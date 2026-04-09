Daniela Gaviria y Santiago Quintero representarán al GW Erco Sportfitness en la CIMTB Junior Series, antesala del Panamericano

El equipo GW Erco Sportfitness continúa su preparación internacional con presencia en la CIMTB Junior Series, que se disputará en territorio brasilero del 10 al 12 de abril en Alameda Salão de Pedras, Minas Gerais. Será una competencia clave antes encarar el Campeonato Panamericano de MTB XCO.

Los corredores Daniela Gaviria y Santiago Quintero serán los encargados de representar al equipo en Brasil, en una carrera donde el ritmo explosivo, los senderos técnicos y los exigentes ascensos marcarán la diferencia. Ambos pedalistas estarán acompañados por el director deportivo Héctor Pérez, quien lidera el proceso competitivo del equipo en esta gira internacional.



Daniela Gaviria, en acción con el GW Erco Sportfitness. (Foto © GW Erco Sportfitness)

Daniela Gaviria llega con una preparación enfocada en los detalles que exige el cross country olímpico, trabajando resistencia, fuerza y técnica para afrontar los exigentes circuitos brasileños. “Junto a Héctor he tenido una buena preparación, ha sido muy enfocada trabajando la resistencia, la fuerza y también la técnica, con entrenamientos muy específicos para llegar en el mejor nivel a la CIMTB Junior Series. La idea sería hacer una buena carrera, sumar bastantes puntos y seguir avanzando en el ranking mundial”, aseguró Gaviria.

La corredora también destacó el comportamiento de su bicicleta en terrenos técnicos y exigentes. “La bicicleta GW es una gran ayuda para los terrenos que se encuentran allá, es una bici muy liviana, demasiado resistente, muy estable en las partes técnicas y sobre todo en las partes más exigentes, lo que me genera demasiada seguridad y mucha más confianza”.



Santiago Quintero cumplió una destacada actuación en la Copa MTB de Puerto Rico. (Foto © GW Erco Sportfitness)

Por su parte, Santiago Quintero también llega con una sólida preparación tras semanas de alto volumen e intensidad sobre la bicicleta. “Ha sido una preparación muy tesa, hemos tenido buenas semanas de volumen, también de muy buena intensidad sobre la bici, trabajo de fuerza sobre y fuera de la bici, y creo que eso nos puede ayudar mucho a afrontar nuestro objetivo en Brasil”, señaló el juvenil del GW Erco Sportfitness.

Quintero también resaltó el rendimiento de su bicicleta en condiciones técnicas. “La bici va bien en todos los terrenos, subiendo es muy rígida, y a la hora de bajar hace muy bien su trabajo, esperemos que todo salga de la mejor manera y podamos traer un buen resultado a casa”.



Jhonatan Botero se alista para el Campeonato Panamericano de MTB XCO. (Foto © GW Erco Sportfitness)

Mientras tanto, Jhonatan Botero continuará su preparación con la Copa Aguavista XCO, que se disputará los 11 y 12 de abril, competencia que servirá como test previo al Campeonato Panamericano en la misma pista donde se desarrollará el certamen continental.

Posteriormente, el Campeonato Panamericano de MTB XCO se disputará del 14 al 19 de abril en San Juan de Paraná, Paraguay, donde tres corredores del GW Erco Sportfitness representarán a Colombia: Jhonatan Botero, Santiago Quintero y Daniela Gaviria.

El equipo colombiano afronta este importante reto del calendario internacional con la mira puesta en sumar puntos, ganar ritmo competitivo y buscar protagonismo en los exigentes circuitos del continente, donde la técnica, la potencia y la estrategia serán determinantes en cada vuelta.

*Con Información Prensa GW Erco Sportfitness