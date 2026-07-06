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Daniela Gaviria, una de las protagonistas de la cuarta válida de la Copa Antioquia de MTB
La pista de La Enterradora, en Guarne, fue el escenario de la cuarta válida de la Copa Antioquia de MTB, donde el GW Erco Sportfitness firmó una destacada actuación de la mano de Daniela Gaviria, quien se llevó la victoria en la categoría damas única en la prueba de Cross-Country Olímpico (XCO).
“Tuve buenas sensaciones y logré obtener el primer lugar. El clima fue muy seco, había mucho polvo y había que correr a un ritmo constante para soportar todas las vueltas. Esta victoria me motiva aún más para seguir entrenando fuerte y llegar en una mejor condición al Campeonato Nacional. Estoy contenta ya que me pude medir cómo estoy de cara a las próximas carreras”, dijo Gaviria.
En una jornada marcada por el calor, el polvo y un trazado exigente y técnico, que estuvo marcado por ascensos prolongados, también se destacó Jerónimo Bedoya que ratificó su buena condición, controlando la competencia durante las cinco vueltas y demostrando un excelente nivel competitivo a solo dos semanas del Campeonato Nacional.
“Fue un circuito muy duro, muy exigente y muy bien trazado, que realmente nos ayuda para la preparación del próximo Campeonato Nacional en 15 días. Después de cinco vueltas logré ganar esta carrera. Me voy con buenas piernas y ahora queda terminar de ajustar los entrenamientos para el Nacional”, afirmó Bedoya tras cruzar la meta.
Otra de los corredores destacados fue Santiago Quintero, quien, pese a pertenecer a la categoría júnior, tuvo que competir en Élite debido a que no se abrió su categoría. Lejos de verse afectado por el cambio, Quintero protagonizó una brillante presentación al finalizar en la segunda posición, compitiendo de tú a tú frente a corredores de mayor experiencia.
“Fue una pista bastante dura y el calor también hizo la carrera muy exigente. Fueron cinco vueltas muy sufridas corriendo con la categoría Élite, pero al final pude obtener el segundo puesto. Es una muy buena preparación para lo que será el Campeonato Nacional“, concluyó Quintero.
*Con infirmación GW Erco Sportfitness
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Actuación excepcional del GW Erco Sportfitness en la tercera válida de la Copa Nacional de MTB
El GW Erco Sportfitness firmó un fin de semana excepcional en la tercera válida de la Copa Nacional de MTB UCI C1, que se llevó a cabo en Cota, Cundinamarca. En una jornada que también otorgó importantes puntos UCI para las principales competiciones internacionales de la temporada, el equipo festejó la victoria de élite de Jhonatan Botero, conservó el primer puesto en la Copa Nacional en las categorías Élite y Sub-23, y observó cómo Daniela Gaviria amplió su liderazgo en la categoría Junior Damas.
Botero ganó la categoría élite con un tiempo de 1:05:21, superando por apenas diez segundos a Iván Felipe López tras un intenso duelo. Con este resultado, “Chuky” llegó a 116 puntos, producto de dos victorias consecutivas y un segundo lugar en la primera válida, consolidándose como líder absoluto de la Copa Nacional y ampliando su ventaja sobre sus principales rivales.
“Muy contento con el rendimiento que estamos teniendo. Nos llevamos el primer lugar, sumamos puntos UCI para el ranking y esta carrera fue una muy buena preparación para lo que viene: el viaje a Brasil, el Campeonato Nacional y posteriormente los Juegos Centroamericanos. Es una gran victoria para mí y para todo el equipo“, manifestó Chuky al finalizar la prueba.
En la categoría junior damas, Daniela Gaviria volvió a coronarse campeona tras dominar de principio a fin el recorrido. Daniela registró un tiempo de 57:45, siendo la única competidora capaz de completar el circuito por debajo de la hora, además de cruzar la meta con una diferencia de 2 minutos y 7 segundos sobre la segunda corredora. El triunfo le permitió alcanzar el puntaje perfecto de 120 unidades, gracias a tres victorias consecutivas, consolidándose como líder absoluta de la Copa Nacional.
