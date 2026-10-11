Ruta
David Sebastián Riaño sale victorioso en el prólogo de la Clásica de Aguazul 2026
Sorprendiendo a los favoritos, David Sebastián Riaño salió victorioso en la jornada inaugural de la Clásica de Aguazul 2026. El corredor del Team Boyacá es Para Vivirla fue el mejor del prólogo de 2,5 kilómetros, registrando un tiempo de 10:38″.
Al ciclista del Team Boyacá lo escoltaron sus compañeros de equipo Yeferson Olivares y Juan Diego Estupiñán, ambos con una diferencia de 14 segundos. Diego Camargo (Team Medellín-EPM) y Jeisson Casallas (Hino One La Red Suzuki), cerraron el top 5.
Este domingo se correrá la primera etapa en línea de la carrera casareña, un circuito totalmente llano por los alrededores del municipio que le pone nombre a la competencia del calendario nacional.
Finalmente, el lunes 12 de octubre se disputará la tercera y última jornada, que será un circuito urbano en el parque Los Canaguaros de Aguazul, donde se conocerán los campeones de esta edición de la Clásica Ciclística Ciudad de Aguazul.
Clásica Nacional de Ciclismo Ciudad de Aguazul
Resultados Prólogo | Cronoescalada (2,5 km)
|1
|David Riaño
|Team Boyacá es Para Vivirla
|10:38″
|2
|Yeferson Olivares
|Team Boyacá es Para Vivirla
|0:14
|3
|Juan Diego Estupiñán
|Team Boyacá es Para Vivirla
|0:14
|4
|Diego Camargo
|Team Medellín-EPM
|0:20
|5
|Jeisson Casallas
|Hino One La Red Suzuki
|0:21
Ruta
Vuelta a Venezuela: golpe de autoridad de Brandon Vega en la crono para asaltar el liderato
Validando los pronósticos que lo catalogaban como uno de los grandes candidatos a la victoria, Brandon Vega (GW Erco Sportfitness) firmó una exhibición memorable este sábado al imponerse de manera magistral en la séptima etapa de la sexagésima tercera edición de la Vuelta a Venezuela. una contrarreloj individual de 21,5 kilómetros realizada en la ciudad de Valencia.
Con un ritmo demoledor de principio a fin, Vega dejó en claro por qué partía como uno de los favoritos y mostró sus mejores credenciales de rodador puro en territorio carabobeño. La regularidad en su cadencia y una impecable postura aerodinámica le permitieron devorar los kilómetros sobre el asfalto valenciano, deteniendo el cronómetro con un tiempo de 23 minutos y 17 segundos.
El excelso rendimiento de Brandon Vega no solo le significó quedarse con el triunfo de la jornada, sino también propinar el golpe definitivo a la clasificación general individual. Con su brillante desempeño sobre la cabra, el pedalista nacional logró desplazar de la cima a su compatriota José Misael Urián (Team Sistecrédito), quien venía defendiendo con gallardía la camiseta de líder, pero cedió ante el fuerte avance de su perseguidor.
De esta manera, la ronda venezolana sufre un gran revolcón en su penúltima jornada y corona a Vega como el nuevo líder general de la competencia de cara al circuito de cierre dominical. Con la camiseta de líder en su poder, el flamante ganador de la contrarreloj se perfila ahora como el máximo aspirante a subir a lo más alto del podio definitivo y sellar con letras de oro la histórica participación colombiana en la carrera venezolana.
Vuelta Ciclista a Venezuela (2.2)
Resultads Etapa 7 (ITT) | Valencia – Valencia (21,5 km)
|1
|Brandon Vega
|GW Erco SportFitness
|23:17
|2
|Héctor Quintana
|Plus Performance – ZEO Sport
|0:04
|3
|Pedro Rossi
|Localiza Meoo / Swift Pro Cycling
|0:20
|4
|Cristóbal Baeza
|Plus Performance – ZEO Sport
|0:47
|5
|Daniel Dias
|Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua
|0:50
|6
|Gabriel Sousa
|Localiza Meoo / Swift Pro Cycling
|0:52
|7
|Freddy Ávila
|GW Erco SportFitness
|1:04
|8
|Jefferson Ruiz
|GW Erco SportFitness
|1:05
|9
|William Quintero
|GW Erco SportFitness
|1:16
|10
|José Misael Urián
|Team Sistecrédito
|1:19
Clasificación General Individual
|1
|Brandon Vega
|GW Erco SportFitness
|20:39:01
|2
|José Misael Urián
|Team Sistecrédito
|0:52
|3
|Sebastián Castaño
|Team Sistecrédito
|1:09
|4
|Jefferson Ruiz
|GW Erco SportFitness
|1:19
|5
|Erick Fernando Pozo
|Best PC
|2:52
|6
|Estiven García
|Team Sistecrédito
|3:05
|7
|Luis Pinto
|Gobernación de Trujillo
|3:06
|8
|Pedro Rossi
|Localiza Meoo / Swift Pro Cycling
|3:13
|9
|Daniel Dias
|Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua
|3:46
|10
|Freddy Ávila
|GW Erco SportFitness
|4:00
Ruta
Rodrigo Contreras sigue líder de la Vuelta a Nariño; Kevin Castillo suma su segundo triunfo
La lucha por el título de la Vuelta a Nariño 2026 se mantiene al rojo vivo y vivirá un desenlace de infarto tras cuatro jornadas. Los pedalistas Rodrigo Contreras y Óscar Santiago Garzón continúan en un vibrante mano a mano en la clasificación general, registrando exactamente el mismo tiempo acumulado. Sin embargo, la balanza se inclina a favor de Contreras, del Nu Colombia, gracias a la regla del puesto metro y a sus mejores posiciones obtenidas en las fracciones anteriores de la competencia.
