenemos a dos compañeros que están bien ubicados. Estamos bien de salud, motivamos y muy fuertes con la misma ambición de hacer las cosas bien y se que va a ver un bonito resultado para el equipo”, concluyó el corredor paisa.