Los buenos resultados del equipo también estuvieron acompañados por la destacada presentación del junior Santiago Quintero, quien aprovechó la competencia UCI C1 para sumar 90 puntos que fortalecen su posición en el ranking mundial de cara al Campeonato Mundial de MTB. “Fue una prueba muy dura, en una pista muy exigente como la de Cota. Conseguimos puntos muy importantes para el ranking mundial y creo que con este resultado puedo ubicarme entre los tres mejores del escalafón. Me voy muy contento con las sensaciones y el resultado obtenido“, afirmó Quintero.
El director deportivo, Héctor Pérez, resaltó el valor estratégico de los resultados conseguidos durante la válida, especialmente por tratarse de una competencia UCI. “Nos deja muy buenos dividendos. Los puntos obtenidos por Jhonnatan fortalecen su posición en el ranking UCI y mantienen vivas las aspiraciones de Colombia de conseguir una plaza para los Juegos Olímpicos. Daniela y Santiago también dieron un paso muy importante pensando en el ranking mundial y en lograr una posición privilegiada para la salida del Campeonato Mundial. Nos vamos muy satisfechos y esperamos mantener este nivel para el Campeonato Nacional“, señaló.
El equipo se quedará en Cundinamarca por unos días más, donde seguirá preparándose con una nueva competencia antes de encarar los retos internacionales de la temporada. El objetivo de Jhonatan Botero es llegar en óptimas condiciones a los Juegos Centroamericanos, por lo cual su trabajo estará centrado en eso; mientras que Santiago Quintero y Daniela Gaviria continuarán perfeccionando su desempeño para el Campeonato Mundial de MTB.
*Con Información Prensa GW Erco Sportfitness
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Tercera válida de la Copa Nacional de MTB: el GW Erco Sportfitness se destacó en las pruebas del short track
En la tercera válida de la Copa Nacional de MTB, el GW Erco Sportfitness se destacó como uno de los principales equipos del día de Short Track (XCC) en Cota, Cundinamarca. El equipo tuvo una excelente actuación al obtener dos victorias, cuatro lideratos en la clasificación general y una actuación sobresaliente en la categoría élite.
Las primeras celebraciones llegaron en las categorías juveniles. Daniela Gaviria volvió a imponer condiciones en la rama femenina tras dominar la competencia de principio a fin y adjudicarse la victoria con un tiempo de 16 minutos y 13 segundos, aventajando por 54 segundos a Lina Valeria Sosa y por 1 minuto y 15 segundos a María Isabel Castro.
Con este nuevo triunfo, Gaviria mantiene una general perfecta al sumar tres victorias en tres válidas, resultado que le permite conservar el liderato de la clasificación con el puntaje ideal. “Hoy obtuve el primer lugar en el Short Track y mañana estoy aún más motivada para correr el Cross Country, porque es una carrera muy importante para sumar puntos UCI al ranking mundial”, dijo Gaviria.
La segunda celebración de la jornada fue obra de Santiago Quintero, quien volvió a comprobar por qué es uno de los jóvenes más fuertes del país. El antioqueño, después de registrar un tiempo de 21 minutos y 51 segundos, terminó ganando con autoridad después de haber respondido a cada ataque. Superó así a David Jiménez y Juan Felipe Mojica.
El triunfo le permitió conservar el liderato general de la Copa Nacional con puntaje perfecto y reafirmar el excelente nivel que ha mostrado durante toda la temporada. “Hoy disputamos el Short Track y logramos la victoria. Fue una carrera demasiado fuerte, con rivales muy competitivos, pero también una muy buena preparación para lo que viene, como el Campeonato Nacional y el Mundial. Fue una competencia muy dura y muy bonita”, indicó Quintero al finalizar la competencia.
La categoría élite también tuvo como protagonista a Jerónimo Bedoya, quien volvió a responder en la modalidad donde es uno de los especialistas del país. En una competencia de altísimo nivel, el antioqueño libró una intensa batalla frente a algunos de los mejores corredores nacionales y cruzó la meta en la cuarta posición, a tan solo 15 segundos del ganador, en una prueba donde los cuatro primeros finalizaron separados por ese mismo margen.
