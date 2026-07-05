Davide De Cassan conquista la cuadragésima edición del Giro del Medio Brenta con Vicente Rojas en el top 10

Gran victoria del Team General Store – Essegibi – F.Lli Curia en la cuadragésima edición del Giro del Medio Brenta, que no contó con participación colombiana. El corredor italiano Davide De Cassan salió victorioso tras ganarle el duelo a sus dos compañeros de fuga.

El podio de la carrera italiana de un día lo completaron el francés Dario Giuliano (Team Polti VisitMalta) y el local Luca Covili (Bardiani CSF 7 Saber), quienes terminaron 2° y 3°, respectivamente.



El podio del Giro del Medio Brenta 2026. (Foto © General Store – Essegibi – F.Lli Curia)

Un triunfo de gran prestigio, obtenida de manera merecida por De Cassan tras recorrer 175 kilómetros entre Villa del Conte y Le Melette. El italiano, que alcanzó su segundo triunfo en la temporada, cumplió destacadas actuaciones en el GP Città di Empoli, en el Trofeo Alcide Degasperi y en la Flèche Ardennaise.

El mejor suramericano de la carrera fue el chileno Vicente Rojas (Bardiani CSF 7 Saber), quien cumplió una destacada actuación entrando en el top 10 a 24 segundos del ganador, mientras que el ecuatoriano José Andrés Sarmiento (Gragnano Sporting Club) y el argentino Fabrizio Crozzolo (Team Polti VisitMalta) llegaron en posiciones intermedias.

🇮🇹 #GirodelMedioBrenta



🥈@dgiuliano563



Chapeau to our former rider De Cassan for the victory, 2nd place for our Frenchman Dario Giuliano, 3rd Covili and 4th Fernando Tercero



📹 RCI Radio Corsa pic.twitter.com/OVZW19IcSi — Team Polti VisitMalta (@teampolti) July 5, 2026

Resultados Giro del Medio Brenta (1.2)

Villa del Conte – Le Melette (Gallio) (175 km)