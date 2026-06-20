Davide Piganzoli campeón de la Ruta de Occitania tras ganar la jornada final; Edward Cruz el colombiano más destacado

Luego de tres días de competencia, el italiano Davide Piganzoli (Team Visma | Lease a Bike) se consagró campeón de la 49ª edición de la Ruta de Occitania, competencia de categoría 2.1 que finalizó este sábado con una jornada montañosa de 172 kilómetros, que partió de Loures-Barousse y finalizó en Loudenvielle.

En la jornada final, Piganzoli sacó a relucir sus dotes de escalador para quedarse con la etapa reina y de pasó con el título, sucediendo en el palmarés de a carrera francesa al galo Nicolas Prodhomme, campeón el año pasado.

El podio de la exigente carrera francesa, que transitó por el departamento de los Altos Pirineos, lo completaron los españoles Ibon Ruiz (Equipo Kern Pharma) e Ion Izagirre (Cofidis), quienes terminaron 2° y 3°, respectivamente.

En cuanto a los jóvenes escarabajos que participaron, Edward Cruz ( Bardiani CSF 7 Saber) fue el mejor de los nuestros en la casilla 24° a más de 4 minutos del ganador. Por otro lado, el más destacado del Team Sistecrédito fue Estiven García en el puesto 46° a 10:24 de Piganzoli.

Clasificación General Final

1 Davide Piganzoli Team Visma | Lease a Bike 13:10:02 2 Ibon Ruiz Equipo Kern Pharma 1:51 3 Ion Izagirre Cofidis 1:52 4 Jamie Meehan Cofidis 2:14 5 Eric Fagundez Burgos Burpellet BH 2:20 6 Joris Delbove Team TotalEnergies 2:20 7 Axel Mariault CIC Pro Cycling Academy 2:20 8 Urko Berrade Equipo Kern Pharma 2:20 9 Jokin Murguialday Euskaltel-Euskadi 2:20 10 Tijmen Graat Team Visma | Lease a Bike 2:20