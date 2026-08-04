Ruta
Davide Persico se queda con el tercer capítulo de la Trans-Himalaya con Cristian David Pita en el 6° puesto
En otro final a pura velocidad, esta vez el turno de ganar le correspondió a Davide Persico, quien se llevó la victoria en la tercera etapa de la Trans-Himalaya 2026. El corredor del MBH Bank CSB Telecom Fort fue el más rápido en el sprint, luego de recorrer 94,8 kilómetros por los alrededores de Lhasa, la capital de la Región Autónoma del Tíbet en China.
«Hoy, al ser un circuito, fue más fácil mantener la carrera controlada y trabajamos fuertemente para ello, con la gran ayuda de mis compañeros. Llegué al final bien posicionado y nadie me adelantó. Diría que el sprint se desarrolló sin problemas, sin imprevistos como lo planeado», dijo Pérsico, en declaraciones recogidas por su equipo.
El italiano, que consiguió su segunda victoria de la temporada, se impuso en la definición al sprint, superando a sus compatriotas Filippo Cettolin (Bardiani CSF 7 Saber) y Lorenzo Cataldo (China Meitan Cycling Team), quienes entraron a la meta segundo y tercero, respectivamente, mientras que el ecuatoriano Cristian David Pita (Roojai Insurance Winspace) se tuvo que conformar con el 6° puesto.
Haciendo referencia a los otros dos suramericanos en competencia, el argentino Eduardo Sepúlveda (Li Ning Star) se reportó en la casilla 43° y el ecuatoriano Jonathan Caicedo (Wheeltop Rotor Chengdu Team) finalizó en el puesto 84° a 10 segundos del ganador.
La carrera china, que no cuenta con participación colombiana, continuará este miércoles con la cuarta y penúltima etapa, otra jornada totalmente llana, que se disputará entre las localidades de Lhoka y Gangba con 132,3 kilómetros de recorrido.
China Xizang Trans-Himalaya (2.1)
Resultados Tercera Etapa 3 | Lhasa – Lhasa (94,8 km)
|1
|Davide Persico
|MBH Bank Ballan Telecom Fort
|1:53:32
|2
|Filippo Cettolin
|Bardiani-CSF 7 Saber
|m.t.
|3
|Lorenzo Cataldo
|China Meitan Cycling Team
|m.t.
|4
|Luca Colnaghi
|Bardiani-CSF 7 Saber
|m.t.
|5
|Pierre Barbier
|Terengganu Cycling Team
|m.t.
|6
|Cristian David Pita
|Roojai Insurance Winspace
|m.t.
|7
|Alexander Konychev
|China Anta – Mentech Cycling Team
|m.t.
|8
|Tommaso Nencini
|Solution Tech-NIPPO-Rali
|m.t.
|9
|Filippo Magli
|Bardiani-CSF 7 Saber
|m.t.
|10
|Mirko Bozzola
|MBH Bank Ballan Telecom Fort
|m.t.
|43
|Eduardo Sepúlveda
|Li Ning Star
|m.t.
|84
|Jonathan Caicedo
|Wheeltop Rotor Chengdu Team
|0:10
Clasificación General Individual
|1
|Alexander Konychev
|China Anta – Mentech Cycling Team
|6:54:49
|2
|Raman Tsishkou
|Li Ning Star
|0:4
|3
|Petr Rikunov
|Wheeltop Rotor Chengdu Team
|0:46
|4
|Luca Colnaghi
|Bardiani-CSF 7 Saber
|0:52
|5
|Andreas Miltiadis
|Quick Pro Team
|0:55
|6
|Zeb Kyffin
|Terengganu Cycling Team
|0:56
|7
|Filippo Magli
|Bardiani-CSF 7 Saber
|0:57
|8
|Liam Walsh
|CCACHE x BODYWRAP
|0:58
|9
|Eduardo Sepúlveda
|Li Ning Star
|0:58
|10
|David Delgado
|Quick Pro Team
|0:58
|39
|Cristian David Pita
|Roojai Insurance Winspace
|6:44
|79
|Jonathan Caicedo
|Wheeltop Rotor Chengdu Team
|9:41
Ruta
Santiago Umba se reporta 2° en la jornada inaugural del Tour de Kahramanmaraş
El boyacense Santiago Umba (Solution Tech NIPPO Rali) se reportó 2° en la primera etapa del Tour de Kahramanmaraş, carrera turca del calendario UCI, que inició con un recorrido de 128,3 kilómetros entre la provincia de Kahramanmaraş y la localidad Ali Kayası Cam Terası.
