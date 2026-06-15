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Ruta

Davide Donati gana la segunda etapa del Giro Next Gen; Miguel Ángel Marín se clasifica 21° en la general

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El italiano Davide Donati ganó la segunda etapa en línea del Giro Next Gen 2026. (Foto Giro Next Gen © La Presse)
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Jennifer Quiñones domina de principio a fin la Clásica Rubén Darío Gómez en la rama femenina

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15 junio, 2026

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Jennifer Quiñones, campeona de la Clásica Rubén Darío Gómez 2026. (Foto © Prensa Clásica Ciclística Rubén Darío Gómez)
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Campeonato Nacional de Paracycling 2026: las pruebas de contrarreloj bajaron el telón en Soacha

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15 junio, 2026

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Eulises Juvenal León, Iván Camilo Barreto y Ángel David González, en el podio de la categoría C2. (Foto © IDRD)
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Tour de Beauce: Wilmar Paredes gana la jornada final y se consagra campeón con Diego Camargo 2°

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14 junio, 2026

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Wilmar Paredes 1° y Diego Camargo 2°, en el Tour de Beauce 2026. (Foto © Team Medellín-EPM)
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