En cuanto a la etapa, Kevin David Castillo (Orgullo Paisa) se quedó con la victoria este sábado, en una jornada de alta exigencia que partió desde Yacuanquer. El risaraldense, que alcanzó su segunda victoria en la carrera nariñense, demostró su gran estado de forma al ser el más rápido en la llegada al municipio de El Tambo.
El final de la fracción estuvo cargado de altas emociones y un cierre sumamente ajustado. Detrás de Castillo, el corredor Adrián Bustamante, de la escuadra GW Erco Sportfitness, cruzó la línea de meta en la segunda posición. El podio del día lo completó Óscar Fernández, del equipo Nu Colombia, quien arribó en el tercer lugar tras superar los duros repechos de un trazado que exigió al máximo a todo el pelotón.
Todo se definirá este domingo 11 de octubre en la quinta y última etapa, la cual promete ser un escenario épico para los aspirantes al título. La fracción final conectará puntos clave de la geografía nariñense como la Laguna de La Cocha, Pasto, Buesaco, El Empate y Cartago, para coronar al gran campeón en el municipio de La Unión. Con la clasificación general empatada, las escuadras continentales preparan sus mejores estrategias para el asalto definitivo a la corona de esta emocionante décima edición.
Vuelta a Nariño 2026 * Resultados Etapa 4 | Yacuanquer – El Tambo
|1
|Kevin Castillo
|Orgullo Paisa
|2:19:55″
|2
|Adrián Bustamate
|GW Erco Sportfitness
|m.t.
|3
|Óscar Fernández
|Nu Colombia
|m.t.
|4
|Juan Carlos López
|GW Erco Sportfitness
|m.t.
|5
|Richard Huera
|Best PC
|m.t.
Clasificación General Individual
|1
|Rodrigo Contreras
|Nu Colombia
|10:22:13″
|2
|Óscar Santiago Garzón
|GW Erco Sportfitness
|m.t.
|3
|Kevin Castillo
|Orgullo Paisa
|0:39
|4
|Óscar Fernández
|Nu Colombia
|1:09
|5
|Cristian Rico
|Nu Colombia
|1:33
Ruta
IL Lombardía: monumental victoria de Paul Seixas para suceder a Tadej Pogacar
El joven talentoso francés Paul Seixas comenzó a escribir su historia ganadora al coronarse campeón del Giro de Lombardía, el último Monumento de la temporada. La figura del Decathlon CMA CGM Team dio una auténtica exhibición de coraje y madurez sobre un exigente recorrido de 239 kilómetros de longitud, que conectó las localidades de Bérgamo y Como. Con un ataque letal en los compases finales, Seixas demostró por qué es considerado el nuevo fenómeno de este deporte, logrando cruzar la línea de meta en solitario ante la ovación del público italiano para suceder en el palmarés de la ‘Clásica de las hojas muertas’ al esloveno Tadej Pogačar, quien ganó las últimas cinco ediciones.
Detrás del corredor galo, la batalla por las plazas de honor se resolvió en un emocionante cierre. El español Enric Mas (Movistar Team) se quedó con la segunda posición del podio tras firmar una actuación formidable, confirmando su gran estado de forma en este cierre de año. El tercer lugar fue para el local Giulio Ciccone (Lidl-Trek), quien hizo vibrar a los «tifosi» tras mantener a raya a un grupo de perseguidores y subirse al tercera cajón del Monumento ciclístico.
En cuanto a los latinoamericanos, el más destacado fue el mexicano Isaac del Toro (UAE Team Emirates – XRG), quien se reportó en el puesto 28° a 4:59 de Seixas, mientras que el colombiano Juan Felipe Rodríguez (EF Education-EasyPost) fue el mejor de los nuestros en la casilla 35° a más de 6 minutos del ganador.
Con este monumental triunfo, Paul Seixas cerró una temporada de ensueño en la que ya había maravillado al planeta con su triunfo en el Tour de l’Avenir y su histórico top 5 en el Tour de Francia. Su éxito en territorio lombardo no solo ratifica sus excepcionales credenciales como escalador, sino que lo posiciona formalmente como la realidad más brillante del pelotón internacional. Francia vuelve a sonreír con un campeón de primerísima línea, capaz de conquistar los escenarios más exigentes del mundo antes de cumplir los 21 años.
Il Lombardia (1.UWT)
Bergamo – Como (239 km)
|1
|Paul Seixas
|Decathlon CMA CGM Team
|5:49:28
|2
|Enric Mas
|Movistar Team
|0:48
|3
|Giulio Ciccone
|Lidl-Trek
|1:05
|4
|Remco Evenepoel
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|1:20
|5
|Brandon McNulty
|UAE Team Emirates-XRG
|1:20
|6
|Tom Pidcock
|Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team
|1:20
|7
|Pello Bilbao
|Bahrain Victorious
|1:20
|8
|Christian Scaroni
|XDS Astana Team
|1:20
|9
|Filippo Zana
|Soudal Quick-Step
|1:20
|10
|Mathys Rondel
|Tudor Pro Cycling Team
|1:20
|35
|Juan Felipe Rodríguez
|EF Education-EasyPost
|6:58
|59
|Santiago Buitrago
|Bahrain Victorious
|8:06
|66
|Einer Rubio
|Movistar Team
|8:52