La victoria de la jornada inaugural quedó en manos del ucraniano Kyrylo Tsarenko, compañero de Umba, quien fue el más fuerte en los metros finales. Tercero se clasificó el neerlandés Adne van Engelen (Terengganu Cycling Team).
El otro suramericano en competencia, el venezolano Leonel Quintero (Victoire Hiroshima) ingresó a la meta en la casilla 112°, cediendo más de 13 minutos con el ganador de la jornada.
La carrera turca, catalogada por la UCI de categoría 2.2, continuará este miércoles con la segunda etapa, de las cuatro pactadas, una jornada corta y ondulada de 114 kilómetros que llevará a los pedalistas por la provincia de Kahramanmaraş, una región situada al sur de Turquía, conocida por ser el epicentro de los graves terremotos del año 2023.
Tour of Kahramanmaraş (2.2)
Resultados Etapa 1 | Kahramanmaraş – Ali Kayası Cam Terası (128,3 km)
|1
|Kyrylo Tsarenko
|Solution Tech NIPPO Rali
|2:57:27
|2
|Santiago Umba
|Solution Tech NIPPO Rali
|0:06
|3
|Adne van Engelen
|Terengganu Cycling Team
|0:07
|4
|Rein Taaramäe
|Kinan Racing Team
|0:17
|5
|Awet Aman
|Istanbul Team
|0:27
|6
|Benjamín Prades
|Terengganu Cycling Team
|0:43
|7
|Mathias Bregnhøj
|VC Fukuoka
|0:51
|8
|Jo Hashikawa
|Kinan Racing Team
|0:51
|9
|Fergus Browning
|Terengganu Cycling Team
|0:51
|10
|Gerard Ledesma
|VC Fukuoka
|0:55
|112
|Leonel Quintero
|Victoire Hiroshima
|13:31
Ruta
Tour de Francia Femenino: Marlen Reusser se impone en la crono y se viste de amarillo
En gran actuación, Marlen Reusser confirmó todos los pronósticos y firmó una gran victoria en la cuarta etapa del Tour de Francia Femenino 2026. La especialista suiza del Movistar Team se impuso de forma contundente en la contrarreloj individual de 21 kilómetros y convertirse en la nueva líder de la clasificación general.
La campeona del mundo de la crono hizo valer su condición de gran favorita y paró los cronómetros en 27 minutos y 30 segundos, a una velocidad media de 45,79 km /h, superando a las neerlandesas Lieke Nooijen (Team Visma | Lease a Bike) y Demi Vollering (FDJ United – SUEZ), quienes ocuparon el 2° y 3° puesto, respectivamente.
En cuanto a la única colombiana en competencia, la pedalista antioqueña Paula Patiño (Laboral Kutxa – Fundación Euskadi) se clasificó en la casilla 130°, perdiendo más de 4 minutos con la ganadora.
Con los resultados obtenidos en el ejercicio al cronómetro, la clasificación general sufrió grandes cambios en los primeros puestos. La noruega Sigrid Haugset (Uno-X Mobility) perdió el liderato con la suiza Marlen Reusser (Movistar Team).
La prestigiosa carrera francesa para mujeres continuará este miércoles con la quinta etapa, una jornada rompe-piernas de 140 kilómetros entre Mâcon y Belleville-en-Beaujolais, que incluye ocho puertos categorizados.
