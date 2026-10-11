David Sebastián Riaño sale victorioso en el prólogo de la Clásica de Aguazul 2026

Sorprendiendo a los favoritos, David Sebastián Riaño salió victorioso en la jornada inaugural de la Clásica de Aguazul 2026. El corredor del Team Boyacá es Para Vivirla fue el mejor del prólogo de 2,5 kilómetros, registrando un tiempo de 10:38″.

Al ciclista del Team Boyacá lo escoltaron sus compañeros de equipo Yeferson Olivares y Juan Diego Estupiñán, ambos con una diferencia de 14 segundos. Diego Camargo (Team Medellín-EPM) y Jeisson Casallas (Hino One La Red Suzuki), cerraron el top 5.

Este domingo se correrá la primera etapa en línea de la carrera casareña, un circuito totalmente llano por los alrededores del municipio que le pone nombre a la competencia del calendario nacional.

Finalmente, el lunes 12 de octubre se disputará la tercera y última jornada, que será un circuito urbano en el parque Los Canaguaros de Aguazul, donde se conocerán los campeones de esta edición de la Clásica Ciclística Ciudad de Aguazul.

Clásica Nacional de Ciclismo Ciudad de Aguazul

Resultados Prólogo | Cronoescalada (2,5 km)