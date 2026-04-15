Daniela Gaviria y Santiago Quintero amanecieron ubicados cuartos en el ranking mundial junior de la UCI

El ciclomontañismo colombiano amaneció de plácemes con la excelente noticia dada por los juveniles Daniela Gaviria y Santiago Quintero, quienes amanecieron ubicados como cuartos en el ranking mundial junior de la UCI, antes de encarar el Campeonato Panamericano de MTB que se disputará este fin de semana en el exigente circuito de Aguavista, en Paraguay.

El director técnico del equipo GW Erco Sportfitness, Héctor Pérez, resaltó la importancia de la competencia continental y la acumulación de puntos UCI. “Todo ha estado enfocado en llegar en muy buena forma al Panamericano, además de la consecución de puntuación UCI importante para el ranking mundial. Estamos fuertes y creemos que los resultados nos van a acompañar”.

Asimismo, destacó el trabajo realizado y la importancia de llegar en óptimas condiciones al Panamericano. “Estamos muy satisfechos con la preparación que se ha hecho con todos los atletas del equipo. Es importante tener un alto porcentaje de la selección conformada por corredores del equipo GW Erco Sportfitness y de Antioquia. Hemos tenido una gran preparación con eventos internacionales en Puerto Rico, Brasil y recientemente en Paraguay”.

Con dos ciclistas entre los cuatro mejores del ranking mundial junior y una preparación internacional sólida, los colombianos llegan al Panamericano con altas expectativas y la ilusión de alcanzar resultados importantes para Colombia.

El Panamericano se disputará en el reconocido circuito de Aguavista, ubicado en el distrito de San Juan del Paraná, a 20 minutos de Encarnación, Paraguay. Este trazado de 5,1 kilómetros y más de 100 metros de desnivel positivo por vuelta, es considerado uno de los más técnicos de la región, con más de 100 curvas, rock garden, puentes de madera, zonas rápidas y sectores técnicos a orillas del río Paraná.

El cronograma de competencias en el Panamaericano de MTB en Paraguay será el siguiente:

Cadetes: viernes 17

Junior: sábado 18

Élite: domingo 19

*Con Información Prensa GW Erco Sportfitness