Tour de France Femmes (2.WWT)
Resultados Etapa 4 (CRI) | Gevrey-Chambertin – Dijon (21 km)
|1
|Marlen Reusser
|Movistar Team
|00:27:30
|2
|Lieke Nooijen
|Team Visma | Lease a Bike
|0:04
|3
|Demi Vollering
|FDJ United-SUEZ
|0:18
|4
|Zoe Backstedt
|CANYON//SRAM
|0:20
|5
|Mischa Bredewold
|Team SD Worx-Protime
|0:45
|6
|Kristen Faulkner
|EF Education-Oatly
|0:54
|7
|Cédrine Kerbaol
|EF Education-Oatly
|0:54
|8
|Lotte Claes
|Fenix-Premier Tech
|0:55
|9
|Riejanne Markus
|Lidl-Trek
|1:01
|10
|Elisa Longo Borghini
|UAE Team L’IMAD
|1:03
|130
|Paula Patiño
|Laboral Kutxa-Fundacion Euskadi
|4:35
Clasificación General Individual
|1
|Marlen Reusser
|Movistar Team
|11:47:36
|2
|Demi Vollering
|FDJ United-SUEZ
|0:14
|3
|Cédrine Kerbaol
|EF Education-Oatly
|0:54
|4
|Sigrid Haugset
|Uno-X Mobility
|0:56
|5
|Elisa Longo Borghini
|UAE Team L’IMAD
|1:03
|6
|Katarzyna Niewiadoma
|CANYON//SRAM
|1:09
|7
|Paula Blasi
|UAE Team L’IMAD
|1:12
|8
|Anna van der Breggen
|Team SD Worx-Protime
|1:17
|9
|Antonia Niedermaier
|CANYON//SRAM
|1:43
|10
|Femke de Vries
|Team Visma | Lease a Bike
|1:47
|11
|Dominika Wlodarczyk
|UAE Team L’IMAD
|1:59
Ruta
Vuelta a Burgos: Matthew Brennan gana en el Alto del Castillo
En un final lleno de emociones, Matthew Brennan (Team Visma | Lease a Bike) ganó de forma espectacular la primera etapa de la Vuelta a Burgos 2026, luego de recorrer 165 kilómetros entre la localidad Gumiel de Izán y el Alto del Castillo.
Al britanicó, lo escoltaron su compatriota Ben Tulett y el neozelandés Laurence Pithie (Red Bull-BORA-hansgrohe), quienes se reportaron 2° y 3°, respectivamente, ambos con el mimo tiempo del ganador.
Los cinco colombianos en competencia se clasificaron así: Diego Pescador (Movistar) 54°, Daniel Felipe Martínez (Red Bull – Bora – hansgrohe) 58°, Nairo Quintana (Movistar) 62° Iván Ramiro Sosa (Kern Pharma) 72° y Brandon Rivera (Netcompany Ineos) 145°.
La fuga la animaron el neozelandés Josh Burnett (Burgos Burpellet BH), el francés Valentin Ferron (Cofidis) junto con los españoles Javier Ibáñez (Caja Rural – Seguros RGA) y Unai Aznar (Euskaltel – Euskadi), pero encarando la fase montañosa final todos fueron neutralizados por el grupo de favoritos.
El español Marc Brustenga (Kern Pharma) intentó soprender a los favoritos y lanzó un ataque desde las primeras rampas de la subida al Castillo, pero fue neutralizado a escasos 250 metros de la meta por los hombres del Visma | Lease a Bike que hicieron el 1-2.
La carrera burgalesa vivirá este miércoles su segundo capítulo, una jornada montañosa de 178 kilómetros entre las localidades de Arcos de la Llana y Pineda de la Sierra , que incluye tres puertos tercera categoría y un final picando ligeramente hacia arriba.
Vuelta a Burgos (2.Pro)
Resultados Etapa 1 | Gumiel de Izán – Burgos (Alto del Castillo) (165 km)
|1
|Matthew Brennan
|Team Visma | Lease a Bike
|3:35:44
|2
|Ben Tulett
|Team Visma | Lease a Bike
|m.t.
|3
|Laurence Pithie
|Red Bull – BORA – hansgrohe
|m.t.
|4
|Jordan Labrosse
|Decathlon CMA CGM Team
|m.t.
|5
|Bjorn Koerdt
|Team Picnic PostNL
|m.t.
|6
|Dylan Teuns
|Cofidis
|m.t.
|7
|Léo Bisiaux
|Decathlon CMA CGM Team
|m.t.
|8
|Milan Vader
|Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team
|m.t.
|9
|Bastien Tronchon
|Groupama – FDJ United
|m.t.
|10
|Luca Van Boven
|Lotto Intermarché
|m.t.
|54
|Diego Pescador
|Movistar Team
|0:12
|58
|Daniel Felipe Martínez
|Red Bull – BORA – hansgrohe
|0:12
|62
|Nairo Quintana
|Movistar Team
|0:12
|72
|Iván Ramiro Sosa
|Equipo Kern Pharma
|0:28
|145
|Brandon Rivera
|Netcompany INEOS
|2:48