Bedoya, a pesar de que el podio se le escapó por muy poco, logró un resultado muy significativo: mantuvo el primer lugar en la Copa Nacional con 102 puntos, lo cual reafirmó su regularidad y lo posicionó como uno de los máximos referentes del Short Track.
Con los resultados obtenidos el GW Erco Sportfitness concluyó con una actuación sobresaliente en el Short Track de la III Válida Nacional de MTB, logrando dos victorias, cuatro lideratos en la clasificación general y un sólido desempeño en la categoría élite. Ahora, el foco estará este domingo en las competencias de Cross Country Olímpico (XCO), que determinarán los puntos UCI de la válida.
RESULTADOS COMPLETOS
*Con Información Prensa GW Erco Sportfitness
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El GW Erco Sportfitness confirmó su nómina para la tercera válida de la Copa Nacional de MTB
La temporada nacional del MTB continúa su recorrido y este fin de semana tendrá una nueva parada en Cota, Cundinamarca, donde se disputará la tercera válida de la Copa Nacional MTB UCI C1 y Junior Series. El equipo GW Erco Sportfitness estará presente en la Pista Panamericana El Placer con 6 de corredores que buscará seguir sumando experiencia, resultados y puntos.
La formación estará integrada por Jerónimo Londoño, Jhean Pool Cardona, Jhonatan Botero “Chuky”, Santiago Quintero, Emanuel Morales y Daniela Gaviria, corredores que afrontarán las diferentes pruebas programadas durante los tres días de competencia en territorio cundinamarqués.
La participación del equipo cobra especial importancia por la posibilidad de obtener puntos UCI, especialmente en las categorías juveniles, donde Daniela Gaviria y Santiago Quintero continúan su proceso de consolidación dentro del panorama internacional del MTB.
Héctor Pérez, director deportivo del equipo destacó el valor competitivo de la carrera y la oportunidad que representa para sus corredores. “Es una carrera importante porque hace parte de la Copa Colombia y además está inscrita ante la UCI como categoría C1 y Junior Series. Son puntos muy valiosos para nuestros corredores“, explicó Pérez.
El director técnico también señaló que la competencia servirá para evaluar el estado de forma del equipo de cara a los próximos retos de la temporada. “Para Jhonatan Botero es una carrera clave dentro del proceso de preparación rumbo a los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Estamos cerca del Campeonato Nacional y buscamos que todos los corredores lleguen en las mejores condiciones y que los puntos UCI que podamos conseguir sean muy valiosos para el equipo“, agregó.
Jhonatan Botero “Chuky”, resaltó la preparación realizada durante las últimas semanas y la importancia de la competencia para sus objetivos deportivos. “Estamos muy contentos con el trabajo que hemos venido realizando. Será una carrera UCI C1 muy importante y una buena oportunidad para seguir creciendo, conseguir puntos y continuar preparándonos para los compromisos internacionales que vienen“, afirmó Botero.
Por su parte, Daniela Gaviria afrontará la válida con la motivación de seguir avanzando en el ranking mundial juvenil. “Llego con buenas expectativas para esta competencia. Es un circuito exigente y técnico, pero me siento motivada porque es una Junior Series que entrega puntos para el ranking mundial. La idea es hacer una gran carrera y seguir sumando puntos importantes“, manifestó Gaviria.
La tercera válida de la Copa Nacional MTB se desarrollará del 26 al 28 de junio en la Pista Panamericana El Placer de Cota, Cundinamarca. La programación comenzará el viernes con el congresillo técnico, los entrenamientos oficiales y la revisión de pista. El sábado será el turno para las competencias de Short Track (XCC) y las pruebas de Gymkanas destinadas a las categorías menores. Finalmente, el domingo se disputarán las pruebas de Cross Country Olímpico (XCO), jornada principal del evento que reunirá a todas las categorías y donde estarán en juego los valiosos puntos UCI de esta válida nacional e internacional.
*Con Información Prensa GW Erco Sportfitness